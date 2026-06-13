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Segundo día de bloqueo por desaparición de Naomi en Tlalnepantla: familiares exigen respuestas de las autoridades del Edomex

Familiares denuncian retrasos en la búsqueda y falta de funcionamiento de cámaras de vigilancia

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Manifestación desaparición Naomi Edomex Tlalnepantla Cuautitlán Izcalli
Manifestación en avenida José López Portillo por la desaparición de Naomi Rodríguez en el municipio de Tlalnepantla (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Familiares y amigos de Naomi Rodríguez realizaron una segunda manifestación y bloquearon en ambos sentidos la avenida José López Portillo a la altura de la Y Griega, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, para exigir a las autoridades avances concretos en la investigación por la desaparición de la joven de 19 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles cuando salió a buscar trabajo en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz.

Durante el segundo día de protesta, en entrevista con Infobae México, Norma Angélica Hernández Gómez, tía de la joven desaparecida, explicó que Naomi salió de su domicilio por la mañana con la intención de buscar empleo en el centro de Tlalnepantla; sin embargo, después de varias horas perdieron toda comunicación con ella y no volvió a regresar a casa.

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De acuerdo con el testimonio de la familiar, la búsqueda comenzó desde la noche del mismo miércoles, cuando la madre de Naomi acudió a distintas instancias para solicitar apoyo y presentar la denuncia correspondiente. No obstante, aseguró que enfrentaron obstáculos administrativos y una falta de atención inmediata.

“Intentamos comunicarnos con ella más tarde y ya no hubo forma de contactarla. Mi hermana acudió a levantar el acta, pero la enviaron de una oficina a otra sin que le dieran una respuesta concreta”, relató Hernández Gómez.

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Denuncian trabas para levantar la ficha de búsqueda

Familiares y amigos de Naomi Rodríguez realizaron una manifestación y bloqueo parcial en avenida José López Portillo a la altura de la Y Griega, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, para exigir a las autoridades avances concretos en la investigación por la desaparición de la joven de 19 años, quien fue vista por última vez el pasado miércoles cuando salió a buscar trabajo en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz (Video: Jorge Contreras/Infoabe México)

Los familiares señalaron que durante las primeras horas posteriores a la desaparición recibieron indicaciones contradictorias por parte de las autoridades, lo que retrasó la integración del expediente y la emisión de la ficha de búsqueda.

Según explicaron, tuvieron que insistir durante varias horas para que las instancias correspondientes iniciaran formalmente las investigaciones. Incluso realizaron la primera manifestación el pasado 11 de junio sobre avenida Prolongación Hidalgo, en la zona de Barrientos para presionar a las autoridades a revisar grabaciones de videovigilancia del C4 del municipio.

La movilización permitió que se realizaran algunas diligencias; sin embargo, los resultados obtenidos hasta el momento no han sido favorables para la localización de Naomi.

“Solo después de la manifestación nos apoyaron para revisar cámaras del C4, pero nos dijeron que no se veía nada”, afirmó la familiar.

Cámaras de vigilancia sin funcionamiento generan indignación

Ficha de búsqueda de Naomi Rodríguez en el municipio de Tlalnepantla (especial)
Ficha de búsqueda de Naomi Rodríguez en el municipio de Tlalnepantla, desaparecida el 10 de junio 2026 (especial)

Uno de los principales reclamos de los manifestantes fue el presunto mal funcionamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Tlalnepantla, una zona considerada de alta afluencia peatonal y comercial.

De acuerdo con Hernández Gómez, diversas cámaras municipales, así como equipos instalados en negocios cercanos, no proporcionaron imágenes útiles para reconstruir los movimientos de Naomi el día de su desaparición.

Los familiares señalaron particularmente la ausencia de registros en cámaras ubicadas cerca de puntos estratégicos del centro municipal, situación que consideran preocupante debido a la relevancia de estos sistemas para las investigaciones de personas desaparecidas.

“La iban a llevar a ver todas las cámaras del centro de Tlalnepantla donde se supone que ella fue y analicen las imágenes; no puede ser posible que ninguna cámara funcione. Estamos hablando de cámaras del gobierno y también de establecimientos importantes de la zona como es el Oxxo de los Arcos”, expresó.

Asimismo, explicó que continúan a la espera de los resultados de la revisión de imágenes captadas por el sistema estatal de videovigilancia, correspondientes a las cámaras del C5 del gobierno estatal.

Fiscalía promete avances, pero familiares siguen sin respuestas

Manifestación desaparición Naomi Edomex Tlalnepantla Cuautitlán Izcalli
Manifestación en avenida José López Portillo por la desaparición de Naomi Rodríguez en el municipio de Tlalnepantla (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

La tía de Naomi informó que la Fiscalía estatal ya tuvo contacto con la familia y aseguró que se comprometió a realizar diversas acciones de investigación. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no les hayan informado sobre avances significativos.

Según el testimonio ofrecido durante la protesta, las autoridades señalaron que revisarían información adicional con apoyo de áreas especializadas, incluida la Policía Cibernética, pero la familia asegura que no ha recibido actualizaciones oficiales.

“Nos dijeron que hoy por la mañana nos darían respuesta, pero ya pasaron varias horas y seguimos sin saber qué han encontrado o qué líneas de investigación están siguiendo”, comentó.

Mientras tanto, la madre de Naomi permanecía en reuniones con personal de la Fiscalía para conocer los resultados de las diligencias realizadas durante las últimas horas.

Mantendrán movilizaciones si no hay resultados

Manifestación desaparición Naomi Edomex Tlalnepantla Cuautitlán Izcalli
Caos vial en avenida José López Portillo, Y Griega, por la desaparición de Naomi Rodríguez en el municipio de Tlalnepantla (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Los manifestantes indicaron que el bloqueo vial se mantuvo de manera parcial para reducir afectaciones a los automovilistas, permitiendo el paso intermitente de vehículos mientras esperaban noticias de las autoridades.

No obstante, advirtieron que podrían intensificar las protestas y realizar nuevos cierres viales si no reciben información clara sobre el avance de la investigación.

“Ahorita necesitamos saber qué está pasando. Si no nos dan respuesta, vamos a seguir manifestándonos porque necesitamos encontrar a Naomi”, afirmó Hernández Gómez.

Hasta el cierre de esta edición, los familiares continuaban en espera de información oficial sobre los resultados de las investigaciones y de la revisión de las cámaras de videovigilancia del sistema estatal.

Cabe recordar que el municipio de Tlalnenpantla tiene Alerta de Género por Violencia (AVG) contra las mujeres desde el 2015 y hasta la fecha, no se han dado resultados para poder salir de esta.

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