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¿Cuándo y cómo fue la última vez que Cruz Azul fue local en el Estadio Azteca?

La vuelta de los cementeros al Coloso de Santa Úrsula tras una travesía por distintos estadios simboliza el cierre de un ciclo para la institución

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La Máquina registró su peor registro en torneos cortos
Con Joel Huiqui como técnico interino y tras varios torneos fuera de casa, Cruz Azul recibe a Necaxa en un duelo decisivo que representa un reencuentro especial con su afición capitalina. (Credito: Cuartoscuro)

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca en abril de 2026 no sólo representa un acontecimiento simbólico para la afición, también revive recuerdos de la última vez que el equipo jugó como local en el histórico recinto.

La historia está marcada por derrotas, cambios de sede y un contexto deportivo que transformó la identidad del club en los últimos años.

El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca marca la primera vez que el equipo juega como local en el recinto desde 2023. REUTERS/Eloisa Sanchez
El regreso de Cruz Azul al Estadio Azteca marca la primera vez que el equipo juega como local en el recinto desde 2023. REUTERS/Eloisa Sanchez

La Máquina Celeste, tras casi tres años de ausencia, vuelve a pisar la cancha del Coloso de Santa Úrsula como local en un partido decisivo contra Necaxa. Para entender la magnitud de este regreso, es necesario repasar cómo fue aquel último encuentro en 2023 y qué sucedió después.

Último partido en el Azteca: noviembre de 2023

El 12 de noviembre de 2023, Cruz Azul disputó su último partido como local en el Estadio Azteca. Fue, coincidentemente, en un duelo de la Jornada 17 del Apertura 2023 contra Puebla.

  • Resultado: derrota 1-2.
  • Goles: Guillermo Martínez y Gastón Silva para Puebla; Willer Ditta descontó para los celestes.
  • Consecuencia: eliminación de la Liguilla y cierre de una etapa en el Azteca.
La última vez que Cruz Azul jugó como local en el Azteca, en noviembre de 2023, se despidió con derrota ante Puebla. EFE/Isaac Esquivel
La última vez que Cruz Azul jugó como local en el Azteca, en noviembre de 2023, se despidió con derrota ante Puebla. EFE/Isaac Esquivel

Ese encuentro no sólo significó un tropiezo deportivo, sino también el final de una era. La Máquina se despidió del estadio en medio de críticas por su bajo rendimiento como local para dar inicio a un periodo de mudanzas y reconstrucción institucional.

Sedes intermitentes y búsqueda de identidad

Tras dejar el Azteca, Cruz Azul vivió tres años de itinerancia, con momentos de éxito pero sin un “hogar” estable, iniciando un recorrido por distintos estadios en busca de estabilidad:

  • Clausura 2024: Estadio Ciudad de los Deportes, donde alcanzó la final con Martín Anselmi.
  • Clausura 2025: Estadio Olímpico Universitario, escenario de la conquista de la Concacaf Champions Cup.
  • Clausura 2026: Estadio Cuauhtémoc en Puebla, sede oficial durante la remodelación del Azteca.
Durante su itinerancia, el club alcanzó la final del Clausura 2024 y ganó la Concacaf Champions Cup en 2025 en el Olímpico Universitario. REUTERS/Raquel Cunha
Durante su itinerancia, el club alcanzó la final del Clausura 2024 y ganó la Concacaf Champions Cup en 2025 en el Olímpico Universitario. REUTERS/Raquel Cunha

Así, cada mudanza representó un reto. Aunque hubo logros importantes, la falta de una localía fija en la capital fue un tema constante entre la afición.

Regreso en 2026: un partido con doble significado

Pese a haber jugado en el Azteca durante este torneo frente a América, el 26 de abril de 2026 marca el regreso de Cruz Azul a la localía en el Estadio Banorte para enfrentar a Necaxa en la Jornada 17 del Clausura 2026:

  • Histórico: reencuentro con la afición en el Coloso de Santa Úrsula tras casi tres años.
  • Deportivo: posibilidad de alcanzar el tercer lugar en la tabla y mejorar su posición para la Liguilla.
  • Institucional: estreno de las nuevas instalaciones antes de que FIFA tome control del recinto para el Mundial 2026.
Aunque la Liguilla del Clausura 2026 se jugará en Puebla, el retorno de Cruz Azul al Azteca es un evento emblemático para su afición. REUTERS/Henry Romero
Aunque la Liguilla del Clausura 2026 se jugará en Puebla, el retorno de Cruz Azul al Azteca es un evento emblemático para su afición. REUTERS/Henry Romero

Además, el duelo será dirigido por Joel Huiqui como técnico interino, tras la destitución de Nicolás Larcamón durante la semana. Esto añade un componente de incertidumbre y expectativa.

Aunque el regreso no es definitivo, ya que la Liguilla se disputará en el Estadio Cuauhtémoc, representa un momento especial para la afición celeste.

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