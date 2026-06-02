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Sacar la lengua 40 segundos para “apagar” el cortisol: el truco viral es puesto a prueba por la ciencia

Niveles inadecuados de esta hormona están asociados al desarrollo de diversas enfermedades

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Primer plano de la boca de una persona con la lengua extendida. Son visibles los labios, la textura de la lengua y parte de la piel del rostro
La boca y lengua son elementos centrales en el supuesto método viral de 40 segundos para reducir el estrés y el cortisol, compartido masivamente en redes sociales. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Una sociedad que presta más atención a temas de salud refuerza la prevención, pero también propicia la divulgación de información errónea o parcialmente verdadera. Miles de usuarios en redes sociales han compartido un supuesto método capaz de reducir el estrés y “apagar el cortisol” en apenas 40 segundos.

El ejercicio consiste en abrir la boca, sacar la lengua al máximo y mantener la postura durante un tiempo determinado. Este tipo de prácticas también ha sido analizado por la ciencia médica.

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La práctica se relaciona con la llamada “Postura del León” o Simhasana, una técnica tradicional de yoga que busca favorecer la relajación mediante la respiración y el estiramiento facial. Aunque algunas personas reportan sensación de alivio tras realizarla, la evidencia médica no respalda las afirmaciones más populares que circulan en internet.

Primer plano de una boca con la lengua ligeramente extendida. En la esquina superior izquierda, una ilustración médica muestra las glándulas suprarrenales
Miles de usuarios en redes sociales comparten un supuesto método de 40 segundos que promete reducir el estrés y el cortisol activando el nervio vago, como se muestra en esta imagen con la lengua extendida. (Instagram)

El mito de los 40 segundos

Uno de los argumentos más difundidos sostiene que existe un “cambio neurológico” exacto al llegar a los 40 segundos de estiramiento. Sin embargo, expertos en fisioterapia y medicina deportiva explican que el sistema nervioso no funciona con un cronómetro tan preciso.

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Los estiramientos estáticos pueden favorecer la relajación muscular desde los 15 o 30 segundos, pero no existe evidencia de una “reprogramación neurológica” exclusiva al segundo 40.

¿Se puede estimular el nervio vago al sacar la lengua?

Otra afirmación viral asegura que extender la lengua “descomprime” el nervio vago, una estructura clave del sistema nervioso parasimpático, responsable de funciones relacionadas con la relajación.

La anatomía humana contradice esa teoría. El nervio vago se localiza profundamente en el cuello, junto a vasos sanguíneos importantes, por lo que sacar la lengua no puede modificar su posición de forma mecánica.

Prueba de cortisol (Shutterstock)
Una adecuada higiene del sueño, actividad física moderada, contacto frecuente con espacios naturales y técnicas de respiración profunda tienen un impacto positivo en la reducción del cortisol.

Lo que sí respaldan algunos estudios es que actividades como la respiración diafragmática, el canto o las gárgaras pueden favorecer el llamado tono vagal, aunque mediante mecanismos distintos a los que describe el truco viral.

Por qué algunas personas sienten alivio

La sensación de bienestar que reportan algunos usuarios tiene una explicación más simple. Tomar una pausa, concentrarse en la respiración y relajar la mandíbula puede disminuir la tensión física acumulada durante el día.

Además, muchas personas aprietan los dientes de forma involuntaria cuando atraviesan periodos de estrés. Al estirar los músculos faciales y mandibulares, esa tensión disminuye temporalmente, lo que genera una percepción inmediata de alivio.

Qué sí ayuda a controlar el estrés, según la evidencia

Especialistas coinciden en que no existe una solución instantánea para reducir el cortisol. Sin embargo, varias estrategias cuentan con respaldo científico.

Entre ellas destacan una adecuada higiene del sueño, actividad física moderada, contacto frecuente con espacios naturales y técnicas de respiración profunda.

Infografía detallada que ilustra los beneficios de la caminata diaria con personas en un parque, gráficos de reducción de cortisol y símbolos de bienestar.
La caminata diaria se convierte en una herramienta accesible y eficaz para reducir el estrés, disminuir el cortisol, potenciar la creatividad y fomentar hábitos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista nutricional, algunos alimentos también pueden contribuir al manejo del estrés. El té verde, gracias a la L-teanina; productos ricos en magnesio como almendras, aguacate y chocolate negro; así como fuentes de omega-3 y alimentos fermentados, forman parte de las recomendaciones más estudiadas.

La conclusión es clara: el ejercicio viral puede servir como una pausa de relajación, pero no existe evidencia médica que demuestre que reduce el cortisol en 40 segundos ni que modifique de forma directa los mecanismos biológicos asociados al estrés.

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