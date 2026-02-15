México Deportes

Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

Sigue el minuto a minuto del Clásico Nacional entre América y Chivas, con todas las acciones, goles y reacciones en directo desde el Estadio Akron

Las Chivas, que llegan como sublíderes del campeonato y se medirán ante unas Águilas que buscan su victoria 100 en el Akron. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae)
02:09 hsHoy

Cuauhtémoc Blanco envión un provocativo mensaje que encendió la previa al Clásico Nacional:

Cuauhtémoc Blanco rompe el silencio y lanza polémica advertencia sobre quién ganará el Clásico Nacional

Chivas llega como líder del torneo, mientras que América busca extender su buen momento tras avanzar en Concacaf

(EFE)
(EFE)

En la previa del Clásico Nacional del Clausura 2026, el duelo entre Chivas y América comenzó a calentarse fuera de la cancha tras las declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, quien anticipó un triunfo del conjunto azulcrema.

02:06 hsHoy

Los Rojiblancos ya se encuentran el Estadio Akron, preparándose para el partido:

(X/ @Chivas)
(X/ @Chivas)

01:56 hsHoy

La pasión por el <b>Clásico Nacional</b> se ha manifestado desde temprano entre los aficionados:

La afición del América se hace presente en Guadalajara y calienta el Clásico Nacional con serenata

Henry Martín y otros jugadores agradecieron el apoyo desde el balcón

(X / @crh_oficial)
(X / @crh_oficial)

La previa del Clásico Nacional comenzó a tomar forma desde la noche de este viernes en Guadalajara, donde la afición del América hizo sentir su presencia a unas horas del duelo ante Chivas, correspondiente a la Fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

01:48 hsHoy

Las Águilas ya se encuentran en las instalaciones del Estadio Akron.

(X/ @ClubAmerica)
(X/ @ClubAmerica)
01:44 hsHoy

Los rojiblancos presentan a su lista de convocados para disputar el Clásico Nacional:

  • Raúl Rangel
  • Óscar Whalley
  • Richard Ledezma
  • Miguel Gómez
  • Miguel Tapias
  • Diego Campillo
  • José Castillo
  • Ángel Chávez
  • Rubén González
  • Bryan González
  • Omar Govea
  • Brian Gutiérrez
  • Daniel Aguirre
  • Efraín Álvarez
  • Yael Padilla
  • Roberto Alvarado
  • Hugo Camberos
  • Santiago Sandoval
  • Armando González
  • Ángel Sepúlveda
  • Ricardo Marín
01:35 hsHoy

Por su parte, las Águilas también se plantearán con una ausencia importante dentro de su esquema táctico:

Alejandro Zendejas sería baja del América para el Clásico Nacional ante Chivas

El Club América tendrá que afrontar el encuentro sin uno de sus hombres clave

Zendejas no se recuperó a tiempo para el Clásico Nacional. REUTERS/Eloisa Sanchez

La ausencia de Alejandro Zendejas se produce en un momento especialmente delicado para el Club América, justo después de una serie de partidos donde la gestión de la plantilla se volvió crucial y ahora con el Clásico Nacional ante Chivas en puerta.

01:30 hsHoy

Chivas llegará al encuentro de hoy con una sensible baja en su plantilla:

Luis Romo no jugará el Clásico Nacional ante América y se confirma el tiempo que será baja

Chivas sufre la baja de su capitán y se espera que se pierda otros partidos relevantes tras el último diagnóstico

Luis Romo será baja por varias semanas. REUTERS/Eloisa Sanchez

Una noticia sacude la previa del Clásico Nacional: Luis Romo, capitán de Chivas, quedó descartado para enfrentar al América para esta noche del 14 de febrero en el Estadio Akron.

01:24 hsHoy

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs América del Clausura 2026en la Liga MX?

Chivas vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional del Clausura 2026

El Rebaño presume paso perfecto, mientras las Águilas intentan consolidar su reacción en el estadio Akron

Guadalajara suma cinco triunfos consecutivos y recibe a unas Águilas que vienen de ganar sus últimos dos partidos. (Ilustración: Jovani Pérez)

El futbol mexicano vivirá una edición especial del Clásico Nacional este sábado 14 de febrero, cuando Guadalajara y América se enfrenten en el estadio Akron en pleno Día del Amor y la Amistad. La rivalidad más intensa del país tendrá como escenario una noche que tradicionalmente se asocia con celebración, pero que ahora promete emociones fuertes dentro del terreno de juego.

01:22 hsHoy

Chivas y América se miden en una edición más del Clásico Nacional en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga Mx, desde el Estadio Akron de Guadalajara.

Esta edición promete duelo vibrante, ya que Chivas llega como el superlíder del torneo con una racha imbatible hasta ahora, mientras que América, con nuevos jugadores incluidos, busca su victoria 100 sobre los rojiblancos en el Akron.

¿Cómo llegaron los Pumas de

Luis Romo no jugará el

Exjugadora del América denuncia abandono

Aficionados se quejan del mal

