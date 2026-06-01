Charly Rodríguez, Berterame, Marcel Ruiz: los sacrificados de Javier Aguirre que se quedaron sin Mundial 2026 (Fotos: REUTERS/Raquel Cunha - Imagn Images/Daniel Jefferson)

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, presentó su lista definitiva para la Copa Mundial 2026, lo que provocó diversas reacciones por la ausencia de varios futbolistas que formaron parte del ciclo mundialista. Como en cada ciclo mundialista, surge el debate entre la afición y especialistas de los elegidos y de aquellos que fueron sacrificados.

El Vasco Aguirre afrontó un panorama complicado por el cambio generacional, así como los seleccionados que se lesionaron a pocos meses de la competencia. Pero, en la lista oficial tuvo que dejar fuera a varios perfiles que parecían prometedores.

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Entre los no convocados resalta Alejandro Gómez, mediocampista de Xolos de Tijuana, quien quedó al margen de los planes del entrenador Javier Aguirre pese a haber participado recientemente en un partido amistoso frente a Australia.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026; entre las novedades sobresale Fidalgo, Memo Martínez, Gil Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez (X/ @miseleccionmx)

Diego Lainez, jugador de Tigres reconocido por su capacidad para desequilibrar en el futbol nacional, tampoco logró convencer al cuerpo técnico y se suma a la lista de ausencias significativas. El mediocampista Erick ‘Chiquito’ Sánchez de América, aunque aparece en el álbum oficial de Panini, no fue incluido en la convocatoria final.

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Germán Berterame, Marcel Ruiz y Charly Rodríguez, las grandes ausencias para el Mundial 2026

En el ataque, la exclusión de Germán Berterame, delantero de Inter Miami y ex figura de Rayados de Monterrey, generó amplio debate, especialmente por su experiencia y reciente desempeño junto a figuras como Lionel Messi. Otro caso que llamó la atención fue el de Hirving Lozano. El Chucky no solo quedó fuera de la convocatoria, sino que ni siquiera fue considerado en la prelista inicial de 55 jugadores evaluados por Aguirre.

En el ataque, la exclusión de Germán Berterame, delantero de Inter Miami y ex figura de Rayados de Monterrey, generó amplio debate (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kevin Castañeda, también de Xolos, fue uno de los últimos descartes, quedó fuera en el corte definitivo antes de anunciarse la lista. Marcel Ruiz, mediocampista de Toluca, vio frustrada su posible participación debido a una lesión en el ligamento cruzado, impidiéndole recuperarse a tiempo para el torneo. Aunque arriesgó su físico y pospuso la operación, Aguirre prefirió no llevarlo al no estar físicamente estable para la competencia.

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Finalmente, Richard Ledezma de Chivas mantuvo posibilidades hasta el cierre del proceso, dado que Aguirre manifestó que algunos futbolistas que disputaban la liguilla aún podían aspirar a un lugar. Jordan Carrillo, de Pumas, también tuvo una actuación importante en la liguilla del Clausura 2026; a pesar de disputar la final y ser un elemento clave en su club, no fue considerado por el Vasco

El jugador, que integró la prelista, terminó quedando fuera de la convocatoria definitiva, sumándose al grupo de quienes estuvieron cerca de cumplir el sueño mundialista, pero no lograron ingresar en la selección final.

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El Chucky no solo quedó fuera de la convocatoria, sino que ni siquiera fue considerado en la prelista inicial de 55 jugadores evaluados por Aguirre (AP Foto/Denis Poroy, archivo)

A continuación la lista oficial de México para el Mundial 2026:

Porteros:

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas:

Israel Reyes

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Medios:

Edson Álvarez

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Erik Lira

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Delanteros:

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez