Toluca vs LAFC: estos son los precios de boletos para el partido de vuelta de la Concachampions en el Nemesio Diez

La semifinal de vuelta entre Toluca y LAFC en la Concacaf Champions Cup promete un ambiente de alta tensión en el Estadio Nemesio Diez.
La afición escarlata se prepara para un partido decisivo en casa, donde los Diablos buscarán sellar su pase a la gran final ante un rival que llega con un plantel peligros y un gran momento.
En este sentido, la directiva de Toluca ya publicó los precios oficiales de boletos, que abarcan diferentes zonas y rangos para que todos los sectores de la afición puedan acudir.
Precios por zona y experiencia en el Nemesio Diez
Toluca ofrece una variedad de localidades para que nadie se quede fuera de la semifinal.
- Tribuna Diablos N3: $480
- Tribuna Diablos N2 - N1: $540
- General N2: $660
- General N1: $720
- Preferente N2: $840
- Preferente N1: $960
- Escarlata Alta: $960
- Platea: $1,140
- VID EURUS con VID+: $3,540
Estas opciones permiten que tanto familias como público general puedan elegir su mejor lugar para disfrutar el partido. La expectativa de casa llena es alta y el ambiente será determinante para el desarrollo del juego.
Cómo y dónde comprar tus boletos
El proceso de compra es sencillo y está diseñado para facilitar el acceso a todos los aficionados.
- Venta al público desde el 25 de abril.
- Compra en boletomovil.com y en taquillas del estadio.
- Es obligatorio portar boleto en todo momento dentro del Nemesio Diez.
- Menores de edad solamente ingresan con boleto pagado.
Así, la organización busca evitar la reventa y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes. La demanda es alta, por lo que se recomienda adquirir los boletos con anticipación.
Toluca y LAFC, dos equipos en gran momento
La serie se vuelve aún más atractiva por el rendimiento reciente de ambos conjuntos. Tanto Toluca como Los Angeles FC llegan a este choque con argumentos sólidos para competir por el pase a la final.
- Toluca es bicampeón de la Liga MX y viene de golear al LA Galaxy en cuartos de final.
- El equipo de Antonio Mohamed presume una ofensiva encendida con Paulinho y Jesús Gallardo como referentes.
- LAFC mantiene una plantilla experimentada, con Heung-Min Son y Hugo Lloris como líderes.
- Los angelinos eliminaron a Cruz Azul y han mostrado solidez ante rivales mexicanos.
- Ambos llegan motivados y con planteles completos para la vuelta.
De esta manera, el partido en el Nemesio Diez promete ser de alto voltaje, con dos equipos en gran momento y una afición volcada para empujar a los Diablos Rojos rumbo a la final de la Concacaf Champions Cup.