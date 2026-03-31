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Gilberto Mora vuelve a los entrenamientos con Xolos: ¿llegará al Mundial?

Con el alta médica en proceso, el joven promesa buscará recuperar ritmo competitivo convocatoria de la Selección Mexicana de cara a sus compromisos de mayo

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Tras superar una larga lesión, el mediocampista se reincorporó a los entrenamientos con Xolos de Tijuana, avivando la ilusión de su equipo y de la Selección Mexicana. (Instagram/ @gil.morita)
Tras superar una larga lesión, el mediocampista se reincorporó a los entrenamientos con Xolos de Tijuana, avivando la ilusión de su equipo y de la Selección Mexicana. (Instagram/ @gil.morita)

No todos los regresos en el futbol pasan desapercibidos. En este ocasión retorno de Gilberto Mora a la actividad con Xolos se da en un contexto donde el talento joven es valioso y las oportunidades no suelen esperar.

Tras un proceso médico largo y vigilado, el mediocampista parece listo para retomar el protagonismo y responder a las expectativas que lo rodean desde sus primeros pasos en la Liga MX.

Xolos publicó imágenes de Mora realizando trabajos físicos en campo como parte de su reincorporación gradual al primer equipo. (X/ @Xolos)
Xolos publicó imágenes de Mora realizando trabajos físicos en campo como parte de su reincorporación gradual al primer equipo. (X/ @Xolos)

La noticia fue difundida por la propia institución fronteriza a través de redes, en una publicación donde se observa al mediocampista realizando ejercicios en campo.

El regreso de Gilberto Mora

El regreso de Mora se presentó como una señal de esperanza para su equipo y la Selección Mexicana. La gestión médica, junto con el cuerpo técnico, priorizó la salud del jugador ante la presión de la competencia.

  • Xolos de Tijuana compartió un video de Gilberto Mora en el campo, controlando el balón y completando trabajos físicos.
  • El mediocampista no participa en partidos oficiales desde el 17 de enero, cuando salió por molestias en el duelo frente a Atlético de San Luis.
  • El club optó por una estrategia de reincorporación gradual, con la supervisión del cuerpo médico y bajo la observación del técnico Sebastián Abreu.
Mora no juega desde enero por molestias físicas, pero su retorno es muy esperado tanto para Xolos como por la Selección Mexicana. (Instagram/ @gil.morita)
Mora no juega desde enero por molestias físicas, pero su retorno es muy esperado tanto para Xolos como por la Selección Mexicana. (Instagram/ @gil.morita)

En este sentido, el alta médica definitiva aún dependerá de la valoración de los especialistas, que monitorean su adaptación tras superar la pubalgia.

Impacto en Xolos y Selección Mexicana

La reincorporación de Mora supone un refuerzo inmediato para Xolos y una alternativa real para el Tricolor. Su desempeño en el cierre del torneo será clave para sus aspiraciones internacionales.

  • El club tendrá cinco partidos en abril que podrían servir para que el jugador recupere ritmo competitivo.
  • Javier Aguirre, seleccionador nacional, ha mantenido comunicación directa con el futbolista y su entorno.
  • Mora ya suma cerca de 50 partidos en primera división y ha participado en torneos internacionales juveniles.
  • Su caso se sigue con atención, ya que representa el recambio generacional que busca consolidar la Selección rumbo a la justa mundialista.
La Selección Mexicana confirmó partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)
La Selección Mexicana confirmó partidos amistosos ante Ghana, Australia y Serbia como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. (X/ @miseleccionmx)

El seguimiento a su proceso refleja la importancia que tienen los jóvenes talentos en las proyecciones del futbol mexicano.

Expectativas y próximos pasos

El optimismo en torno a Mora es compartido por su club y la Selección. El enfoque ahora está en su readaptación competitiva y en la respuesta física ante las exigencias del calendario.

  • El jugador mantiene su objetivo de consolidarse en la Liga MX y pelear por un lugar en la Copa del Mundo.
  • Xolos de Tijuana y el cuerpo técnico evaluarán su evolución antes de definir su participación en partidos oficiales.
  • La Selección Ncional iniciará concentración en mayo, por lo que el tiempo de recuperación se vuelve determinante.
La evolución física de Gilberto Mora determinará su participación en el cierre del torneo y su posible convocatoria a la Copa Mundial 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza
La evolución física de Gilberto Mora determinará su participación en el cierre del torneo y su posible convocatoria a la Copa Mundial 2026. REUTERS/Pablo Sanhueza

Así, l evolución de Gilberto Mora será uno de los focos en las próximas semanas, con la mira puesta en su esperada convocatoria mundialista.

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