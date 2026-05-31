Aguirre asegura que ya tiene su 11 definido para partido inaugural contra Sudáfrica y destaca que se podría ver algo parecido ante Serbia

La Selección Mexicana venció 1 a 0 a Australia en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, en lo que fue su penúltimo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Selección Mexicana venció 1 a 0 a Australia en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, en lo que fue su penúltimo duelo de preparación rumbo al Mundial 2026. El combinado Tricolor se impuso gracias a la anotación de Johan Vázquez, quien mandó a guardar la pelota con un cabezazo potente al minuto 27 .

Ahora, el último duelo de preparación para el equipo de Javier Aguirre será contra la Selección de Serbia en el Estadio Nemesio Diez el próximo 4 de junio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

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Foto de archivo del director técnico Javier Aguirre (gorra) hablando con jugadores de la selección mexicana durante un entrenamiento. Centro de Alto Rendimiento, Ciudad de México, México. 20 de mayo de 2026. REUTERS/Henry Romero

Aguirre ya tiene su 11 definido para el partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica

A falta de un solo partido amistoso antes de la gran cita, el técnico dejó en claro que ya ha elegido tanto a los jugadores que integrarán la lista definitiva como a los titulares del debut frente a Sudáfrica. Durante la conferencia posterior, Aguirre enfatizó que el encuentro ante Serbia, programado para el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, servirá para afinar detalles y ofrecer un anticipo del cuadro que abrirá el torneo.

Con la lista de 26 jugadores definida y la base del once inicial establecida, México encara la recta final de su preparación. Los próximos días serán clave para ajustar movimientos, consolidar sociedades en el campo y llegar al debut con la mayor cohesión posible.

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“Estoy muy claro con los que se van a quedar y con los que van a iniciar el 11 (de junio). Insisto, para Serbia ya esperamos tener más minutaje, más enteramiento, más adaptación a la altura de la gente que llegó al final y a ver si presentamos un equipo ya parecido a lo que será el día 11“.

¿Cuál sería el 11 de México que se perfila para el debut ante Sudáfrica?

En el arco, la confianza recae en Raúl “Tala” Rangel, quien ha mostrado regularidad y seguridad durante la fase de preparación. La línea defensiva estaría compuesta por Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo, quienes han consolidado una zaga con buena salida de balón y capacidad física para enfrentar ataques veloces.

El mediocampo, clave para el equilibrio del equipo, lo integrarán Edson Álvarez, encargado de la recuperación y el primer pase, junto a Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora, quienes aportan manejo y transición rápida al ataque. Este tridente es fundamental para sostener el ritmo y conectar las líneas.

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Erik Lira, izquierda, corre seguido por Guillermo Martínez durante una sesión de entrenamiento de la selección mexicana en Ciudad de México el miércoles 13 de mayo de 2026. (AP Foto/Fernando Llano)

En la delantera, la apuesta ofensiva se centraría en Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Se espera que estos tres jugadores sean los encargados de liderar la presión alta y buscar el gol desde el inicio del torneo. La combinación de movilidad, potencia y capacidad de definición es el sello que busca Aguirre en la fase ofensiva.

Portería: Raúl “Tala” Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampistas: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora

Delanteros: Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez

Así, los entrenamientos y el amistoso ante Serbia, pautado para el 4 de junio, servirán para confirmar o ajustar este esquema.