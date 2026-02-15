Chivas vs América EN VIVO: minuto a minuto del Clásico Nacional de la Liga Mx

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs América del Clausura 2026en la Liga MX?

Guadalajara suma cinco triunfos consecutivos y recibe a unas Águilas que vienen de ganar sus últimos dos partidos. (Ilustración: Jovani Pérez)

El futbol mexicano vivirá una edición especial del Clásico Nacional este sábado 14 de febrero, cuando Guadalajara y América se enfrenten en el estadio Akron en pleno Día del Amor y la Amistad. La rivalidad más intensa del país tendrá como escenario una noche que tradicionalmente se asocia con celebración, pero que ahora promete emociones fuertes dentro del terreno de juego.