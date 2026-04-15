México Deportes

¡Fracaso en CONCACAF! América y Cruz Azul son eliminados por equipos de la MLS

LAFC y Nashville fueron los verdugos de ambos clubes mexicanos en el torneo continental, dejándolos fuera de la posibilidad de pelear por el campeonato

Guardar
LAFC y Nashville fueron los verdugos de ambos clubes mexicanos en el torneo continental, dejándolos fuera de la posibilidad de pelear por el campeonato. (Infobae México)
LAFC y Nashville fueron los verdugos de ambos clubes mexicanos en el torneo continental, dejándolos fuera de la posibilidad de pelear por el campeonato. (Infobae México)

América y Cruz Azul quedaron eliminados este martes de la CONCACAF Champions Cup tras caer en los cuartos de final ante clubes de la MLS, lo cual representa un duro revés para dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, quienes siempre están obligados a ganar todos los torneos que disputen.

La eliminación continental pone al descubierto los serios problemas que han aquejado a América y Cruz Azul en las últimas semanas. Tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup, ambos equipos han estado muy lejos de cumplir con las expectativas de sus aficionados.

Irregularidad del Cruz Azul en este torneo

La Máquina suma siete partidos sin poder conseguir la victoria. (EFE/Hilda Ríos)
La Máquina suma siete partidos sin poder conseguir la victoria. (EFE/Hilda Ríos)

A pesar del buen comienzo de torneo que tuvo la Máquina Celeste en el torneo, donde tras vencer a Chivas se consolidó por un par de semanas en la cima de la tabla general y muchos lo señalaban como uno de los principales candidatos al título, las últimas jornadas han cambiado drásticamente el panorama para los celestes.

Cruz Azul acumula siete partidos sin poder ganar en cualquier competencia, incluida en la CONCACAF Champions Cup, y esta mala racha de resultados ha puesto en predicamento la continuidad de Nicolás Larcamón al mando del equipo.

Sin embargo, el club deberá pasar la página con rapidez, pues se avecina el cierre del torneo donde, a pesar de ocupar el segundo lugar en la tabla general, la irregular actualidad celeste genera serias dudas sobre su capacidad para competir en Liguilla.

La situación se complica aún más, ya que los celestes podrían prescindir de piezas clave como Erik Lira y Charly Rodríguez, quienes tienen altas probabilidades de ser convocados para el Mundial 2026.

América se vuelve a quedar corto en la competencia internacional

América no puede ganar la CONCACAF desde 2016. (REUTERS/Henry Romero
América no puede ganar la CONCACAF desde 2016. (REUTERS/Henry Romero

Las Águilas del América atraviesan uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con un rendimiento irregular que ha generado preocupación entre directiva y afición.

Las esperanzas azulcremas se habían depositado en la CONCACAF Champions Cup, un título que se les ha negado desde 2016, por lo que la eliminación ante Nashville SC representa un golpe duro, no solo por el mal momento deportivo que vive el club, sino porque era la máxima exigencia de la directiva para rescatar la temporada.

Al igual que Cruz Azul, América debe recuperarse rápidamente de la derrota sufrida contra el conjunto de la MLS, ya que se encuentran en riesgo de no clasificar a la liguilla y enfrenten tienen un juego complicado contra Toluca para intentar subir peldaños en la clasificación.

Temas Relacionados

Club AméricaCruz AzulLiga MxCONCACAF Champions CupFutbol mexicanoMLSmexico-deportes

Más Noticias

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

El regreso del pugilista ya tiene fecha confirmada, aunque aún se define el rival

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

El estadounidense subió hasta tres divisiones de peso para el combate contra el mexicano

Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

Paco Chacón acaba con la polémica de Katia Itzel tras criticarla fuertemente: “Que disfrute su Mundial”

El exárbitro anuncia que no volverá a opinar sobre la designación mundialista de la silbante

Paco Chacón acaba con la polémica de Katia Itzel tras criticarla fuertemente: “Que disfrute su Mundial”

El mexicano Jaime Jáquez Jr y el Miami Heat caen eliminados tras perder ante los Charlotte Hornets en el Play-In de la NBA

Un día después que su hermana hiciera historia al ser seleccionado por el Chicago Sky de la WNBA, Jaime entró a la duela en búsqueda de un boleto a los playoffs

El mexicano Jaime Jáquez Jr y el Miami Heat caen eliminados tras perder ante los Charlotte Hornets en el Play-In de la NBA

Guillermo Cortés le da a México el título mundial juvenil de Taekwondo

La competencia en Tashkent representó una prueba clave en el desarrollo del atleta mexicano

Guillermo Cortés le da a México el título mundial juvenil de Taekwondo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

Estados Unidos iría contra la familia de El Mayo Zambada en caso de no aceptar ser testigo colaborador, asegura experto

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

Ex vicealmirante Manuel Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga en su proceso por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Taylor Momsen ingresa de emergencia al hospital en CDMX tras picadura de araña venenosa

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

DEPORTES

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez? El boxeador mexicano confirma la fecha de su regreso al ring

Crawford revela en qué momento se dio cuenta que podía vencer a Canelo antes de su combate: " No puede ganarme"

¿Guiño a la selección mexicana por el Mundial 2026? Diablos Rojos del México presenta jersey en verde y rojo para esta temporada

Paco Chacón acaba con la polémica de Katia Itzel tras criticarla fuertemente: “Que disfrute su Mundial”

Morena irá por ley para que partidos de la Selección Mexicana se transmitan por TV abierta