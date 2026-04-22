Edson Álvarez, en duda para el Mundial 2026: situación con el Fenerbahçe enciende las alarmas en el Tri

La incertidumbre sobre la recuperación de "El Machín" complica los planes del combinado nacional rumbo al duelo inaugural de la Copa del Mundo en el Etsadio Azteca. (Foto: Daniel Jefferson-Imagn Images)

La Selección Mexicana enfrenta un escenario preocupante a semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026: la incertidumbre sobre la condición física de Edson Álvarez, capitán y referente del mediocampo azteca.

El jugador del Fenerbahçe arrastra una lesión en el tobillo desde finales de 2025 y, pese a haber sumado un título con su club en la Supercopa de Turquía, no ha tenido actividad oficial desde el 2 de febrero.

Edson Álvarez, mediocampista del Fenerbahçe, no disputa partidos oficiales desde el 2 de febrero debido a problemas físicos. (Instagram / @fenerbahce)

La falta de ritmo competitivo y los rumores desde la prensa turca sobre una posible cirugía han encendido las alarmas en el entorno del Tri. Aunque su liderazgo es indiscutible, la realidad médica y deportiva ponen en duda su rol como titular en el Mundial que México inaugurará en casa.

El panorama en Turquía

La etapa de “El Machín” en el Fenerbahçe se ha visto marcada por la lesión y la llegada de un competidor directo en su posición.

Lesión: tobillo afectado desde diciembre de 2025, sin actividad oficial desde febrero.

Competencia interna: la llegada de Mateo Guendouzi , quien debutó con gol en la Supercopa, complica su regreso al once inicial.

Intento frustrado: Álvarez pidió jugar infiltrado la final contra Galatasaray, pero el cuerpo técnico lo negó para evitar riesgos.

La llegada de Mateo Guendouzi al Fenerbahçe añade competencia en la posición de Álvarez, complicando su regreso como titular. REUTERS/Murad Sezer

Este escenario deja al mexicano con escasos minutos en 2026 y con la presión de recuperar ritmo en tiempo récord. La situación en Turquía no sólo afecta su rol en el club, sino también su preparación para el Mundial.

Impacto en la Selección Mexicana

La ausencia de Álvarez en partidos oficiales preocupa al cuerpo técnico de Javier Aguirre, que lo considera pieza clave en el mediocampo.

Capitán del Tri: su liderazgo es vital en el vestuario.

Alternativa: Erik Lira aparece como el principal candidato para ocupar su lugar.

Amistosos previos: serán la última oportunidad para que Álvarez sume minutos y demuestre su nivel.

Javier Aguirre podría tener que recurrir a Erik Lira como principal alternativa para suplir la posible ausencia de su capitán. (Foto: Daniel Jefferson-Imagn Images)

El Tri necesita equilibrio en el mediocampo, y la falta de rodaje de su capitán podría obligar a replantear la estrategia. La decisión final dependerá de su evolución en las semanas previas al torneo.

Expectativa rumbo al Mundial 2026

México debutará el 11 de junio contra Sudáfrica en el Estadio Azteca, y la incógnita es si “El Machín” podrá llegar en condiciones óptimas.

Calendario ajustado: apenas restan cuatro partidos de liga en Turquía antes del Mundial.

Riesgo de cirugía: versiones desde Turquía apuntan a que podría necesitar una nueva intervención.

Presencia segura: su convocatoria parece garantizada, pero su titularidad está en duda.

México debutará ante Sudáfrica sin certeza sobre la condición física de Álvarez y con la estrategia del mediocampo en evaluación. (Foto: Daniel Jefferson-Imagn Images)

De esta manera, el caso de Edson Álvarez refleja la tensión entre su jerarquía como capitán y la realidad física que enfrenta. Si logra recuperarse, será un referente indispensable; si no, México deberá adaptarse sin uno de sus líderes más importantes.