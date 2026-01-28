México Deportes

A dos meses de su reapertura, así luce el remodelado Estadio Azteca

La modernización colocará al recinto como el primero en albergar tres aperturas mundialistas, ahora iniciará su nueva etapa como Estadio Banorte

Avanza remodelación del Estadio Azteca
Avanza remodelación del Estadio Azteca

Restan solo dos meses para que el Estadio Azteca abra sus puertas luego de estar cerrado por un año y 10 meses, tiempo en el que se sometió a una remodelación integral para albergar la Copa Mundial 2026. El nuevo Estadio Banorte avanza en la remodelación que lo prepara para recibir, por tercera vez, una inauguración del Mundial.

En días recientes se viralizaron en redes sociales imágenes y videos de los últimos avances, pues uno de los aspectos que preocupaba a la afición era la instalación del nuevo césped y sistema de drenaje para condiciones climáticas adversas. Los trabajos entraron en su fase final para la próxima inauguración del recinto con el partido de México vs Portugal.

Cabe recordar que en marzo está programada la inauguración del Estadio Azteca, para ello la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya pactó un duelo amistoso y se espera la presencia de Cristiano Ronaldo.

El nuevo Estadio Banorte alista los últimos detalles para su reapertura con el juego de México vs Portugal

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca a dos meses de su apertura

La instalación del césped híbrido marca el cierre de la primera fase crítica de la renovación, según imágenes divulgadas en redes sociales. En recientes videos que se difundieron ya se puede apreciar que ya se instaló en su totalidad la cancha, además, ya empezó a operar el sistema de drenaje.

Esta nueva superficie fue diseñada bajo los estándares de la FIFA y ya se encuentra lista para su asentamiento, después de que concluyeron los trabajos en el drenaje y la base de la cancha.

Mientras tanto, el progreso en las gradas y tribunas también es notable. Fotografías recientes muestran asientos mayoritariamente rojos, alternados con blanco y gris, además, uno de los detalles que sobresale es que en las gradas se ve el nombre del patrocinio "Banorte“.

CDMX asegura estar lista para
CDMX asegura estar lista para la Copa Mundial 2026

De acuerdo con la cuenta @MXESTADIOS, la integración de este identificador es temporal, ya que todas las imágenes comerciales deberán ser retiradas para cumplir con las regulaciones de la FIFA durante el torneo.

La emblemática insignia del club América fue retirada para dar paso a una configuración más neutral de colores y diseño en el estadio. Según explicó la cuenta @MXESTADIOS, la remodelación de las gradas busca ampliar la capacidad y mejorar la comodidad de los aficionados, acorde con los estándares internacionales más exigentes.

En el ámbito tecnológico, el recinto incorpora pantallas gigantes y sistemas de iluminación renovados. Estas innovaciones, según las imágenes difundidas, tienen como objetivo optimizar la experiencia visual de los espectadores y responder a los requisitos propios de eventos globales.

¿Cuándo abre el Estadio Azteca?

El Tricolor reinaugura el Estadio
El Tricolor reinaugura el Estadio Azteca ante Portugal de Cristiano Ronaldo.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el 28 de marzo de 2026 el Azteca abrirá de nuevo al público. Ese día se jugará un partido amistoso entre México y Portugal que servirá como ensayo general antes del inicio del Mundial, permitiendo probar la nueva infraestructura y la logística operativa.

Con este paso, el Estadio Azteca se convertirá en el primero del mundo en celebrar tres inauguraciones de la Copa Mundial, consolidando su legado como uno de los grandes símbolos del futbol internacional y motivo de orgullo para México.

Después de meses de trabajos, el recinto principal del futbol mexicano deja atrás la imagen de obra en construcción y proyecta una nueva etapa, listo para albergar de nuevo grandes jornadas y miles de aficionados.

