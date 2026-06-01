La defensa de México en el Mundial 2026: quiénes son los centrales y laterales del Tri

La defensa de la Selección Mexicana enfrenta el reto de jugar como local en el Mundial 2026 bajo la presión de mantener el orden ante rivales de gran nivel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa mexicana asumirá un reto central en el Mundial 2026, con la exigencia de jugar como local y la presión de mantener el orden ante cualquier rival.

La convocatoria oficial de Javier Aguirre, publicada este 31 de mayo, presenta una zaga versátil, donde la mezcla de juventud, experiencia internacional y futbolistas polivalentes busca blindar al Tri.

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La lista incluye a siete defensores especialistas y dos mediocampistas adaptables a la central, garantizando amplitud táctica. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

El bloque defensivo cuenta con siete especialistas y dos mediocampistas que tendrán la facultad de convertirse en centrales si el momento lo demanda.

Centrales: las murallas que ofrecerán experiencia y jerarquía

El núcleo de zagueros centrales lo integran:

Johan Vásquez (Genoa CFC, Serie A)

César Montes (Lokomotiv Moscú, Liga Premier Rusa)

Israel Reyes (Club América, Liga Mx)

Johan Vásquez y César Montes aportarán jerarquía y liderazgo a la zaga mexicana gracias a su destacado ritmo competitivo en ligas europeas. (REUTERS/Fernando Carranza)

Johan Vásquez y César Montes llegan en plenitud, con ritmo europeo y liderazgo en el área. Israel Reyes, por su parte, ofrece la dualidad de jugar como central o lateral derecho, lo que añade variantes al sistema defensivo. Así, la base europea de este bloque permite enfrentar delanteros de alto nivel.

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Laterales: proyección y ritmo

Las bandas estarán cubiertas por:

Jesús Gallardo (lateral izquierdo, Toluca FC, Liga MX)

Jorge Sánchez (lateral derecho, PAOK, Superliga de Grecia)

Mateo Chávez (lateral izquierdo, AZ Alkmaar, Eredivisie)

Israel Reyes (lateral derecho, Club América, Liga MX)

Jesús Gallardo se consolida en la lateral izquierda, reconocido por su proyección ofensiva y capacidad de llegada. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jesús Gallardo apunta a mantener la titularidad por izquierda, reconocible por su ida y vuelta y llegada al área. Israel Reyes se consolida por la derecha, aportando ritmo tras ser una constante en las convocatorias.

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Mateo Chávez, por su parte, representa el recambio con velocidad y adaptación táctica. La experiencia europea de Jorge Sanchez permite alternativas en la banda derecha sin perder solidez.

Profundidad y polivalencia: Edson y Romo

El grupo defensivo se fortalecerá con futbolistas capaces de desempeñarse en varias posiciones, ampliando las opciones tácticas del once mexicano:

Edson Álvarez , mediocampista por naturaleza, ha ocupado la posición de central tanto en clubes europeos como en la Selección Mexicana . Su experiencia internacional, fortaleza y liderazgo lo hacen pieza adaptable en el fondo.

Luis Romo es otro mediocampista reconvertido en central, especialmente útil cuando el equipo requiera mayor solidez o ajustes a mitad del juego.

Luis Romo y el capitán Edson Álvarez destacan por su capacidad Pat jugar como centrales si el momento lo requiere. (Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Esta polivalencia permitirá a México mantener el equilibrio, cubrir ausencias y modificar el sistema sobre la marcha sin perder solidez.

De esta manera, la línea defensiva del Tri combina experiencia, juventud y polivalencia, lista para responder a las exigencias de una Copa del Mundo donde no existirá ningún tipo de margen para la distracción.

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