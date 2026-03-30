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Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien”

El extremo de Xolos apunta a retomar protagonismo como promesa juvenil tras completar el proceso médico y ganarse nuevo lugar entre los elegibles nacionales

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Gilberto Mora muestra confianza en su regreso a las canchas: “Voy muy bien” (REUTERS/Rodrigo Garrido)

El extremo mexicano de 17 años Gilberto Mora está cerca de volver a la actividad profesional tras superar una lesión que lo apartó de las canchas desde enero. Tanto el propio jugador como Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, han confirmado que la recuperación avanza según lo previsto y que su reincorporación es inminente, según declaraciones recogidas por TUDN.

Gilberto Mora afirmó que se siente en excelentes condiciones y espera recibir el alta médica en los próximos días. De concretarse, su regreso con Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana podría darse en breve, consolidando su papel como una de las principales promesas del fútbol mexicano.

El joven atacante explicó que la pubalgia que le afectó lo forzó a una larga pausa desde el 17 de enero. “Voy muy bien. Ya, ya casi, yo creo que la siguiente semana ya el alta”, sostuvo Mora en entrevista con TUDN mientras seguía el encuentro de la selección en el Estadio Azteca.

Durante este tiempo, permaneció cerca de sus compañeros. En sus palabras, “el objetivo es estar a punto para cuando el equipo lo necesite”. Su presencia en actividades recientes de la selección refuerza el respaldo que recibe dentro del grupo y subraya la importancia de su proceso de recuperación.

Gilberto Mora se ha convertido en un jugador destacado tanto en la Selección Mexicana como en los Xolos de Tijuana (REUTERS)
La reincorporación de Gilberto Mora a los entrenamientos de Xolos de Tijuana está prevista para los próximos días (REUTERS)

Regreso inminente a entrenamientos y expectativas en Xolos de Tijuana

La reincorporación de Gilberto Mora a los entrenamientos de Xolos de Tijuana está prevista para los próximos días. Duilio Davino detalló para ESPN que el regreso del atacante se programa para inicios de abril, después de la última revisión médica.

“A inicios de abril, en 10 días, ya se integran a trabajar con su plantel”, puntualizó Davino, haciendo referencia tanto a Mora como a Edson Álvarez. El foco principal del extremo será recuperar ritmo de competencia y reestablecerse como titular tras varias semanas de inactividad por la pubalgia.

Gilberto Mora compartió su entusiasmo ante la cercanía de su retorno, remarcando su deseo de volver a aportar al club y aprovechar las oportunidades que surjan al superar la lesión.

Relevancia en la Selección Mexicana y miras al Mundial 2026

La proyección a mediano plazo ubica a Gilberto Mora como posible integrante del plan rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)
La proyección a mediano plazo ubica a Gilberto Mora como posible integrante del plan rumbo al Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Para la dirección de Selecciones Nacionales (FMF), Mora es una de las principales apuestas a futuro en el combinado nacional. Su desempeño con Xolos y en las selecciones menores consolidó su condición de promesa antes de la lesión.

“A lo largo de la temporada, Mora venía siendo convocado regularmente por su rendimiento”, apuntó Davino a ESPN, anticipando que una reincorporación exitosa facilitaría su consideración para los partidos programados en mayo.

La proyección a mediano plazo ubica a Gilberto Mora como posible integrante del plan rumbo al Mundial 2026. El seguimiento médico y deportivo será determinante para consolidar esa expectativa en el grupo.

Motivado por la idea de recuperar su carrera en plenitud, Mora busca ponerse cuanto antes a disposición de su club y no quedar fuera de los planes de la Selección Mexicana, que ajusta su plantilla para próximos amistosos internacionales.

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