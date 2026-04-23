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Es oficial, Cruz Azul destituye a Nicolás Larcamón

Joel Huiqui asumirá el cargo interino del equipo para el cierre del Clausura 2026 y la liguilla del campeonato

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REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Es un hecho, Cruz Azul termino con la gestión de Nicolás Larcamón como director técnico. La información que surgió este 22 de abril se confirmó, la directiva de Iván Alonso dio por finalizada la relación laboral con el argentino.

La directiva señaló que la decisión fue compleja, pues reconoció el profesionalismo de Larcamón y su cuerpo técnico —integrado por Javier, Juan, Facundo y Miguel—, así como los buenos registros estadísticos obtenidos durante su gestión.

“A la afición y medios de comunicación les informamos que hemos decidido finalizar la gestión de Nicolás Larcamón al frente del primer equipo. Se trató de una decisión compleja, porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico (Javier, Juan, Facundo y Miguel), al tiempo que obtuvo buenos registros estadísticos y episodios de buen futbol", se lee en el inicio del comunicado.

Cruz Azul destituyó a Nicolás Larcamón (X/ @CruzAzul)
Cruz Azul destituyó a Nicolás Larcamón (X/ @CruzAzul)

Joel Huiqui es nombrado director interino de Cruz Azul

Cruz Azul nombró a Joel Huiqui como director técnico interino, acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico, con el respaldo de Jorge Martínez. Este será el cuerpo técnico interino que afrontará la última jornada del campeonato y la liguilla del Clausura 2026.

Hemos determinado nombrar a Joel Huiqui como director técnico interino, quien será acompañado por Sergio Pinto como auxiliar principal, Marco Calvillo como segundo auxiliar y Fernando Ramos como preparador físico, respaldado por Jorge Martínez. A la afición: pedimos su apoyo, estar juntos y unidos. Nos vemos el domingo en el Estadio Banorte".

¿Por qué Cruz Azul despidió a Nicolás Larcamón?

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul players pose for a team picture before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Cruz Azul hizo oficial su regreso al Estadio Azteca como local (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La institución admitió que la inercia negativa en los resultados y el desempeño del equipo resultó inocultable, lo que provocó críticas entre la afición. La directiva y presidencia deportiva, encabezada por Víctor Velázquez, aseguró que tras un análisis profundo y objetivo, optó por realizar el cambio para intentar revertir la tendencia antes de la liguilla y proteger el proyecto deportivo.

“Existe una inercia negativa en resultados y formas que es inocultable, mismas que han hecho eco en nuestra afición, el mayor activo de la Institución y cuyas críticas escuchamos. Y si bien reconocemos que puede ser una decisión polémica por el momento del campeonato, después de un buen periodo de análisis profundo y objetivo (ajeno a las versiones de algunos sectores de la prensa), estamos convencidos de que esta es la oportunidad de intervenir de cara a la liguilla e intentar cambiar la tendencia, para así custodiar el proyecto deportivo”, compartieron.

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