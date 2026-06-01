De Memo Martínez a la “Hormiga” González: las novedades de Javier Aguirre en la lista de México para el Mundial 2026

Es un hecho, Javier Aguirre reveló la lista de 26 jugadores que jugarán con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. La noche de este domingo 31 de mayo, el estratega dio a conocer los nombres y entre las sorpresas de esta convocatoria sobresalió los perfiles que alcanzaron a colarse en la convocatoria final.
Una de las grandes novedades de este ciclo mundialista es que un naturalizado y perfiles jóvenes encabezarán el ataque ofensivo. Los nombres que generaron mayor curiosidad son: Raúl Rangel, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, Álvaro Fidalgo, Guillermo Martínez y Armando González. La decisión responde tanto a lesiones recientes como al rendimiento mostrado en las últimas convocatorias.
Lista completa de convocados:
Porteros:
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
Defensas:
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
Medios:
- Edson Álvarez
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
- Erik Lira
- Gilberto Mora
- César Huerta
- Álvaro Fidalgo
- Luis Chávez
Delanteros:
- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Julián Quiñones
- Santiago Giménez
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Raúl Jiménez
***INFORMACIÓN EN DESARROLLO
