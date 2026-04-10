Selección de Estados Unidos: así se reconfiguró el ataque rumbo al Mundial 2026 por la ausencia de Agyemang

ARCHIVO - Foto del 14 de octubre del 2025, el seleccionador de Estados Unidos Mauricio Pochettino en el encuentro amistoso ante Australia. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

La lesión de Patrick Agyemang ha modificado drásticamente los planes del equipo masculino de futbol de Estados Unidos rumbo al Mundial del 2026, creando una oportunidad inesperada para delanteros como Ricardo Pepi. El jugador del Derby County sufrió un daño grave en el tendón de Aquiles durante el partido más reciente de la Sky Bet Championship, lo que prácticamente lo deja fuera de la justa internacional de este verano.

Patrick Agyemang, delantero destacado del Derby County y considerado para la selección de Estados Unidos, quedó fuera del Mundial tras una lesión severa en el tendón de Aquiles. Ante este imprevisto, el entrenador Mauricio Pochettino analiza nuevas opciones para completar la lista de 26 convocados al torneo mundialista, que se dará a conocer el 26 de mayo.

Agyemang se despide del Mundial y se abren opciones en el ataque

Durante la primera parte del partido ante el Stoke City, Patrick Agyemang sufrió la lesión que lo relegó de la competencia más importante del año para su selección. El club inglés confirmó: “El Club confirma que Patrick Agyemang sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles durante la primera parte del partido de la Sky Bet Championship contra el Stoke City. Como consecuencia, Patrick lamentablemente se perderá la Copa Mundial de la FIFA de este verano. En este momento, sería erróneo establecer un plazo para su recuperación”.

El reemplazo de Agyemang obliga al cuerpo técnico encabezado por Pochettino a evaluar alternativas en la ofensiva. La baja impacta sus opciones justo cuando se acercaba la definición de la plantilla mundialista.

Alternativas en la delantera: Pepi, Wright, Balogun y Zendejas

Con la ausencia de Agyemang, el entrenador argentino debe considerar jugadores como Haji Wright, Ricardo Pepi y Folarin Balogun como principales candidatos para reforzar la línea ofensiva. Zendejas, aunque no es un nueve nominal, podría ser incluido por su versatilidad para desempeñarse tanto por banda como detrás del goleador.

De acuerdo con el análisis técnico, los atacantes con posibilidades para integrar la convocatoria de Estados Unidos son:

Haji Wright

Ricardo Pepi

Folarin Balogun

Alejandro Zendejas (destacado por su capacidad ofensiva en distintas posiciones)

La competencia por un lugar en la lista final se intensifica a medida que se acerca el corte definitivo.

Fecha límite y preparación previa al Mundial

La fecha decisiva será el 26 de mayo, cuando Mauricio Pochettino anunciará la lista oficial de seleccionados para disputar la Copa Mundial. Tras este anuncio, los elegidos tendrán una concentración previa, donde buscarán llegar en las mejores condiciones al torneo.

El cierre del periodo internacional en marzo deja fuera futuras concentraciones y amistosos de preparación. Por tanto, los últimos partidos y entrenamientos recientes han representado las únicas oportunidades evaluativas para los candidatos a defender la camiseta de Estados Unidos en el Mundial.

En palabras de Pochettino tras la derrota ante Portugal: “Creo que este fue el final de nuestro ciclo, o de nuestra trayectoria, y de la preparación para el Mundial. La próxima lista de convocados será la que participe. Hay demasiadas cosas que debemos evaluar y ver en las próximas semanas”.

Dudas y desafíos en la selección definitiva

A pesar de los partidos de clasificación y las últimas fechas FIFA, persisten incógnitas en la estructura final del equipo estadounidense. El cuerpo técnico enfrenta desafíos importantes para conformar el grupo que viajará a la Copa Mundial, en un contexto donde la presión por tomar decisiones precisas aumenta y el margen de maniobra se ha acortado.

Las semanas siguientes serán clave para determinar a los delanteros que acompañarán al equipo en el torneo, mientras algunas posiciones siguen sin definirse del todo.

Así se perfila la pelea por un lugar en el ataque del USMNT

La inesperada lesión de Agyemang ha alterado la dinámica interna del equipo, dando pie a una competencia más reñida entre los atacantes disponibles. Jugadores como Haji Wright, Ricardo Pepi, Folarin Balogun y Alejandro Zendejas se mantienen en la pugna por un puesto en la lista definitiva de Estados Unidos rumbo al Mundial del 2026.