Edades de todos los convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

La Selección Mexicana llega al Mundial 2026 con una convocatoria que abarca más de dos décadas de historia: desde Guillermo Ochoa, el portero de 40 años que jugará su sexta Copa del Mundo, hasta Gilberto Mora, el mediocampista de 17 años que nació cuando México ya no recordaba lo que era ganar un quinto partido.
El director técnico Javier Aguirre dio a conocer este domingo la lista definitiva de 26 jugadores que representarán al Tri en el torneo que se disputa en casa.
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“Hemos conformado un gran equipo que va a representar a su país con valentía, con orgullo y con amor a la camiseta”, dijo Aguirre en un video difundido por la Federación Mexicana de Futbol.
La nómina tiene una distribución de edades que refleja la mezcla de generaciones: de los 26 convocados, siete superan los 30 años y cuatro tienen 22 o menos. Solo uno, Memo Ochoa, ya había nacido cuando México alcanzó los cuartos de final en el Mundial de 1986.
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Ochoa hace historia, Mora la empieza
Francisco Guillermo Ochoa, nacido el 13 de julio de 1985, se puede convertir en el primer portero en la historia del futbol en disputar seis Copas del Mundo. Desde su debut internacional en 2005, acumula 153 partidos con el Tri, de los cuales 11 han sido en Mundiales: cuatro en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y tres en Catar 2022. En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 estuvo en el banco de suplentes.
Su convocatoria genera debate. Distintos sectores exigen renovación en el arco nacional y oportunidades para porteros más jóvenes. Ochoa milita actualmente en el AEL Limassol de Chipre.
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En el extremo opuesto del vestidor estará Gilberto Mora, mediocampista del Tijuana que cumplirá 17 años y 240 días el día de la inauguración del torneo, el 11 de junio. Será el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo. Cuando Ochoa debutó en su primer Mundial, Gilberto Mora aún no había nacido.
El juvenil llega al torneo después de superar una pubalgia que lo mantuvo fuera de actividad casi tres meses. Suma 50 partidos en primera división desde su debut el 18 de agosto de 2024.
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Una lista con 12 mundialistas y dos naturalizados
Doce de los 26 convocados ya tienen experiencia en Copas del Mundo. Además de Ochoa con cinco participaciones previas, el defensa Jesús Gallardo llega a su segunda; Edson Álvarez también a la segunda; y Raúl Jiménez, delantero del Fulham inglés de 35 años, al igual.
Con una Copa del Mundo en su haber figuran Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Alexis Vega.
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Aguirre incluyó a dos futbolistas naturalizados. El mediocampista Álvaro Fidalgo, de origen español y actualmente en el Real Betis, fue figura decisiva en el América, club con el que ganó un tricampeonato en la liga mexicana.
El delantero Julián Quiñones, procedente de Colombia, ostenta el récord del jugador extranjero con más títulos en la liga mexicana, con seis, y terminó como campeón de goleo en la liga saudí con el Al-Qadisiyah, por encima de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.
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Entre los legionarios europeos destacan además Santiago Giménez, delantero del AC Milán italiano de 25 años, y Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid con 20 años. En total, la convocatoria suma 13 jugadores que militan en Europa.
El equipo que más jugadores aporta a la convocatoria es el Guadalajara, con cinco elementos: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.
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La presentación de la lista tuvo un momento que marcó a la afición: la Federación Mexicana de Fútbol utilizó una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños para anunciar a los 26 convocados. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, agradeció públicamente el gesto. “Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, expresó.
Gómez Fernández recordó el vínculo de su padre con el deporte: “El futbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado no solo en innumerables anécdotas personales, sino también en una de sus obras más entrañables: El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor por el fútbol y por todo lo que representa para millones de mexicanos.”
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La Federación también publicó un video en el que diversas personalidades arengan a los convocados. Aparecen, entre otros, el piloto de Fórmula 1 Sergio Pérez, la exgolfista Lorena Ochoa y mundialistas del México 86 como Hugo Sánchez.
México inaugurará el Mundial el 11 de junio contra Sudáfrica en la Ciudad de México, en un partido del Grupo A en el que también participan Corea del Sur y República Checa.
Los 26 convocados y sus edades
- Guillermo Ochoa, portero — 40 años
- Raúl Jiménez, delantero — 35 años
- Jesús Gallardo, defensa — 31 años
- Guillermo Martínez, delantero — 31 años
- Carlos Acevedo, portero — 30 años
- Luis Romo, mediocampista — 30 años
- Luis Chávez, mediocampista — 30 años
- Orbelín Pineda, mediocampista — 30 años
- César Montes, defensa — 29 años
- Álvaro Fidalgo, mediocampista — 29 años
- Julián Quiñones, delantero — 29 años
- Jorge Sánchez, defensa — 28 años
- Edson Álvarez, mediocampista — 28 años
- Alexis Vega, delantero — 28 años
- Johan Vásquez, defensa — 27 años
- Roberto Alvarado, delantero — 27 años
- Israel Reyes, defensa — 26 años
- Erik Lira, mediocampista — 26 años
- Raúl Rangel, portero — 26 años
- Santiago Giménez, delantero — 25 años
- César Huerta, mediocampista — 25 años
- Armando González, delantero — 23 años
- Mateo Chávez, defensa — 22 años
- Brian Gutiérrez, mediocampista — 22 años
- Obed Vargas, mediocampista — 20 años
- Gilberto Mora, mediocampista — 17 años
La edad promedio de la convocatoria es de 27.8 años, cifra que ubica al Tri en el rango estándar de los equipos mundialistas. Sin Ochoa y Jiménez, los dos mayores de la lista, el resto del grupo baja a 27.1. La base de la nómina se concentra en la franja de los 27 a los 30 años, la edad pico del futbolista profesional.
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