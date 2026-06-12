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¿Fan del matcha? Así será el bazar japonés que no te puedes perder en la CDMX

Un evento especial en la Ciudad de México celebrará la pasión por el matcha y la cultura japonesa en un solo lugar

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Una mujer tomando una taza de té matcha (Freepik)
El matcha, conocido por sus propiedades antioxidantes y su vibrante color verde, es también el protagonista de muchas tendencias recientes en redes sociales. (Freepik)

La cultura japonesa y el matcha se fusionarán en un evento único en la Ciudad de México durante dos días de junio, donde los asistentes podrán explorar postres, bebidas y productos artesanales en un ambiente dedicado por completo al té verde molido más famoso del mundo.

El esperado Bazar de Matcha, en su tercera edición, abrirá sus puertas el sábado 13 y domingo 14 de junio de 2026, de 11 a 17 horas.

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El evento se llevará a cabo en la Asociación México Japonesa, ubicada en Fujiyama 144, colonia Las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La entrada es gratuita, aunque se requiere realizar un registro previo en línea para asegurar el acceso y controlar el aforo.

El matcha: protagonista absoluto de la experiencia

Quienes visiten el bazar tendrán la oportunidad de descubrir una amplia variedad de propuestas gastronómicas en las que el matcha es el ingrediente principal.

Postres tradicionales japoneses, panadería creativa y repostería innovadora se darán cita en este evento que ha logrado atraer tanto a conocedores como a quienes apenas se inician en el mundo del té verde.

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Entre las opciones disponibles, destacan helados, galletas, pasteles, bebidas frías y calientes, así como alternativas para quienes buscan experimentar nuevos sabores y texturas.

El matcha, conocido por sus propiedades antioxidantes y su vibrante color verde, es también el protagonista de muchas tendencias recientes en redes sociales, donde su estética y versatilidad lo han vuelto popular.

Matcha latte helado, té verde matcha, bebida fría, leche, bebida japonesa, presentación moderna. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Bazar de Matcha regresa con su tercera edición el 13 y 14 de junio de 2026, de 11 a 17 horas, en la Asociación México Japonesa, en Fujiyama 144, colonia Las Águilas, Álvaro Obregón. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cita obligada para los amantes del té japonés

Durante el evento, los asistentes podrán conocer de cerca pequeños emprendimientos locales y proyectos independientes que han apostado por el matcha como elemento central de su propuesta.

El bazar no solo será un escaparate de productos gastronómicos, sino también una oportunidad para adquirir artículos artesanales, cosmética natural elaborada con té verde y productos importados directamente desde Japón.

Además de la oferta culinaria, los visitantes podrán encontrar polvo de matcha de alta calidad para preparar bebidas y postres en casa, así como utensilios y accesorios relacionados con la ceremonia tradicional del té.

El evento está diseñado para reunir tanto a quienes disfrutan del matcha ocasionalmente como a quienes lo consideran un imprescindible en su día a día.

El evento promete una experiencia gastronómica y cultural en torno al matcha, con propuestas de pequeños negocios y marcas inspiradas en la tradición nipona.

Detalles logísticos y recomendaciones para los asistentes

El acceso al bazar es libre, pero resulta imprescindible completar el registro en línea antes del evento, el cual está disponible en la página oficial de la Asociación México Japonesa, para garantizar un ingreso ordenado y cómodo para todos.

La organización ha señalado que el lugar cuenta con estacionamiento, aunque la capacidad es limitada, por lo que se recomienda considerar el uso de transporte público o compartir vehículo.

Es importante recordar que el evento no es pet-friendly, por lo que no se permitirá el ingreso de mascotas.

Cartel promocional verde con el texto 'Bazarcito Japonés' y fechas 13 y 14 de junio. Incluye el logo del evento, dos vasos de té matcha y detalles de ubicación
El acceso al bazar es libre, pero es necesario registrarse en línea previamente a través de la página oficial de la Asociación México Japonesa para asegurar tu lugar. (Asociación México Japonesa, A. C. )

Más allá de la gastronomía: cultura y comunidad

El Bazar de Matcha busca ir más allá de la simple degustación de alimentos y bebidas.

El evento representa una oportunidad para acercar a los asistentes a la cultura japonesa, promoviendo la interacción con proyectos enfocados en el diseño, la creatividad y la difusión de costumbres y tradiciones del país asiático.

La intención es crear un punto de encuentro en el que la comunidad mexicana pueda explorar nuevas formas de disfrutar el matcha y, al mismo tiempo, fortalecer el apoyo al comercio local y a los emprendedores que han encontrado en este ingrediente una inspiración para innovar.

Si eres de quienes buscan actividades originales para el fin de semana, o si simplemente tienes curiosidad por el universo del matcha y la cultura japonesa, este bazar ofrece una alternativa diferente y atractiva para todos los públicos.

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