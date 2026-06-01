Marco Chacón señala a Imelda Tuñón por ‘robar y vender’ bolsas de Maribel Guardia: “A Marcelia se le perdió una”

Marco Chacón señala a Imelda Tuñón por la desaparición y venta de objetos de la casa de Maribel Guardia, incluyendo bolsas Chanel y mochilas de lujo (Cuartoscuro)

Marco Chacón acusó a Imelda Tuñón de robar y vender en secreto objetos de la casa de Maribel Guardia, una disputa que escaló mientras la defensa de Tuñón prepara una demanda por daño moral contra la actriz tras la pérdida de la tutela de su nieto.

La parte legal del caso ya incluye cinco demandas que, según el abogado Antonio Lozano en entrevista con Ventaneando, han sido desechadas. El mismo representante sostuvo que un juez determinó que Tuñón es apta para cuidar de su hijo.

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Chacón sostuvo que el conflicto que hoy rodea a la familia comenzó con la desaparición de una bolsa con valor sentimental que, según su relato, pertenecía a Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, y había sido un regalo de su padre, Joan Sebastian.

Según las declaraciones de Chacón, Marcelia visitó la casa durante un fin de semana y, durante su estancia, la bolsa desapareció. A partir de ese hecho, dijo, hubo una confrontación directa con Tuñón dentro del domicilio.

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Chacón dice que las desapariciones en la casa ocurrían desde tiempo atrás

Sobre ese episodio, Chacón afirmó en un encuentro con la prensa: “Se enojó con Marcelia porque a Marcelia se le perdió una bolsa (…) esta chava tiene carácter, ella sí la increpa”.

Después de esa discusión, Tuñón presuntamente dejó la casa y se ausentó durante dos días. Más tarde, según la versión de Chacón, comunicó que ya no regresaría.

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El esposo de Maribel Guardia aseguró que la bolsa extraviada no fue un hecho aislado. Según su versión, en la casa ya desaparecían pertenencias desde tiempo atrás y todos identificaban a la persona a la que atribuían esos hechos, aunque nadie la había enfrentado.

“A nosotros se nos estaban perdiendo cosas en casa desde hace tiempo y todos sabíamos quién era, pero ninguno de nosotros nunca… nunca lo enfrentamos”, dijo el esposo de Maribel Guardia.

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Entre los objetos que mencionó aparecen bolsas de lujo de la marca Chanel y una mochila Montblanc que, dijo, era suya. También aseguró contar con mensajes que, según él, probarían que esos artículos eran ofrecidos a la venta.

Chacón lo resumió así: “Tengo chats en donde se están vendiendo mochilas mías”.

Añadió además que en un video público de la marcha LGBT en la Ciudad de México, Tuñón presuntamente aparece con una bolsa que antes había sido reportada como extraviada en la casa de Guardia. Sobre ese punto, afirmó: “Traía una bolsa Chanel de Maribel que ella nunca le regaló”.

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Hasta el momento, Imelda Tuñón no ha respondido públicamente a estas acusaciones.