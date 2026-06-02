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La SICT iniciará digitalización obligatoria de trámites para el autotransporte federal

Las gestiones vehiculares y de licencias ahora usarán una cuenta única en línea, ofreciendo acceso simplificado y servicios sin intermediarios

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SICT tramites vehiculos pesados
Las personas que deban realizar solicitudes deberán darse de alta en la plataforma digital. FOTO: SICT

Las autoridades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dieron un nuevo paso hacia la digitalización de los trámites para el autotransporte federal: desde junio, todas las gestiones de control vehicular y licencias de conducir deberán realizarse exclusivamente a través de la plataforma Llave MX.

Este cambio implica que cualquier persona que necesite realizar trámites relacionados con el autotransporte federal deberá crear una cuenta en Llave MX.

El proceso requiere tener a la mano la CURP, un correo electrónico vigente y un número celular activo. Tras elegir la opción para crear cuenta, el sistema valida los datos y, una vez registrado, el usuario puede consultar y dar seguimiento a sus solicitudes, lo que permite mayor transparencia y rapidez en cada gestión.

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SICT transporte pesado
Las personas que deban realizar solicitudes deberán darse de alta en la plataforma digital FOTO: SICT

La medida responde a lo dispuesto por la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que busca reducir la intervención de terceros y simplificar los procesos administrativos. Los usuarios podrán ingresar al micrositio de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) —http://bit.ly/49ShTuf— o al portal principal www.gob.mx, donde es posible localizar el trámite deseado por su nombre.

Cómo funcionará la digitalización obligatoria de trámites para el autotransporte federal

En palabras de Nancy Lozada Sánchez, subdirectora de Trámites de la DGAF, la iniciativa persigue que “el Gobierno de México hable un solo lenguaje digital”, evitando la necesidad de múltiples cuentas para distintos trámites gubernamentales. La funcionaria precisó que la SICT trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para implementar este sistema único de acceso.

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Quienes accedan a la sesión de Llave MX encontrarán almacenadas todas sus gestiones previas. Este mecanismo, además de ofrecer un historial claro y ordenado, agiliza los procedimientos y reduce la posibilidad de que terceras personas intervengan en el proceso.

El objetivo central de la SICT es cumplir con los lineamientos legales y facilitar tanto el acceso a derechos como el cumplimiento de obligaciones para la ciudadanía vinculada al autotransporte federal. La digitalización de trámites es una política pública que, en adelante, será la vía exclusiva para quienes requieran servicios de control vehicular o expedición de licencias bajo jurisdicción federal.

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