El Estadio Guadalajara se convierte en testigo del pase de RD Congo a un Mundial tras más de medio siglo

La ciudad de Guadalajara vivió una jornada histórica este 31 de marzo con la clasificación de la República Democrática del Congo al Mundial 2026.
El Estadio Akron, con todas sus localidades agotadas y un ambiente mundialista inigualable, fue el escenario donde los “Leopardos” sellaron su boleto tras 52 años de ausencia en la máxima cita del futbol internacional.
El duelo ante Jamaica, correspondiente a la final del repechaje intercontinental, se definió en tiempo extra y desató una celebración única en cancha y en tribunas. Así, la noche quedará grabada como el momento en que la República Democrática del Congo regresó al torneo más importante del planeta, con una generación de jugadores decididos a hacer historia.
Un lleno total y ambiente global en el Estadio Akron
La venta total de boletos confirmó la convocatoria de Guadalajara como sede. El partido reunió a más de 45 mil aficionados, en un ambiente cargado de emoción y expectativa por el boleto mundialista..
- El Estadio Akron vivió un lleno histórico, con tribunas repletas de banderas y cánticos de ambas naciones.
- Más de 400 aficionados congoleños y cerca de mil seguidores jamaiquinos viajaron para alentar a sus selecciones.
- La organización local superó el reto logístico, demostrando su capacidad para recibir grandes eventos de la FIFA previos al Mundial 2026.
De esta manera, el ambiente en el estadio anticipó el tipo de celebración y hospitalidad que Guadalajara ofrecerá en el próximo verano, con un mosaico de nacionalidades y emociones en las gradas.
Axel Tuanzebe: el héroe inesperado
En el terreno de juego, la tensión se mantuvo hasta el minuto 100 del tiempo extra, cuando Axel Tuanzebe se convirtió en el héroe al marcar el único gol del partido y asegurar el pase de su país a la Copa Mundial.
- El encuentro fue cerrado y táctico, con Congo mostrando iniciativa ofensiva y Jamaica optando por un esquema defensivo.
- Dos goles del conjunto africano fueron anulados por fuera de juego antes de la definición en tiempo suplementario.
- El tanto de Tuanzebe, tras un tiro de esquina, encendió la euforia en la afición congoleña y sentenció la suerte de los “Reggae Boyz”.
El pitazo final desató la celebración de los jugadores, el cuerpo técnico y una afición que esperó más de medio siglo para regresar a la máxima cita del futbol.
Un regreso histórico y un futuro de ilusión
La clasificación de la República Democrática del Congo representa su segunda participación en una Copa Mundial y la primera bajo su nombre actual, tras la experiencia como Zaire en 1974.
- El país africano se integra al Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, y sueña con dejar huella en el torneo.
- El proceso encabezado por el técnico Sébastien Desabre culmina con una generación comprometida y respaldada por un país volcado en apoyo.
- El éxito en Guadalajara se traduce también en un mensaje de unidad nacional y ambición deportiva para la República Democrática del Congo.
Con su pse, el futbol congoleño inicia una nueva etapa y el Estadio Akron se consagra como escenario de momentos inolvidables rumbo al Mundial 2026.