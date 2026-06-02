Para qué sirve poner canela en las plantas y cómo hacerlo para obtener sus beneficios

Una especia accesible puede ser clave para prevenir hongos y mejorar el crecimiento sin depender de químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela en polvo, además de ser un ingrediente básico en la cocina, se ha convertido en un aliado natural para el cuidado de las plantas.

Sus propiedades antifúngicas y cicatrizantes la hacen útil en la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de cultivos domésticos.

Incorporar canela al manejo diario del jardín permite proteger las plantas de forma sencilla, económica y sin recurrir a productos químicos.

Un ingrediente cotidiano se convierte en aliado para mantener sanas las plantas y fortalecer cultivos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve poner canela en las plantas, cuáles son los beneficios

Como mencionamos antes, a pesar de que pocas personas saben que esta especia que brinda beneficios a la salud humana también puede ser usada en jardinería aquí te contamos sobre varios beneficios prácticos que puede tener para la salud de tus plantas:

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Previene hongos y enfermedades: La canela tiene propiedades antifúngicas que ayudan a evitar el desarrollo de moho y hongos en la superficie del sustrato o en las raíces, especialmente en plántulas o semilleros.

Cicatrizante natural: Espolvorear canela sobre cortes o heridas en tallos y raíces ayuda a desinfectar y favorece la cicatrización, reduciendo el riesgo de infecciones después de podas o trasplantes.

Estimula el enraizamiento: Se usa como enraizador casero. Aplicar canela en esquejes puede estimular el crecimiento de nuevas raíces y aumentar el éxito al propagar plantas por esqueje.

Ahorra el uso de productos químicos: La canela es una alternativa natural a fungicidas y enraizadores comerciales, lo que reduce la exposición a productos sintéticos.

Ahorro económico: Es un producto económico y fácil de conseguir, lo que la convierte en una opción accesible para quienes cuidan plantas en casa.

La canela en polvo sobre la tierra de una planta de interior en maceta, un método natural para su cuidado y protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar canela en tus plantas para obtener sus beneficios

Aquí tienes algunas formas prácticas de aplicar canela en tus plantas para aprovechar sus beneficios:

Prevenir hongos en semilleros: Espolvorea una fina capa de canela en polvo sobre la superficie del sustrato después de sembrar las semillas. Esto ayuda a evitar el desarrollo de hongos y la “damping off” (marchitamiento de plántulas).

Cicatrizar cortes y heridas: Después de podar o dividir plantas, coloca un poco de canela en polvo directamente sobre la herida del tallo o raíz. Así reduces el riesgo de infecciones y favoreces la cicatrización.

Estimular el enraizamiento de esquejes: Antes de plantar un esqueje, sumerge la base en canela en polvo. Esto actúa como desinfectante y estimula la formación de raíces.

Controlar hormigas y plagas menores: Espolvorea canela alrededor de la base de las plantas o en los puntos de entrada de hormigas. Su olor y propiedades ayudan a repeler algunas plagas pequeñas.

Desinfectar tierra o sustrato: Mezcla una pequeña cantidad de canela en polvo con el sustrato antes de plantar, para reducir la presencia de esporas de hongos.

La canela en polvo es un recurso natural versátil para el cuidado de las plantas, previniendo hongos, cicatrizando, estimulando el enraizamiento y repeliendo plagas de manera efectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda una forma fácil y económica de tener tus plantas saludables.