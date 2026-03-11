México Deportes

Último Guerrero quiere revancha: el “luchador de otro nivel” vuelve a retar a Claudio Castagnoli 

Tras caer ante el suizo en diciembre de 2025, el veterano gladiador mexicano buscará recuperar el Campeonato Mundial Pesado del CMLL

(Ilustración: Jesus Aviles)
(Ilustración: Jesus Aviles)

La rivalidad entre dos estilos de lucha volverá a encenderse en la Arena México cuando el experimentado gladiador mexicano Último Guerrero busque una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial Completo del Consejo Mundial de Lucha Libre frente al actual monarca, el suizo Claudio Castagnoli.

El antecedente más reciente entre ambos ocurrió en diciembre de 2025, cuando el integrante de All Elite Wrestling (AEW) visitó la catedral de la lucha libre mexicana para disputar el título máximo del CMLL. Aquella noche, Castagnoli logró imponerse sobre el veterano luchador lagunero, resultado que marcó su primera defensa exitosa como campeón del organismo.

El campeón mundial habló en
El campeón mundial habló en exclusiva sobre el peso cultural de la lucha libre mexicana y su futuro en la Arena México.

Tras aquella derrota, el llamado “luchador de otro nivel” no se quedó conforme con el resultado y decidió lanzar públicamente un nuevo desafío al monarca europeo con el objetivo de obtener una revancha directa.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)
“Me quedé con la espinita clavada con el desafío que me dio Castagnoli, perdí, pero quiero una revancha, es un super luchador y super atleta, conoce el estilo mexicano, nos conocemos desde jóvenes, y yo creo por eso me dio la oportunidad; es algo personal medirme nuevamente con Claudio Castagnoli”, dijo Último Guerrero para Infobae México.

El integrante de los Guerreros Laguneros también explicó que cada oportunidad titular representa una motivación especial dentro de su carrera, incluso después de décadas sobre los cuadriláteros.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)
“Para mí disputar un campeonato es como volver a empezar, tener esa emoción de que se llegue el día, preparado estoy, esto me mantiene vivo, son proyectos que nunca se me acaban y por eso estoy al pie del cañón”, agregó.

El reto no tardó en recibir respuesta. El campeón mundial aceptó el combate y confirmó su presencia en la función programada para este viernes 13 de marzo en la Arena México.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)
“Último Guerrero me alegra mucho que lo hayas preguntado, por supuesto que acepto tu reto, nos vemos el próximo viernes”.

Castagnoli llegará al combate con la intención de ampliar su racha como campeón mundial completo del CMLL. Hasta el momento, el luchador suizo ha logrado defender el cinturón frente a rivales como Roderick Strong, Josh Alexander, Xelhua, Akuma y Euforia, consolidándose como uno de los monarcas internacionales más activos dentro de la empresa.

(Cortesía: CMLL)
(Cortesía: CMLL)

Además del combate titular, la cartelera contará con varios enfrentamientos destacados. Uno de ellos será un triangular de relevos en el que Atlantis Jr., Templario y Titán chocarán ante Volador Jr., Soberano Jr. y Ángel de Oro.

Soberano Jr. recibe beso de
Soberano Jr. recibe beso de fan y expresó su alegría por volver al ring. (Foto: Franco Uriel)

En el evento especial, Flip Gordon hará equipo con Esfinge y Xelhua para enfrentarse a Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero y Yutani.

(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)
(Cortesía: CMLL / Diego Cedrix)

La división femenil también tendrá presencia con un duelo donde la campeona mundial femenil del CMLL, Persephone, hará equipo con Zeuxis, Olympia y Keyra para medirse a Tessa Blanchard, Lluvia, La Jarochita y La Magnífica.

(CMLL / Diego Cedrix)
(CMLL / Diego Cedrix)

La función abrirá con el enfrentamiento entre Shockercito y Full Metal, seguido por un combate de relevos donde Magia Blanca, Tornado y Rey Pegasus chocarán ante Raider, Espanto Jr. y El Gallero.

Con la revancha en juego, la Arena México volverá a ser escenario del choque entre el estilo europeo de Castagnoli y la experiencia del “luchador de otro nivel”.

