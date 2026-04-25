La mexicana Alegna González rompe récord histórico y conquista el oro en los 5 mil metros

Con un ritmo arrollador y una estrategia implacable, la atleta chihuahuense se alzó con la medalla dorada en los Penn Relays, estableciendo la mejor marca nacional en los 5 mil metros marcha. REUTERS/Edgar Su

La mexicana Alegna González inició el 2026 con una actuación sobresaliente en los Penn Relays de Filadelfia. Con un ritmo firme y una estrategia clara, la atleta de Ojinaga se afianzó con el oro en los 5 mil metros marcha y rompió el récord nacional que ella misma poseía.

Este resultado consolida su lugar entre las figuras principales de la marcha en el continente y la perfila como protagonista hacia los próximos compromisos internacionales.

La atleta mexicana de Ojinaga marca 21:17.11 minutos en la prueba de marcha y supera su propia marca histórica. REUTERS/Sarah Meyssonnier

El tiempo de 21:17.11 minutos no sólo le otorgó la medalla de primer lugar, sino que representa la mejor marca mexicana en la prueba. González demostró una vez más su capacidad de mejora y regularidad en la élite, justo en el comienzo de un ciclo olímpico donde su nombre suena fuerte para los retos más altos.

Dominio total de González en la pista

Desde el inicio de la prueba, Alegna mostró que llegaba preparada para marcar diferencia. Su estrategia fue clara: tomar la punta y no soltarla.

Arranca en primer lugar y controla el paso durante toda la competencia.

Se despega del grupo puntero desde los primeros metros.

Sus rivales mexicanas, Valeria Flores y Naomi Luis Escobedo , quedan relegadas a la pelea por el segundo y tercer puesto.

El ambiente en el Franklin Field reconoció el dominio de la chihuahuense.

El dominio de Alegna González en Franklin Field dejó sin opciones a sus rivales y reafirmó su preparación. (Foto: CONADE)

Con este desempeño, la determinación de González se reflejó en cada tramo de la pista, dejando en claro que su preparación y enfoque le permiten mantenerse como referente internacional.

Récord nacional y salto de calidad

El logro de González no se limitó al oro: el nuevo récord nacional confirma su evolución y constancia en la élite mundial.

El crono de 21:17.11 minutos supera por más de cinco segundos su marca nacional anterior .

Desde 2025 , ninguna otra marchista mexicana ha logrado acercarse a ese tiempo.

El registro fortalece el prestigio de la marcha femenil en el país y sirve para futuras generaciones de atletas mexicanos.

World Athletics Championships Tokyo 2025 - Women's 20km Race Walk Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 20, 2025 Mexico's Alegna Gonzalez crosses the finish line to finish second REUTERS/Pawel Kopczynski

Este nuevo récord no sólo es estadístico, sino prueba del gran momento deportivo que vive la atleta de Chihuahua.

Oro que impulsa la ruta olímpica

Después de una temporada donde ya había destacado a nivel mundial, este triunfo refuerza el camino de Alegna hacia los principales compromisos del ciclo olímpico.

El oro en los Penn Relays abre su calendario de 2026 con motivación extra .

Su preparación está enfocada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe .

Optará por cuidar su integridad física y evitar sobrecargas, dejando fuera el Mundial por equipos de este año.

Busca consolidarse como referente continental rumbo a Los Ángeles 2028.

El triunfo en Filadelfia impulsa el proyecto olímpico de González rumbo a los Juegos Centroamericanos y Los Ángeles 2028. REUTERS/Edgar Su

De esta manera, la victoria en Filadelfia y el nuevo récord dan un impulso clave al proyecto de González, quien busca seguir haciendo historia para la marcha mexicana.