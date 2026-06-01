Olivia Collins explota por el caso de Imelda Tuñón y Maribel Guardia: “Quiere el dinero fácil, pero no se lo va a llevar”

Olivia Collins defendió públicamente a Maribel Guardia en medio de la controversia por la herencia de Julián Figueroa y el futuro de José Julián. - (Captura de pantalla YouTube)

La controversia entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de las recientes declaraciones de Olivia Collins. La actriz fue cuestionada por medios de comunicación sobre el conflicto familiar y no dudó en expresar su postura respecto a la situación que rodea a José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa.

Durante el encuentro con la prensa, Collins defendió a Maribel Guardia y aseguró que, desde su perspectiva, el interés principal de la actriz nunca ha sido una cuestión económica. Sus comentarios estuvieron dirigidos principalmente a la situación que enfrenta el menor y al futuro que podría tener en medio de la disputa.

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Las palabras de Collins rápidamente generaron reacciones debido al tono directo con el que se refirió a Imelda Tuñón, especialmente al abordar el tema de la herencia y las responsabilidades relacionadas con la crianza de José Julián.

Olivia Collins asegura que la herencia pertenece a José Julián

La actriz Olivia Collins aseguró que Maribel Guardia nunca tuvo intereses económicos en la disputa familiar y apoyó el bienestar de su nieto. - (IG)

Al hablar sobre el conflicto, Olivia Collins afirmó que Maribel Guardia no busca obtener ningún beneficio económico. Por el contrario, señaló que el patrimonio corresponde exclusivamente al hijo de Julián Figueroa.

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“Maribel no quiere la herencia. La herencia la tiene José Julián. Yo no sé, esta señora está peleando a su propio hijo”, declaró la actriz al ser cuestionada sobre el caso.

Collins también criticó a quienes, según dijo, buscan obtener ganancias a través de procesos legales. “Quieren ganar y desgraciadamente hacen todo lo posible, quitan, ponen, tienen todas sus estrategias para poder llevarse su cuarenta o cuarenta y cinco por ciento”, comentó.

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“Ojalá se ponga a trabajar”: la fuerte crítica contra Imelda Tuñón

La fuerte declaración de Olivia Collins incluyó el exhorto a Imelda Tuñón para que trabajara y asegurara el bienestar de su hijo. - (La Casa de los Famosos México)

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Olivia Collins habló sobre las responsabilidades de una madre y lanzó una de las declaraciones más contundentes de la entrevista.

“Mi amiga no le interesa el dinero, le interesaba que su nieto estuviera bien”, expresó. Posteriormente añadió: “Ojalá se ponga a trabajar y se prepare para poder mantener a su hijo, porque todas las madres trabajamos, nos partimos en dos para poder llevarles a nuestros hijos lo que necesitan”.

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La actriz fue aún más directa al afirmar: “Ella no lo quiere hacer, quiere tener el dinero fácil, pero desgraciadamente no se lo va a llevar y el niño se va a quedar sin nada”. Finalmente, reconoció que lo que más le preocupa es el bienestar del menor. “Estamos tristes por el niño, de verdad. Eso sí duele”, señaló.

El cumpleaños de Maribel Guardia estuvo marcado por los recuerdos

La reciente fiesta sorpresa a Maribel Guardia organizada por su esposo y amigos contrastó con la polémica familiar que sigue vigente en su entorno. - (Instagram)

Las declaraciones de Olivia Collins llegan pocos días después de que Maribel Guardia celebrara su cumpleaños número 67, una fecha que estuvo acompañada por recuerdos de su hijo Julián Figueroa.

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A finales de mayo, la actriz compartió en redes sociales un video en el que Julián le canta “Las Mañanitas”, una tradición familiar que mantuvieron durante 27 años. Junto a la publicación escribió: “Hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar”.

La celebración también incluyó una fiesta sorpresa organizada por su esposo, Marco Chacón, y sus compañeros de trabajo. Entre mariachis, muestras de cariño y mensajes de felicitación, Maribel Guardia vivió una jornada especial que contrastó con la polémica que continúa rodeando a su entorno familiar.

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