México Deportes

Aguirre asegura que ya tiene su 11 definido para partido inaugural contra Sudáfrica y destaca que se podría ver algo parecido ante Serbia

A falta de un solo partido antes de la gran cita, el técnico dejó en claro que ya ha elegido tanto a los jugadores que integrarán la lista definitiva como a los titulares en el debut

Guardar
Google icon
Composición de un entrenador con cabello canoso y expresión intensa, entre los futbolistas Alexis Vega (dorsal 10) y César Huerta (dorsal 21) celebrando.
La Selección Mexicana venció 1 a 0 a Australia en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, en lo que fue su penúltimo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana venció 1 a 0 a Australia en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, en lo que fue su penúltimo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. El combinado Tricolor se impuso gracias a la anotación de Johan Vázquez, quien mandó a guardar la pelota con un cabezazo potente al minuto 27 .

Ahora, el último duelo de preparación para el equipo de Javier Aguirre será contra la Selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez el próximo 4 de junio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

PUBLICIDAD

Foto de archivo del director técnico Javier Aguirre (gorra) hablando con jugadores de la selección mexicana durante un entrenamiento. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero
Foto de archivo del director técnico Javier Aguirre (gorra) hablando con jugadores de la selección mexicana durante un entrenamiento. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Aguirre ya tiene su 11 definido para el partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica

A falta de un solo partido amistoso antes de la gran cita, el técnico dejó en claro que ya ha elegido tanto a los jugadores que integrarán la lista definitiva como a los titulares del debut frente a Sudáfrica. Durante la conferencia posterior, Aguirre enfatizó que el encuentro ante Serbia, programado para el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, servirá para afinar detalles y ofrecer un anticipo del cuadro que abrirá el torneo.

Con la lista de 26 jugadores definida y la base del once inicial establecida, México encara la recta final de su preparación. Los próximos días serán clave para ajustar movimientos, consolidar sociedades en el campo y llegar al debut con la mayor cohesión posible.

PUBLICIDAD

“Estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11 (de junio). Insisto, para Serbia ya esperamos tener más minutaje, más enteramiento, más adaptación a la altura de la gente que llegó al final y a ver si presentamos un equipo ya parecido a lo que será el día 11“.

¿Cuál sería el 11 de México que se perfila para el debut ante Sudáfrica?

En el arco, la confianza recae en Raúl “Tala” Rangel, quien ha mostrado regularidad y seguridad durante la fase de preparación. La línea defensiva estaría compuesta por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, quienes han consolidado una zaga con buena salida de balón y capacidad física para enfrentar ataques veloces.

El mediocampo, clave para el equilibrio del equipo, lo integrarán Edson Álvarez, encargado de la recuperación y el primer pase, junto a Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora, quienes aportan manejo y transición rápida al ataque. Este tridente es fundamental para sostener el ritmo y conectar las líneas.

Erik Lira, izquierda, corre seguido por Guillermo Martínez durante una sesión de entrenamiento de la selección mexicana en Ciudad de México el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)
Erik Lira, izquierda, corre seguido por Guillermo Martínez durante una sesión de entrenamiento de la selección mexicana en Ciudad de México el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

En la delantera, la apuesta ofensiva se centraría en Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Se espera que estos tres jugadores sean los encargados de liderar la presión alta y buscar el gol desde el inicio del torneo. La combinación de movilidad, potencia y capacidad de definición es el sello que busca Aguirre en la fase ofensiva.

  • Portería: Raúl “Tala” Rangel
  • Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo
  • Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora
  • Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez

Así, los entrenamientos y el amistoso ante Serbia, pautado para el 4 de junio, servirán para confirmar o ajustar este esquema.

Temas Relacionados

Javier AguirreSelección MexicanaMundial 2026Selección Mexicana Mundial 2026Selección de Sudáfrica Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El título permanece en la memoria: Cruz Azul cumple una semana como campeón de la Liga Mx

La Máquina rememoró sus últimos dos campeonatos en la Primera División a una semana de ganar el Clausura 2026

El título permanece en la memoria: Cruz Azul cumple una semana como campeón de la Liga Mx

La mexicana Kenia Lechuga hace historia y se consagra campeona del mundo en Remo

La regiomontana dominó la final de scull individual ligero con un tiempo de 7:27.73 minutos, consolidando su camino hacia los Juegos Olímpicos 2028

La mexicana Kenia Lechuga hace historia y se consagra campeona del mundo en Remo

Cómo llegar a CDMX, Monterrey y Guadalajara para el Mundial 2026: vuelos, autobús y transporte

Las autoridades mexicanas y los comités organizadores coordinan una estrategia de transporte masivo e interurbano que conectará aeropuertos, terminales de autobús y estadios para mitigar los retos logísticos del torneo

Cómo llegar a CDMX, Monterrey y Guadalajara para el Mundial 2026: vuelos, autobús y transporte

México se impone a Australia por la mínima y se perfila para el debut mundialista

Los dirigidos por el Vasco Aguirre vencieron al conjunto australiano en el Estadio Rose Bowl previo a la Copa del Mundo

México se impone a Australia por la mínima y se perfila para el debut mundialista

Toluca se consagra campeón de la Concachampions 2026 tras vencer a Tigres en penales

Los Diablos rompen una racha de 23 años sin conseguir el campeonato al vencer a los felinos una vez más en el Estadio Nemesio Diez

Toluca se consagra campeón de la Concachampions 2026 tras vencer a Tigres en penales
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de mayo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de mayo

Los Chapitos: cuál es el origen y la historia de esta facción del Cártel de Sinaloa

Revelan el papel criminal de Alfonso Valencia, alias “El Repollo”: operador del Cártel de Tepalcatepec reclamado por EEUU

Detienen a “El Navarro”, presunto distribuidor de drogas para “Los Cuijes” en Puebla

Ceci Flores: Fiscalía de Sonora captura a presuntos implicados en el asesinato de su hijo y los liga con el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

Panteón Rococó reúne a más de 120 mil personas en Nezahualcóyotl durante festejo por sus 30 años

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

Con emotiva despedida Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush

Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

DEPORTES

Antonio “Pollo” Briseño se ilusiona con el Mundial de Clubes

Antonio “Pollo” Briseño se ilusiona con el Mundial de Clubes

El título permanece en la memoria: Cruz Azul cumple una semana como campeón de la Liga Mx

La mexicana Kenia Lechuga hace historia y se consagra campeona del mundo en Remo

Cómo llegar a CDMX, Monterrey y Guadalajara para el Mundial 2026: vuelos, autobús y transporte

México se impone a Australia por la mínima y se perfila para el debut mundialista