André Jardine descarta a Kevin Álvarez en la convocatoria del América y anuncia quién sería su reemplazo

Tras la presión mediática y los abucheos después del Clásico Nacional, el estratega decidió dar descanso al lateral derecho a Aaron Mejía

El Club América enfrenta una etapa de ajustes en su alineación tras la presión acumulada y los resultados recientes. En este escenario, André Jardine ha decidido dejar fuera del once titular a Kevin Álvarez para el partido frente a Puebla.

El propio entrenador brasileño confirmó la decisión en conferencia de prensa, subrayando tanto el contexto que la motivó como el respaldo que mantiene hacia el jugador.

Por otro lado, Jardine también anunció quién ocupará el lugar del lateral derecho, enviando un mensaje claro sobre la competencia interna en el plantel. En este sentido, la noticia ha marcado un giro significativo en la estrategia empleada por el equipo en el inicio del torneo Clausura 2026.

Cambios en la alineación tras el Clásico Nacional

La más reciente edición del Clásico Nacional dejó secuelas en el vestidor americanista. Kevin Álvarez, titular ante Chivas, se convirtió en blanco de abucheos y críticas por parte de la afición. Tras analizar el momento del jugador, Jardine explicó: “Siento que en este momento hay mucha carga sobre él, hay mucha cosa en su cabeza”:

  • Álvarez ha sido señalado en redes sociales y en el estadio.
  • El técnico considera que el jugador necesita un respiro para recomponerse mental y futbolísticamente.
  • América busca provocar una reacción tras la caída en el clásico.
El cuerpo técnico apuesta por mantener el equilibrio en el grupo y dar paso a quienes han mostrado constancia en los entrenamientos.

Aaron Mejía recibirá la titularidad

La gran novedad en el América será la presencia de Aaron Mejía en la lateral derecha. El estratega confirmó que el joven futbolista tendrá su primera oportunidad como titular en la Liga MX: “Mañana va a jugar Aaron Mejía, que viene entrenando muy bien, y también para darle un poco de pausa y de aire a Kevin”.

  • Mejía ha sido reconocido por su actitud y nivel durante las prácticas.
  • El entrenador considera que su ingreso renovará la dinámica defensiva.
  • El partido ante Puebla será un escenario clave para que Mejía demuestre sus condiciones y pelee por un lugar en el equipo.
El movimiento busca generar competitividad interna y encontrar nuevas alternativas en un momento de alta exigencia.

Jardine mantiene la confianza en Álvarez

Aunque la decisión de dejar a Kevin Álvarez fuera del once titular es clara, Jardine insistió en que la confianza en el jugador se mantiene intacta: “El apoyo al jugador sigue estando al cien por ciento. El día que él desista de querer estar aquí, de querer competir, va a ser el día que decidamos que siga en otro camino”.

El estratega concluyó refiriéndose a los casos de Alejandro Zendejas y Miguel Layún como ejemplos de futbolistas que, a pesar de haber sido abucheados y cuestionados, lograron consolidarse y ganarse el respeto de la afición. En este sentido, Jardine espera que Álvarez pueda seguir ese camino y reincorporarse pronto a la competencia por la titularidad.

