De Memo Martínez a la “Hormiga” González: las novedades de Javier Aguirre en la lista de México para el Mundial 2026

Entre las dudas de algunos perfiles por falta de minutos y recientes lesiones, el “Vasco” armó la lista con aquellos jugadores que mostraron buen desempeño en el ciclo de preparación

Brian Gutiérrez celebra tras anotar uno de los dos goles con los que México derrotó a Ghana en partido de preparación para Copa del Mundo. Estadio Cuauhtémoc, Puebla, México. 22 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Es un hecho, Javier Aguirre reveló la lista de 26 jugadores que jugarán con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. La noche de este domingo 31 de mayo, el estratega dio a conocer los nombres y entre las sorpresas de esta convocatoria sobresalió los perfiles que alcanzaron a colarse en la convocatoria final.

Una de las grandes novedades de este ciclo mundialista es que un naturalizado y perfiles jóvenes encabezarán el ataque ofensivo. Los nombres que generaron mayor curiosidad son: Raúl Rangel, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo, Guillermo Martínez y Armando González. La decisión responde tanto a lesiones recientes como al rendimiento mostrado en las últimas convocatorias.

Lista completa de convocados:

Porteros:

  1. Raúl Rangel
  2. Guillermo Ochoa
  3. Carlos Acevedo

Defensas:

  1. Israel Reyes
  2. Jorge Sánchez
  3. César Montes
  4. Johan Vásquez
  5. Jesús Gallardo
  6. Mateo Chávez

Medios:

  1. Edson Álvarez
  2. Luis Romo
  3. Obed Vargas
  4. Brian Gutiérrez
  5. Orbelín Pineda
  6. Erik Lira
  7. Gilberto Mora
  8. César Huerta
  9. Álvaro Fidalgo
  10. Luis Chávez

Delanteros:

  1. Roberto Alvarado
  2. Alexis Vega
  3. Julián Quiñones
  4. Santiago Giménez
  5. Guillermo Martínez
  6. Armando González
  7. Raúl Jiménez
Javier Aguirre dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026 (X/ @miseleccionmx)

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

