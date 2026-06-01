La defensa de México en el Mundial 2026: quiénes son los centrales y laterales del Tri

La defensa mexicana asumirá un reto central en el Mundial 2026, con la exigencia de jugar como local y la presión de mantener el orden ante cualquier rival.
La convocatoria oficial de Javier Aguirre, publicada este 31 de mayo, presenta una zaga versátil, donde la mezcla de juventud, experiencia internacional y futbolistas polivalentes busca blindar al Tri.
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El bloque defensivo cuenta con siete especialistas y dos mediocampistas que tendrán la facultad de convertirse en centrales si el momento lo demanda.
Centrales: las murallas que ofrecerán experiencia y jerarquía
El núcleo de zagueros centrales lo integran:
- Johan Vásquez (Genoa CFC, Serie A)
- César Montes (Lokomotiv Moscú, Liga Premier Rusa)
- Israel Reyes (Club América, Liga Mx)
Johan Vásquez y César Montes llegan en plenitud, con ritmo europeo y liderazgo en el área. Israel Reyes, por su parte, ofrece la dualidad de jugar como central o lateral derecho, lo que añade variantes al sistema defensivo. Así, la base europea de este bloque permite enfrentar delanteros de alto nivel.
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Laterales: proyección y ritmo
Las bandas estarán cubiertas por:
- Jesús Gallardo (lateral izquierdo, Toluca FC, Liga MX)
- Jorge Sánchez (lateral derecho, PAOK, Superliga de Grecia)
- Mateo Chávez (lateral izquierdo, AZ Alkmaar, Eredivisie)
- Israel Reyes (lateral derecho, Club América, Liga MX)
Jesús Gallardo apunta a mantener la titularidad por izquierda, reconocible por su ida y vuelta y llegada al área. Israel Reyes se consolida por la derecha, aportando ritmo tras ser una constante en las convocatorias.
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Mateo Chávez, por su parte, representa el recambio con velocidad y adaptación táctica. La experiencia europea de Jorge Sanchez permite alternativas en la banda derecha sin perder solidez.
Profundidad y polivalencia: Edson y Romo
El grupo defensivo se fortalecerá con futbolistas capaces de desempeñarse en varias posiciones, ampliando las opciones tácticas del once mexicano:
- Edson Álvarez, mediocampista por naturaleza, ha ocupado la posición de central tanto en clubes europeos como en la Selección Mexicana. Su experiencia internacional, fortaleza y liderazgo lo hacen pieza adaptable en el fondo.
- Luis Romo es otro mediocampista reconvertido en central, especialmente útil cuando el equipo requiera mayor solidez o ajustes a mitad del juego.
Esta polivalencia permitirá a México mantener el equilibrio, cubrir ausencias y modificar el sistema sobre la marcha sin perder solidez.
De esta manera, la línea defensiva del Tri combina experiencia, juventud y polivalencia, lista para responder a las exigencias de una Copa del Mundo donde no existirá ningún tipo de margen para la distracción.
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