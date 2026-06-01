México

David Bisbal anuncia gira por México: ciudades y preventas para ‘Tour Eternos 2026′

El repertorio de la gira del almeriense en México incluirá éxitos como Ave María, Bulería y Dígale, junto a canciones inéditas de su nuevo álbum en un formato renovado

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David Bisbal anuncia su Tour Eternos 2026 con seis conciertos en México entre noviembre y diciembre, destacando la popularidad del cantante español en el país (Ocesa)
David Bisbal anuncia su Tour Eternos 2026 con seis conciertos en México entre noviembre y diciembre, destacando la popularidad del cantante español en el país (Ocesa)

David Bisbal regresa a México con el Tour Eternos 2026, una gira de seis conciertos programados entre noviembre y diciembre que coincide con el dato de que el país ocupa el segundo lugar en su consumo global, según la información promocional del tour y datos de Chartmetric.

La preventa llamada Gran Venta HSBC está prevista para el 8 y el 9 de junio. La venta general comenzará un día después en taquillas y plataformas: Ticketmaster para Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, y Eticket para Mérida, Puebla y Querétaro.

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Bisbal reúne más de 15.7 millones de suscriptores en el mundo; México se ubica en el puesto número dos de su lista de consumo mundial.

El artista habló sobre el equilibrio entre su carrera musical y la vida familiar
Las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla, Ciudad de México y Querétaro forman parte del itinerario de conciertos de David Bisbal en México (El Hormiguero)

La gira incluye seis fechas entre el 19 de noviembre y el 5 de diciembre

La ruta en México comenzará el 19 de noviembre en el Auditorio Telmex de Guadalajara, seguirá el 21 de noviembre en el Auditorio Banamex de Monterrey y llegará el 26 de noviembre al Foro GNP Seguros de Mérida.

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Después tendrá una presentación el 28 de noviembre en el Auditorio GNP Seguros de Puebla. Cerrará con dos fechas consecutivas: el 4 de diciembre en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y el 5 de diciembre en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro.

El repertorio del español incluirá canciones como “Ave María”, “Bulería” y “Dígale”, junto con temas de su nuevo álbum. El material reciente será presentado en un formato en vivo renovado y con arreglos musicales inéditos.

La preventa Gran Venta HSBC para los conciertos de David Bisbal inicia el 8 de junio y la venta general comienza el 10 de junio en Ticketmaster y Eticket, según la ciudad
La preventa Gran Venta HSBC para los conciertos de David Bisbal inicia el 8 de junio y la venta general comienza el 10 de junio en Ticketmaster y Eticket, según la ciudad

Bisbal: 25 años de carrera y más de 80 galardones

Esta gira hace parte de una celebración de la trayectoria de 25 años del cantante que suma más de 80 galardones, entre ellos tres Latin Grammy y tres Premios Billboard.

El proyecto musical de Bisbal atraviesa una etapa de plenitud después de que fue anfitrión en la Gala Latin Grammy y recibió el reconocimiento a Mejor Directo en los premios LOS40 Music Awards 2023, momento en que el artista persigue un sonido “más clásico y atemporal”.

Bisbal y su amor por México

La relación de David Bisbal con México es cercana y constante, tanto en lo musical como en lo personal. El cantante español mantiene una base de seguidores sólida en el país y suele incluir a México en sus giras internacionales.

El propio Bisbal destaca este vínculo y suele agradecer públicamente el recibimiento que tiene en territorio mexicano.

David Bisbal suma más de 15.7 millones de suscriptores en el mundo, confirmando su éxito internacional de cara a su próxima gira por México
David Bisbal suma más de 15.7 millones de suscriptores en el mundo, confirmando su éxito internacional de cara a su próxima gira por México

A lo largo de su carrera, Bisbal ha realizado homenajes a la música mexicana y ha hecho colaboraciones con artistas como Juan Gabriel, Pedro Fernández y Alejandro Fernández. También ha interpretado clásicos del mariachi y ha grabado videoclips en México.

En escenarios como el Auditorio Nacional, suele abrazar la bandera mexicana y expresar su cariño al público local. En una presentación, afirmó: “Me encanta cuando se hermanan las banderas de España y de México, juntos por siempre y para siempre”.

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