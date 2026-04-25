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Toluca vs LAFC: estos son los precios de boletos para el partido de vuelta de la Concachampions en el Nemesio Diez

Ambos equipos llegan en gran momento tras vencer a LA Galaxy y Cruz Azul, con figuras como Paulinho y Heung-Min Son preparados para definir al primer finalista

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El Estadio Nemesio Diez será el epicentro de una batalla intensa entre el Toluca y Los Angeles Football Club, con ambos equipos buscando el boleto a la final ante una afición escarlata lista para hacer pesar la casa. REUTERS/Eloisa Sanchez
El Estadio Nemesio Diez será el epicentro de una batalla intensa entre el Toluca y Los Angeles Football Club, con ambos equipos buscando el boleto a la final ante una afición escarlata lista para hacer pesar la casa. REUTERS/Eloisa Sanchez

La semifinal de vuelta entre Toluca y LAFC en la Concacaf Champions Cup promete un ambiente de alta tensión en el Estadio Nemesio Diez.

La afición escarlata se prepara para un partido decisivo en casa, donde los Diablos buscarán sellar su pase a la gran final ante un rival que llega con un plantel peligros y un gran momento.

Toluca busca asegurar su boleto a la gran final ante LAFC, un rival con plantilla de grandes figuras en su cuadro titular. REUTERS/Eloisa Sanchez
Toluca busca asegurar su boleto a la gran final ante LAFC, un rival con plantilla de grandes figuras en su cuadro titular. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la directiva de Toluca ya publicó los precios oficiales de boletos, que abarcan diferentes zonas y rangos para que todos los sectores de la afición puedan acudir.

Precios por zona y experiencia en el Nemesio Diez

Toluca ofrece una variedad de localidades para que nadie se quede fuera de la semifinal.

  • Tribuna Diablos N3: $480
  • Tribuna Diablos N2 - N1: $540
  • General N2: $660
  • General N1: $720
  • Preferente N2: $840
  • Preferente N1: $960
  • Escarlata Alta: $960
  • Platea: $1,140
  • VID EURUS con VID+: $3,540
La ofensiva de Toluca, con jugadores como Paulinho y Jesús Gallardo, se enfrenta al LAFC de Hugo Lloris y Heung-Min Son. REUTERS/Eloisa Sanchez
La ofensiva de Toluca, con jugadores como Paulinho y Jesús Gallardo, se enfrenta al LAFC de Hugo Lloris y Heung-Min Son. REUTERS/Eloisa Sanchez

Estas opciones permiten que tanto familias como público general puedan elegir su mejor lugar para disfrutar el partido. La expectativa de casa llena es alta y el ambiente será determinante para el desarrollo del juego.

Cómo y dónde comprar tus boletos

El proceso de compra es sencillo y está diseñado para facilitar el acceso a todos los aficionados.

  • Venta al público desde el 25 de abril.
  • Compra en boletomovil.com y en taquillas del estadio.
  • Es obligatorio portar boleto en todo momento dentro del Nemesio Diez.
  • Menores de edad solamente ingresan con boleto pagado.
El duelo Toluca vs LAFC genera gran expectativa y se espera una casa llena gracias al alza en la demanda de entradas entre la afición escarlata. REUTERS/Eloisa Sanchez
El duelo Toluca vs LAFC genera gran expectativa y se espera una casa llena gracias al alza en la demanda de entradas entre la afición escarlata. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la organización busca evitar la reventa y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes. La demanda es alta, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación.

Toluca y LAFC, dos equipos en gran momento

La serie se vuelve aún más atractiva por el rendimiento reciente de ambos conjuntos. Tanto Toluca como Los Angeles FC llegan a este choque con argumentos sólidos para competir por el pase a la final.

  • Toluca es bicampeón de la Liga MX y viene de golear al LA Galaxy en cuartos de final.
  • El equipo de Antonio Mohamed presume una ofensiva encendida con Paulinho y Jesús Gallardo como referentes.
  • LAFC mantiene una plantilla experimentada, con Heung-Min Son y Hugo Lloris como líderes.
  • Los angelinos eliminaron a Cruz Azul y han mostrado solidez ante rivales mexicanos.
  • Ambos llegan motivados y con planteles completos para la vuelta.
Ambos equipos llegan a la vuelta con plantel completo y motivación, tras eliminar a rivales de peso en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)
Ambos equipos llegan a la vuelta con plantel completo y motivación, tras eliminar a rivales de peso en los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup. (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

De esta manera, el partido en el Nemesio Diez promete ser de alto voltaje, con dos equipos en gran momento y una afición volcada para empujar a los Diablos Rojos rumbo a la final de la Concacaf Champions Cup.

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