LAFC vs Toluca: cuánto costarán los boletos para la semifinal de ida en la Concachampions

Los Angeles vibrará con la presencia de dos aficiones apasionadas que impulsarán a sus equipos desde el primer minuto para llevarse la semifinal. (Foto: Kelvin Kuo-Imagn Images)

El duelo entre LAFC y Toluca por la semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup 2026 ha captado la atención de un buen número de aficionados en ambos lados de la frontera.

El partido se disputará el miércoles 29 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles y, desde el anuncio oficial, la demanda de boletos ha sido intensa debido a la magnitud del enfrentamiento.

Los Diablos, vigentes campeones de la Liga MX llegan al encuentro tras vencer al LA Galaxy en los cuartos. REUTERS/Eloisa Sanchez

Ambos equipos llegan en un gran momento: LAFC busca continuar con su dominio ante rivales de la Liga MX, mientras que Toluca, bicampeón vigente en México, aspira a dar un golpe como visitante en uno de los recintos más complicados del futbol estadounidense.

¿Cuánto costarán los boletos para el partido en el BMO Stadium?

Con la alta expectativa, conseguir boletos se ha vuelto una prioridad para muchos seguidores. La plataforma oficial elegida para la compra fue Ticketmaster.

Precios más accesibles: arrancan desde $124 dólares en secciones altas y laterales.

Precios intermedios: oscilan entre $140 y $250 dólares en zonas medias y cabeceras.

Zonas preferenciales y premium: superan los $400 dólares y pueden llegar hasta más de mil dólares, especialmente en áreas hospitality y palcos.

La semifinal de ida se jugará en el BMO Stadium de Los Ángeles el miércoles 29 de abril, consolidando el evento como uno de los más esperados del año. (Foto: Kirby Lee-Imagn Images)

El proceso de compra es sencillo y permite seleccionar la ubicación exacta, facilitando la experiencia a cada aficionado.

Mapa de zonas y experiencia en el estadio

El BMO Stadium cuenta con una amplia gama de localidades, adaptadas a distintos perfiles de público y presupuestos.

Secciones altas y laterales: son las más económicas y ofrecen una visión panorámica.

Zonas medias y cabeceras: equilibran cercanía y costo, ideales para quienes buscan buena vista a precio razonable.

Áreas premium y hospitality: brindan servicios exclusivos y los mejores ángulos del campo.

Zonas de animación: ambiente festivo y precios moderados para quienes priorizan la experiencia colectiva.

Los precios de los boletos para el LAFC vs Toluca empiezan en $124 dólares, con opciones premium que van más allá de los mil dólares en el BMO Stadium. (Captura de pantalla)

Elegir la zona correcta permitirá vivir el encuentro con la intensidad requerida y según las posibilidades de cada asistente.

El momento y la expectativa: dos potencias cara a cara

El enfrentamiento entre LAFC y Toluca se presenta como una auténtica prueba de fuego para ambos equipos, que llegan con gran impulso y el respaldo de sus aficiones.

LAFC:

Ha mostrado una cohesión y ambición durante toda la competencia.

Llega a la semifinal tras eliminar a Real España , Alajuelense y Cruz Azul , con una ofensiva poderosa .

No ha sufrido derrotas en tiempo regular ante clubes mexicanos en sus últimos duelos internacionales.

El ambiente en el BMO Stadium se perfila para ser eléctrico, con una multitud local deseosa de ver a su equipo acercarse al título continental.

El LAFC buscará imponer condiciones desde la ida con su afición de por medio, frente a un Toluca que llega motivado a llevarse un resultado favorable para la vuelta en el Nemesio Diez. (Foto: Kelvin Kuo-Imagn Images)

Toluca:

Aterriza en Los Ángeles como bicampeón de la Liga MX .

Su momento en la Liga MX refleja confianza, capacidad goleadora y la motivación de buscar una nueva final internacional .

Superó con autoridad a San Diego FC y LA Galaxy , ampliando su dominio sobre equipos de la MLS en esta edición.

Llegan con la convicción de sacar un gran resultado para llegar con comodidad al Nemesio Diez.

De esta manera, ambos equipos llegan en plenitud y ninguna afición quiere perderse una noche que puede ser histórica para el continente.