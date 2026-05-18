México emite aviso preventivo de viaje tras brote de ébola en República del Congo y Uganda

La vigilancia en aeropuertos y la colaboración internacional se fortalecen luego del aviso emitido por la Secretaría de Salud tras la emergencia global declarada por la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud de México emitió hoy lunes 5 de mayo un aviso preventivo para quienes planean viajar desde la República Democrática del Congo y Uganda, debido al reciente brote de ébola declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El documento indica que, aunque el riesgo para México permanece en "nivel bajo“, las autoridades mantienen activa la vigilancia epidemiológica internacional ante la detección de casos de Enfermedad por Virus Ébola Bundibugyo (EVE-Bundibugyo) en áreas de transmisión reportadas por la OMS.

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De acuerdo con la agencia de salud de la Unión Africana, el brote inició a finales de abril en la provincia congoleña de Ituri y ha provocado 87 fallecimientos.

Además, se confirma al menos un caso importado de esta variante en Uganda, según el recuento de la Unión Africana informado en el comunicado de la Secretaría de Salud.

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La movilidad global y la reciente emergencia sanitaria ponen en foco las estrategias de prevención ante riesgos importados que podrían afectar a la población local. REUTERS/Arlette Bashizi

Por qué México vigila de cerca el avance del ébola internacional

La dependencia federal advirtió que la EVE-Bundibugyo es una infección viral grave que se transmite por contacto directo con sangre, secreciones y objetos contaminados de personas infectadas.

Además, aclara que el "riesgo individual" aumenta si existe antecedente de viaje o estancia reciente en zonas con transmisión activa, o contacto directo con enfermos o materiales contaminados.

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El texto detalla que la movilidad internacional y la conectividad aérea global, especialmente en eventos masivos, exigen un reforzamiento de la vigilancia sanitaria, ya que viajeros provenientes de regiones afectadas representan un potencial canal de propagación.

Según la Secretaría de Salud, el periodo de incubación del ébola puede oscilar entre 2 y 21 días. Subraya que la identificación y el aislamiento oportuno de personas sintomáticas disminuyen de forma significativa el riesgo de transmisión.

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Actualmente, no existe tratamiento específico ni vacuna disponible.

Los síntomas principales incluyen fiebre, debilidad intensa, dolor de cabeza, dolor muscular, vómito, diarrea, dolor abdominal y/o sangrado inexplicable, de acuerdo con la información oficial.

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SSA

Cronología y cifras principales del brote de ébola en República del Congo

El brote se detecta oficialmente en la provincia de Ituri , noreste de la RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.

El primer caso identificado corresponde a un enfermero que acudió el 24 de abril a un centro de salud en Bunia, capital de Ituri. El foco se ubica en la zona minera de Mongbwalu , a unos 90 kilómetros de Bunia.

La alerta a la OMS llega el 5 de mayo , tras la muerte de cuatro trabajadores de salud en un periodo de solo cuatro días en Mongbwalu.

Hasta el 16 de mayo, las autoridades reportan al menos 91 fallecidos y cerca de 350 casos sospechosos. La mayoría de los casos afectan a personas entre 20 y 39 años, y más del 60% son mujeres.

La cepa responsable del brote es Bundibugyo , para la cual no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados. Las vacunas actuales solo protegen contra la cepa Zaire.

El brote ya se ha extendido más allá de Ituri, con casos confirmados en la capital Kinshasa y dos decesos reportados en Uganda, personas que viajaron desde la RDC. No se ha detectado un foco epidémico local fuera de la RDC por ahora.

El 17 de mayo, la OMS declara el brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional , su segundo nivel más alto de alerta, por el riesgo de propagación regional y la falta de herramientas específicas para contener la cepa Bundibugyo.

Las autoridades sanitarias y la OMS descartan el cierre de fronteras, pero recomiendan controles sanitarios estrictos en aeropuertos y pasos fronterizos, así como funerales seguros y aislamiento de contactos de alto riesgo.

Contexto y retos

La provincia de Ituri registra intensos movimientos de población debido a la minería, lo que complica el control epidemiológico.

El diagnóstico inicial resultó difícil porque los síntomas imitan a la gripe o la malaria , y muchas comunidades creyeron primero que era una enfermedad “mística” o relacionada con “brujería”, acudiendo a centros de oración en vez de buscar atención médica.

Se están realizando investigaciones epidemiológicas para determinar el origen exacto del brote.

El episodio previo de ébola en RDC ocurrió entre septiembre y diciembre de 2025 (provincia de Kasai) y causó 45 muertos.

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