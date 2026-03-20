Álvaro Fidalgo enrachado: brilla con pase cuartos en la Europa League

Álvaro Fidalgo debuta en la Europa League y ayuda al Real Betis a clasificar a cuartos de final tras golear 4-0 a Panathinaikos.(Instagram/ @alvarofidalgo)

El 19 de marzo de 2026 quedará marcado como una fecha especial para Álvaro Fidalgo. El mediocampista del Real Betis vivió un día histórico: recibió su primer convocatoria con la Selección Mexicana y debutó en la Europa League, en el triunfo 4-0 sobre Panathinaikos que selló el pase a cuartos de final.

Esta doble noticia lo coloca en un momento de plena confianza en dos escenarios distintos: en España, donde se consolida poco a poco en el Betis, y en México, donde Javier Aguirre lo considera una pieza capaz de aportar frescura y visión al mediocampo nacional.

El equipo de Manuel Pellegrini volteó el marcador global con una goleada frente al Panathinaikos, mientras Fidalgo sumó minutos en Europa y celebró su primera convocatoria con México. REUTERS/Marcelo Del Pozo

Fidalgo, que ya había anotado su primer gol en LaLiga con el Betis, ahora suma minutos en un torneo continental y se prepara para enfrentar a rivales de élite, mientras México lo integra como una nueva pieza rumbo al Mundial 2026.

El triunfo del Real Betis

El Betis necesitaba remontar tras caer 1-0 en la ida y lo logró con autoridad en La Cartuja. El equipo de Manuel Pellegrini mostró contundencia y dejó sin opciones al cuadro griego.

Goles de Aitor Ruibal , Sofyan Amrabat , Cucho Hernández y Antony .

Fidalgo ingresó al minuto 62 , debutando oficialmente en la Europa League .

El global terminó 4-1, asegurando el pase a cuartos.

El Betis remonta el marcador global con goles de Ruibal, Amrabat, Hernández y Antony, sellando el pase frente a Panathinaikos en La Cartuja. REUTERS/Marcelo Del Pozo

El partido fue una exhibición de poder ofensivo y control táctico. Para Fidalgo, significó entrar en un escenario europeo y sumar experiencia en un torneo que eleva su perfil internacional.

Convocatoria histórica con México

Horas antes de su debut europeo, Javier Aguirre anunció la lista de convocados para los amistosos contra Portugal y Bélgica. Entre los nombres destacó el de Fidalgo, quien recibió su primer llamado al Tri.

Regreso de Memo Ochoa tras la lesión de Malagón.

Presencia de Julián Quiñones , en gran momento en Arabia.

Fidalgo como novedad en el mediocampo, junto a Orbelín Pineda y Erick Sánchez.

El mediocampista recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana, integrando la lista para los amistosos ante Portugal y Bélgica. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

En este sentido, la convocatoria refleja la intención de Aguirre de sumar jugadores con roce internacional. Para Fidalgo, es la oportunidad de consolidarse como referente en un mediocampo que busca variantes de calidad.

Un Fidalgo enrachado y con confianza

El gol en el Derbi Sevillano, el debut europeo y la convocatoria al Tri forman parte de una racha que impulsa la carrera de Fidalgo.

Se estrenó como goleador en LaLiga contra Sevilla .

Debutó en la Europa League en la remontada ante Panathinaikos .

Fue convocado por México para enfrentar a Portugal y Bélgica.

En menos de un mes, Fidalgo anotó su primer gol en LaLiga, debutó en la Europa League y es llamado para representar al Tri. (Instagram: Real Betis Balompié)

Este cúmulo de logros en pocas semanas lo coloca en un momento clave. La afición del Betis lo ha recibido con entusiasmo, mientras en México se le observa como una pieza que puede aportar frescura y visión de juego rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.