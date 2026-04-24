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Ya es un hecho, Atlante ya tiene fecha para debutar en la Liga MX

La operación de compra, aprobada por la Federación Mexicana de Futbol, abre un nuevo ciclo de competencias y expectativas para el futbol capitalino

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Atlante es el único club de la Liga de Expansión certificado para ascender a la Liga MX, según confirmó Mikel Arriola.
Atlante es el único club de la Liga de Expansión certificado para ascender a la Liga MX, según confirmó Mikel Arriola.

El regreso de Atlante a la Liga MX ya tiene fecha definida en el calendario futbolístico mexicano. El club azulgrana reaparecerá en la Primera División durante el torneo Apertura 2026, después de concretar la compra del certificado de afiliación de Mazatlán FC y contar con la aprobación de la Asamblea de Dueños de la Federación Mexicana de Futbol en diciembre de 2025.

El debut de los Potros de Hierro será en la jornada inaugural, un acontecimiento que miles de aficionados esperan tras doce años de ausencia en el máximo circuito.

Atlante disputará su primer partido tras el ascenso en la jornada inicial del torneo Apertura 2026, programada para el jueves 16 de julio de 2026. Aunque el calendario oficial aún no especifica el rival, el debut está confirmado para ese fin de semana, entre el 16 y el 19 de julio, en el Estadio Azteca, que actualmente lleva el nombre comercial de Estadio Banorte, en la Ciudad de México. El regreso del club azulgrana implica además que compartirá estadio con América y Cruz Azul, una situación inédita en la etapa reciente de la Liga MX.

Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)
Atlante regresa a la Primera División de México (X/ @Atlante)

El debut de Atlante en la Liga MX ocurrirá durante la jornada inaugural del torneo Apertura 2026, con fechas establecidas del 16 al 19 de julio de 2026. El partido tendrá lugar en el Estadio Azteca (Estadio Banorte), en la Ciudad de México. Aunque el rival aún está por definirse, este regreso marca el cierre de un periodo de doce años del club en la Liga de Expansión MX y el regreso de una de las franquicias históricas al máximo nivel del futbol nacional.

Atlante: regreso esperado a la Liga MX

Tras doce temporadas en la Liga de Expansión MX, Atlante consolida su regreso a la élite del futbol mexicano. La operación, validada por la Federación Mexicana de Futbol y resultado de un acuerdo con Grupo Salinas, incluyó la adquisición del certificado de afiliación que previamente estaba en manos de Mazatlán FC. Esta transacción implica que los Potros de Hierro adoptan la posición porcentual del equipo sinaloense, lo que representa desafíos económicos y deportivos desde el arranque de la campaña.

Atlante regresa a la Primera División de México para el Apertura 2026 (X/ @Atlante)
Atlante regresa a la Primera División de México para el Apertura 2026 (X/ @Atlante)

El club jugará como local en el Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte tras una remodelación valuada en USD 300 millones, de acuerdo con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola. Esta inversión tiene como objetivo asegurar la permanencia del futbol profesional en la capital del país durante al menos los próximos treinta años. Compartir sede con América y Cruz Azul aumenta la expectativa sobre temas como la logística de partidos y la convivencia entre aficiones.

La directiva azulgrana ha destacado el papel fundamental de la afición en este proceso de retorno. En un comunicado difundido el 23 de abril, el club agradeció la lealtad de sus seguidores: “Su lealtad fue motor, inspiración y fuerza en cada paso del camino”. En ese mismo documento, la dirigencia refrendó su compromiso con los aficionados: “Les prometimos volver y aquí ya estamos. Les guste o no les guste, el Atlante está de regreso en Liga MX”.

Reacciones y preparativos ante el debut azulgrana en Liga MX

La confirmación del regreso de Atlante ha generado entusiasmo en la comunidad futbolera y entre la afición azulgrana. Con el ascenso administrativo formalizado, integrantes del club han manifestado su intención de competir “al más alto nivel” a partir del Apertura 2026, tal como lo expusieron dirigentes en el comunicado oficial.

El cuerpo técnico y la directiva ya llevan a cabo acciones clave para encarar el reto en la máxima categoría:

  • Preparar al plantel en lo físico y táctico durante la pretemporada
  • Incorporar refuerzos con experiencia en la Liga MX
  • Desarrollar campañas de mercadotecnia para impulsar el vínculo con la afición de la Ciudad de México
  • Coordinar con América y Cruz Azul la organización logística y el uso del Estadio Azteca

A la par, los seguidores del Atlante preparan eventos y caravanas para el debut, previendo una movilización relevante en la capital y en otras ciudades con presencia de simpatizantes azulgranas.

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