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Luis Chávez apunta al Mundial: así celebró el mexicano su regreso a las canchas con el Dinamo

Después de 304 días fuera por una rotura de ligamento cruzado, el mediocampista se reincorpora en la liga rusa con el sueño de ser considerado en la convocatoria de Aguirre

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El mediocampista mexicano regresó con el Dinamo de Moscú después de casi diez meses de ausencia, disputando 26 minutos frente al Rubin Kazan. (Instagram/ @lc24)
El mediocampista mexicano regresó con el Dinamo de Moscú después de casi diez meses de ausencia, disputando 26 minutos frente al Rubin Kazan. (Instagram/ @lc24)

El futbol mexicano recibió esta semana una noticia que parecía imposible hace apenas unos meses: Luis Chávez volvió a jugar oficialmente con el Dinamo de Moscú tras casi un año de ausencia por una rotura de ligamento cruzado.

Su retorno celebrado como un triunfo personal y colectivo bajo el lema de “Brick by brick”, llega justo a tiempo para alimentar la esperanza de verlo en la lista final de México rumbo al Mundial 2026.

Tras 304 días de rehabilitación, el mediocampista mexicano vuelve a competir profesionalmente en la liga rusa. (Instagram/ @lc24)

El mediocampista, recordado por su golazo de tiro libre en Qatar 2022, disputó 26 minutos en la Premier League rusa contra el Rubin Kazan. Aunque el resultado fue adverso, la verdadera victoria fue verlo nuevamente en acción, demostrando que la recuperación ha sido exitosa y que su sueño mundialista sigue vivo.

El esperado regreso de “Yabec”

Después de 304 días de rehabilitación, Chávez volvió a sentir el césped en un partido oficial. Su ingreso al minuto 64 fue más que un cambio táctico: fue el símbolo de un proceso de resistencia y disciplina.

  • Lesión: rotura de ligamento cruzado en junio de 2025.
  • Tiempo de baja: casi 10 meses sin jugar.
  • Regreso oficial: 22 de abril de 2026, jornada 26 de la liga rusa.
  • Minutos disputados: 26, reemplazando a Daniil Fomin.
Texto alternativo: El futbolista mexicano festeja tras haber marcado un gol en contra del PFC Sochi.
Chávez disputa 26 minutos ante el Rubin Kazan, marcando el inicio de su recuperación en la Premier League rusa. (Foto: X/@fcdynamo)

Así, este retorno marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, donde cada minuto cuenta para recuperar confianza y ritmo competitivo.

La carrera contrarreloj hacia el Mundial

El regreso de Chávez no sólo es importante para el Dinamo, sino también para la Selección Mexicana. Con la Copa Mundial de la FIFA a menos de dos meses, el mediocampista tiene un margen mínimo para convencer a Javier Aguirre.

Calendario clave:

  • 11 de mayo: prelista de 55 jugadores.
  • 25 de mayo: liberación de futbolistas por sus clubes.
  • 1 de junio: lista final de 26 convocados.
  • Partidos disponibles: cuatro de liga y uno de copa, con posibilidad de final.
  • Competencia interna: lesiones de Edson Álvarez y Marcel Ruiz abren espacio para su retorno.
El regreso de Luis Chávez representa esperanza para el Tri ante las lesiones de Edson Álvarez y Marcel Ruiz antes de la Copa Mundial 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El regreso de Luis Chávez representa esperanza para el Tri ante las lesiones de Edson Álvarez y Marcel Ruiz antes de la Copa Mundial 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

En este sentido, Chávez enfrenta una carrera contrarreloj, pero su experiencia y calidad lo convierten en un candidato natural para el mediocampo del Tri.

Un referente que vuelve a brillar

Desde su debut en 2022, Chávez se consolidó como pieza clave del mediocampo mexicano. Su zurda precisa y su capacidad de recuperación lo hicieron indispensable en Qatar 2022, donde fue titular en los tres partidos disputados.

  • Trayectoria con el Tri: 42 partidos, 4 goles y 3 asistencias.
  • Gol histórico: tiro libre contra Arabia Saudita en Qatar 2022.
  • Constancia: habitual bajo Martino, Cocca, Lozano y Aguirre.
El histórico gol de tiro libre de Chávez en Qatar 2022 refuerza su papel clave en el mediocampo mexicano para 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El histórico gol de tiro libre de Chávez en Qatar 2022 refuerza su papel clave en el mediocampo mexicano para 2026. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ahora, con el Mundial 2026 en el horizonte, cada minuto será vital para demostrar que está listo para volver a ser protagonista con la Selección Mexicana en la máxima fiesta del futbol.

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