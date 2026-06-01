Cómo armó el DT de México su Selección para el Mundial 2026: el proceso de construcción del equipo

Desde su llegada hasta la convocatoria final, el técnico del Tri tomó decisiones que generaron debate. Repasamos el proceso de armado del equipo, los experimentos tácticos y los jugadores que convocó y descarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana atravesó un proceso de construcción lleno de matices rumbo al Mundial 2026.

Con Javier Aguirre al mando, el armado del combinado nacional se definió entre tensiones, experimentos tácticos y decisiones que causaron debate en la Liga MX y entre la afición.

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El seleccionado que viaja al Mundial 2026 representa una mezcla única entre recambios tácticos, base local y referentes con experiencia europea. (Foto AP/Kyusung Gong)

El trayecto rumbo a la lista definitiva exhibe cómo la Federación y el técnico apostaron por una planeación fuera de lo común, marcada por integraciones inéditas y recortes progresivos.

El pacto y los 12 elegidos de la Liga MX

La primera gran decisión fue pactar con la Liga MX la liberación anticipada de 12 futbolistas, quienes iniciaron concentración el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento.

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Este acuerdo se dio bajo la condición de que estos jugadores tendrían asegurado su lugar en la lista final para la Copa Mundial, lo que afectó principalmente a Chivas para encarar la Liguilla.

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Brian Gutierrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Gilberto Mora (Tijuana)

Guillermo Martínez (Pumas)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

El pacto con la Liga MX aseguró la convocatoria de 12 jugadores locales, afectando la Liguilla de clubes como Chivas. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Este grupo generó controversia al pensar en los descartados y fue la base de los trabajos tácticos iniciales que permitieron a Aguirre implementar su sistema mientras se incorporaban los elementos del extranjero.

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La prelista de 55 y la integración escalonada

Con la base local ya en concentración, el 11 de mayo, Aguirre registró ante FIFA una prelista de 55 jugadores. Esto ofreció flexibilidad para ajustes por lesión y garantizó que la convocatoria final sólo saldría de ese grupo.

Los futbolistas que militan en el extranjero se sumaron conforme terminaron sus compromisos en sus ligas.

Guillermo Ochoa fue el primer foráneo en reportar a la concentración.

Raúl Jiménez y César “El Chino” Huerta completaron el grupo el 27 de mayo , antes del Media Day .

El equipo entrenó completo apenas en la última semana previa al partido ante Australia, donde estuvieron 28 jugadores para el evento de prensa.

Guillermo Ochoa, primera incorporación extranjera al plantel, mostró el enfoque de experiencia al que apelará el Tri para el Mundial 2026.(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Con el compromiso ante Serbia aún no jugado para ese entonces, esta dinámica permitió evaluar a todos en igualdad de condiciones, aunque con un tiempo limitado de trabajo conjunto antes del corte final.

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La convocatoria final: los 26 mundialistas, uno a uno

Este 31 de mayo, tras semanas de preparación y recortes, la Selección Mexicana anunció la lista oficial de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026. Este grupo se registró ante FIFA apenas a horas del límite.

Raúl Rangel (Chivas, Liga MX)

Carlos Acevedo (Santos Laguna, Liga MX)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre)

Israel Reyes (América, Liga MX)

Jorge Sánchez (PAOK, Superliga de Grecia)

César Montes (Lokomotiv Moscú, Liga Premier, Rusia)

Edson Álvarez (Fenerbahçe, Süper Lig, Turquía)

Johan Vásquez (Genoa, Serie A, Italia)

Jesús Gallardo (Toluca, Liga MX)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Eredivisie, Países Bajos)

Álvaro Fidalgo (Real Betis, LaLiga, España)

Brian Gutiérrez (Chivas, Liga MX)

Orbelín Pineda (AEK Atenas, Superliga de Grecia)

Erik Lira (Cruz Azul, Liga MX)

Luis Romo (Chivas, Liga MX)

Obed Vargas (Atlético de Madrid, LaLiga, España)

Gilberto Mora (Tijuana, Liga MX)

Luis Chávez (Dínamo Moscú, Liga Premier, Rusia)

César “Chino” Huerta (Anderlecht, Pro League, Bélgica)

Piojo Alvarado (Chivas, Liga MX)

Guillermo Martínez “Memote” (Pumas, Liga MX)

Armando González “Hormiga” (Chivas, Liga MX)

Santiago Giménez (AC Milan, Serie A, Italia)

Raúl Jiménez (Fulham, Premier League, Inglaterra)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya, Saudí Pro League, Arabia Saudí)

Alexis Vega (Toluca, Liga MX)

Raúl Jiménez y César Huerta completaron la concentración este 27 de Mayo. (REUTERS/Arafat Barbakh)

De esta manera, el cierre del proceso exhibe un grupo que mezcla experiencia, juventud y apuestas renovadas, resultado toda una era de procesos bajo el mando del Vasco.

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