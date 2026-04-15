¡Fracaso en CONCACAF! América y Cruz Azul son eliminados por equipos de la MLS

LAFC y Nashville fueron los verdugos de ambos clubes mexicanos en el torneo continental, dejándolos fuera de la posibilidad de pelear por el campeonato. (Infobae México)

América y Cruz Azul quedaron eliminados este martes de la CONCACAF Champions Cup tras caer en los cuartos de final ante clubes de la MLS, lo cual representa un duro revés para dos de los equipos más importantes del futbol mexicano, quienes siempre están obligados a ganar todos los torneos que disputen.

La eliminación continental pone al descubierto los serios problemas que han aquejado a América y Cruz Azul en las últimas semanas. Tanto en Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup, ambos equipos han estado muy lejos de cumplir con las expectativas de sus aficionados.

Irregularidad del Cruz Azul en este torneo

La Máquina suma siete partidos sin poder conseguir la victoria. (EFE/Hilda Ríos)

A pesar del buen comienzo de torneo que tuvo la Máquina Celeste en el torneo, donde tras vencer a Chivas se consolidó por un par de semanas en la cima de la tabla general y muchos lo señalaban como uno de los principales candidatos al título, las últimas jornadas han cambiado drásticamente el panorama para los celestes.

Cruz Azul acumula siete partidos sin poder ganar en cualquier competencia, incluida en la CONCACAF Champions Cup, y esta mala racha de resultados ha puesto en predicamento la continuidad de Nicolás Larcamón al mando del equipo.

Sin embargo, el club deberá pasar la página con rapidez, pues se avecina el cierre del torneo donde, a pesar de ocupar el segundo lugar en la tabla general, la irregular actualidad celeste genera serias dudas sobre su capacidad para competir en Liguilla.

La situación se complica aún más, ya que los celestes podrían prescindir de piezas clave como Erik Lira y Charly Rodríguez, quienes tienen altas probabilidades de ser convocados para el Mundial 2026.

América se vuelve a quedar corto en la competencia internacional

América no puede ganar la CONCACAF desde 2016. (REUTERS/Henry Romero

Las Águilas del América atraviesan uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con un rendimiento irregular que ha generado preocupación entre directiva y afición.

Las esperanzas azulcremas se habían depositado en la CONCACAF Champions Cup, un título que se les ha negado desde 2016, por lo que la eliminación ante Nashville SC representa un golpe duro, no solo por el mal momento deportivo que vive el club, sino porque era la máxima exigencia de la directiva para rescatar la temporada.

Al igual que Cruz Azul, América debe recuperarse rápidamente de la derrota sufrida contra el conjunto de la MLS, ya que se encuentran en riesgo de no clasificar a la liguilla y enfrenten tienen un juego complicado contra Toluca para intentar subir peldaños en la clasificación.