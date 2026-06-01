Kali Uchis anuncia dos fechas en México: ciudades y preventa para el regreso de ‘The Sincerely, Tour’

Kali Uchis anuncia dos conciertos en México con The Sincerely, Tour los días 2 y 4 de diciembre en Guadalajara y Mérida (Ocesa)

Kali Uchis regresa a México con dos fechas de The Sincerely, Tour en diciembre: el 2 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 4 en el Foro GNP Seguros de Mérida, en una visita que acompaña la etapa latinoamericana de su gira y la promoción de su quinto disco, Sincerely, junto con su edición deluxe Sincerely: P.S..

La preventa Banamex abre el 4 de junio a las 11:00 y la venta general comienza el 5 de junio. Los boletos estarán disponibles en Ticketmaster para Guadalajara y en Eticket para Mérida, además de las taquillas de ambos inmuebles.

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El anuncio llega después de la salida de Sincerely: P.S., una versión ampliada de 19 canciones que añade cinco temas inéditos al álbum original. Entre ellos aparece “Cry About It”, una colaboración bilingüe con Ravyn Lenae.

La gira en México coincide con el impulso de su nuevo álbum

El nuevo proyecto muestra el lado más íntimo de la cantante colombiana en un disco que fue escrito y producido ejecutivamente por la propia Kali Uchis.

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El disco Sincerely: P.S. añade cinco temas inéditos, incluyendo la colaboración bilingüe “Cry About It” junto a Ravyn Lenae (Reuters)

El lanzamiento de esa edición estuvo acompañado por el video oficial de “All I Can Say”. La pieza fue dirigida por Bethany Vargas y retoma una estética inspirada en el cine noir de los años 50.

El exitoso ascenso de Kali Uchis

La trayectoria reciente de la artista también explica el tamaño de la gira. En 2024, ORQUÍDEAS se convirtió en su álbum con mejor desempeño en listas al debutar en el #2 del Billboard 200, según el texto promocional.

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Ese disco incluyó “Igual Que Un Ángel” con Peso Pluma, certificado Platino y colocado en el número uno de Hot Latin Songs, así como “Labios Mordidos” con KAROL G, certificado Oro y ubicado en el sitio 10 de esa misma lista.

El material fue nominado a Mejor Álbum Pop Latino en los GRAMMY 2025 y a Mejor Álbum Vocal Pop en los Latin GRAMMYs. También ganó premios en los Billboard Latin Music Awards y en los Latin American Music Awards.

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La nueva gira latinoamericana de Kali Uchis coincide con la promoción de su álbum Sincerely, escrito y producido por la propia artista

La discografía que respalda esta etapa incluye la mixtape Por Vida de 2015, Isolation de 2018, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios) de 2020, Red Moon in Venus de 2023, ORQUÍDEAS de 2024 y Sincerely de 2025.

Red Moon in Venus incluyó “Moonlight”, certificado 2x Platino, y fue nombrado “Álbum del Año” por TIME Magazine. La cantante suma nueve nominaciones al GRAMMY y una victoria en 2021 por “10%” junto a Kaytranada.

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La preventa Banamex para los conciertos de Kali Uchis en México comienza el 4 de junio; venta general disponible desde el 5 de junio (Ocesa)

Uno de sus mayores éxitos ha sido “telepatía”, con más de 2 mil millones de reproducciones. La canción también es presentada como el tema en español interpretado por una solista que más tiempo permaneció en el Hot 100 durante esta década, con 23 semanas.

Originaria de Virginia y Colombia, Uchis ha colaborado y compartido escenario con SZA, Tyler, The Creator, Lana Del Rey, Gorillaz, Snoop Dogg, Rauw Alejandro y Don Toliver, con quien tuvo a su primer hijo el año pasado.

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En sus giras como artista principal ha encabezado presentaciones con boletos agotados y se ha presentado en arenas y festivales como Coachella, Austin City Limits, Tropicalia, Governors Ball, Bonnaroo y Lollapalooza.