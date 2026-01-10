Kevin Álvarez descarta haber recibido un ultimátum para salir de América

Kevin Álvarez niega tajantemente haber recibido un ultimátum por parte de la directiva del América tras el Apertura 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El final del Apertura 2025 para el América trajo consigo diversos rumores que apuntaban a un supuesto ultimátum hacia Kevin Álvarez para abandonar el club.

El lateral derecho, cuestionado por su rendimiento en el semestre anterior, fue señalado como uno de los jugadores cuya continuidad estaba en duda. Tras el empate ante Xolos en la jornada inaugural, Álvarez decidió hablar y aclarar su situación.

El lateral derecho del América aclara que su contrato sigue vigente y su relación con el club es sólida y estable. REUTERS/Raquel Cunha

Con un mensaje firme, negó categóricamente haber recibido advertencias de la directiva o del cuerpo técnico, reafirmando que su relación con el club es sólida y que su compromiso con las Águilas se mantiene intacto.

Confianza renovada tras el tricampeonato

El jugador fue contundente al responder sobre las versiones que lo colocaban fuera del nido:

“En ningún momento nadie me dio un ultimátum, tampoco pedí una oportunidad. O sea, todas esas son mentiras”

“Yo con el club estoy muy bien, tengo contrato y fuimos tricampeones.”

El jugador mantiene la mirada en el siguiente semestre y en el logro que representó el tricampeonato. REUTERS/Daniel Becerril

Con estas palabras, Kevin cerró la especulación y dejó claro que su futuro inmediato está ligado al América. Su intención es seguir compitiendo por títulos y demostrar que puede recuperar el nivel que lo llevó a ser considerado uno de los laterales más prometedores del futbol mexicano.

Las críticas hacia el desempeño de Kevin Álvarez

A pesar de los logros colectivos, Álvarez ha sido objeto de críticas por su desempeño individual. El propio jugador reconoció que el último torneo fue complicado y que no estuvo a la altura de las expectativas.

Admitió que la eliminación dolió por la forma en que se dio.

Reconoció que él mismo fue parte de los problemas defensivos.

Aceptó que debe trabajar para recuperar confianza y regularidad.

El defensor reconoce sus altibajos del torneo pasado, sobretodo tras la eliminación ante Monterrey, y asume responsabilidad sobre los problemas defensivos. REUTERS/Raquel Cunha

Su sinceridad refleja un compromiso personal con la mejora. Álvarez sabe que la exigencia de la afición es alta y que cada actuación será observada con detalle. La presión es evidente, pero también lo es su disposición para asumir responsabilidades.

Los rumores de mercado en torno a Kevin Álvarez

Durante el mercado invernal se especuló que León y Tigres mostraron interés en ficharlo. Sin embargo, Álvarez habría rechazado cualquier posibilidad de salida, reafirmando su deseo de continuar en Coapa.

Aunque la directiva sumó alternativas en su posición con el nombre de Aaron Mejía, el cuerpo técnico lo mantuvo como titular en el debut del Clausura 2026.

Con la llegada de Aaron Mejía, el América prácticamente cierra su plantel para el Clausura 2026. (Instagram / @aaronmejia_)

Con estos rumores despejados, el América se concentra en el calendario inmediato. El próximo reto será el debut en casa ante Atlético de San Luis, donde Álvarez buscará demostrar que puede ser pieza clave en la defensa azulcrema y recuperar protagonismo dentro del plantel.

De esta manera, sus declaraciones transmiten tranquilidad a la afición. En un torneo lleno de expectativas, su papel será fundamental para sostener la defensa y contribuir a que América siga ampliando su vitrina de títulos.