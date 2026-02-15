Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

En la previa del Clásico Nacional del Clausura 2026, el duelo entre Chivas y América comenzó a calentarse fuera de la cancha tras las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, quien anticipó un triunfo del conjunto azulcrema.
Los Rojiblancos ya se encuentran el Estadio Akron, preparándose para el partido:
La previa del Clásico Nacional comenzó a tomar forma desde la noche de este viernes en Guadalajara, donde la afición del América hizo sentir su presencia a unas horas del duelo ante Chivas, correspondiente a la Fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Las Águilas ya se encuentran en las instalaciones del Estadio Akron.
Los rojiblancos presentan a su lista de convocados para disputar el Clásico Nacional:
La ausencia de Alejandro Zendejas se produce en un momento especialmente delicado para el Club América, justo después de una serie de partidos donde la gestión de la plantilla se volvió crucial y ahora con el Clásico Nacional ante Chivas en puerta.
Una noticia sacude la previa del Clásico Nacional: Luis Romo, capitán de Chivas, quedó descartado para enfrentar al América para esta noche del 14 de febrero en el Estadio Akron.
El futbol mexicano vivirá una edición especial del Clásico Nacional este sábado 14 de febrero, cuando Guadalajara y América se enfrenten en el estadio Akron en pleno Día del Amor y la Amistad. La rivalidad más intensa del país tendrá como escenario una noche que tradicionalmente se asocia con celebración, pero que ahora promete emociones fuertes dentro del terreno de juego.
Chivas y América se miden en una edición más del Clásico Nacional en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga Mx, desde el Estadio Akron de Guadalajara.
Esta edición promete duelo vibrante, ya que Chivas llega como el superlíder del torneo con una racha imbatible hasta ahora, mientras que América, con nuevos jugadores incluidos, busca su victoria 100 sobre los rojiblancos en el Akron.