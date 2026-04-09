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República Checa en el Mundial 2026: ¿Cuántas veces ha asistido y cuándo fue su última participación?

El conjunto dirigido por Miroslav Koubek enfrentará un desafío significativo frente al anfitrión, México, en el Grupo A

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Tras una eliminatoria europea intensa y dramática, la Selección Checa logró imponerse en el repechaje ante Irlanda y Dinamarca. REUTERS/David W Cerny
Tras una eliminatoria europea intensa y dramática, la Selección Checa logró imponerse en el repechaje ante Irlanda y Dinamarca. REUTERS/David W Cerny

La República Checa regresa al escenario más importante del futbol después de dos décadas de ausencia. La nación, heredera de una rica tradición como Checoslovaquia, vuelve a la Copa Mundial decidida a dejar huella en la edición 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Su presencia en el Grupo A junto a México, Corea del Sur y Sudáfrica ha despertado interés y expectativa sobre el rendimiento de la selección dirigida por Miroslav Koubek.

República Checa regresa a una Copa Mundial tras dos décadas de ausencia. REUTERS/David W Cerny
República Checa regresa a una Copa Mundial tras dos décadas de ausencia. REUTERS/David W Cerny

La clasificación checa fue una de las historias más dramáticas del proceso europeo, marcada por remontadas y definiciones por penales. Así, el regreso de Chequia no sólo significa una oportunidad para competir nuevamente en el máximo torneo, sino la posibilidad de reescribir su historia futbolística.

¿Cuándo fue la última vez que República Checa jugó un Mundial?

La última participación de la República Checa en la Copa del Mundo fue en Alemania 2006.

  • En esa edición, el equipo checo se ubicó en el Grupo E junto a Italia, Ghana y Estados Unidos.
  • Consiguió una victoria contundente de 3-0 ante Estados Unidos, con doblete de Tomáš Rosický.
  • Sin embargo, perdió los otros dos encuentros y quedó eliminado en la fase de grupos.
La última participación checa en un Mundial fue en Alemania 2006, donde superó a Estados Unidos con una destacada participación de Rosický, pero no fue suficiente para avanzar de grupo. (X/ @COPAQTR2/)
La última participación checa en un Mundial fue en Alemania 2006, donde superó a Estados Unidos con una destacada participación de Rosický, pero no fue suficiente para avanzar de grupo. (X/ @COPAQTR2/)

Desde entonces, la Selección no había logrado clasificar, quedándose fuera en las eliminatorias para 2010, 2014, 2018 y 2022.

De esta manera, el retorno en 2026 representa el fin de una larga espera y abre una nueva oportunidad para el futbol checo.

¿Cuántas veces ha asistido Chequia al Mundial?

El historial de la República Checa en la Copa del Mundo se divide en dos etapas: como parte de Checoslovaquia y como país independiente.

Como Checoslovaquia:

  • Participó en 8 ediciones (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 y 1990).
  • Logró el subcampeonato en 1934 e 1962.

Como República Checa:

  • Ha clasificado a 2 ediciones:
  • Alemania 2006
  • Estados Unidos, México y Canadá 2026 (actual Mundial)
Brasil derrotó 4-1 a Checoslovaquia el 3 de junio de 1970 en el Estadio Jalisco (Guadalajara), durante la fase de grupos del Mundial de México (MEXSPORT / Juvagol-Mexsport)
Brasil derrotó 4-1 a Checoslovaquia el 3 de junio de 1970 en el Estadio Jalisco (Guadalajara), durante la fase de grupos del Mundial de México (MEXSPORT / Juvagol-Mexsport)

La evolución de Chequia en el futbol ha demostrado la vigencia de su escuela futbolística.

¿Cómo logró República Checa su boleto para 2026?

La clasificación de la República Checa al Mundial 2026 fue intensa y emocionante.

  • Terminó segunda en su grupo de la eliminatoria europea, detrás de Croacia, y tuvo que disputar el repechaje.
  • En las semifinales del repechaje, remontó ante Irlanda y avanzó por penales.
  • En la final, empató 2-2 contra Dinamarca y aseguró el pase tras imponerse 3-1 en la tanda de penales.
  • El portero Matěj Kovář fue clave, atajando penales decisivos en ambas series.
El portero Matěj Kovář se destacó deteniendo penales decisivos durante el repechaje hacia el Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny
El portero Matěj Kovář se destacó deteniendo penales decisivos durante el repechaje hacia el Mundial 2026. REUTERS/David W Cerny

En este sentido, el regreso checo confirma la resiliencia y el carácter del combinado actual, que buscará consolidar así su regreso en la máxima fiesta del futbol.

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