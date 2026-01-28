América regresaría al Estadio Azteca tras su reapertura: Mikel Arreola confirma la solicitud

Con la gestión formal ante la Federación Mexicana de Futbol, el Club América enciende el entusiasmo de sus seguidores, quienes esperan ansiosos el regreso al Estadio Azteca. (Cuartoscuro Edgar Negrete Lira)

La expectativa por el regreso del Club América a su casa histórica está más vigente que nunca. Tras casi dos años jugando en sedes alternas, el equipo ya habría iniciado el trámite formal para volver al Estadio Azteca.

La confirmación llegó de parte de Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, quien abordó el tema en conferencia y detalló los pasos a seguir.

El anuncio del posible regreso del América al Estadio Azteca genera expectativa entre la afición azulcrema, ansiosa por apoyar de nuevo en casa. Crédito: Infobae México

Este posible retorno se daría luego de un cierre prolongado del estadio, iniciado en mayo de 2024, cuando comenzaron los trabajos de remodelación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La solicitud formal del América y la postura de la FMF

El Club América se convirtió en el primer y único equipo en solicitar oficialmente su regreso al Estadio Azteca tras la reinauguración.

La gestión fue confirmada por Mikel Arriola, quien ofreció detalles sobre el proceso:

La petición fue presentada ante la Federación Mexicana de Futbol .

El regreso será posible si las condiciones físicas del estadio lo permiten después de la reapertura.

América planea disputar al menos tres partidos como local en el Azteca durante abril, antes de la entrega oficial del recinto a la FIFA.

Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, confirmó los pasos para el retorno del América al coloso de Santa Úrsula. (Foto: Twitter/LigaBBVAMX)

El anuncio representa una señal positiva para la afición azulcrema, que ha esperado con paciencia la reapertura del coloso de Santa Úrsula y la posibilidad de volver a apoyar a su equipo en casa.

Condiciones para el regreso y situación de Cruz Azul

Según detalló Arreola, el visto bueno para el regreso de América depende de varios factores clave:

Las obras de remodelación deben concluir en tiempo y forma.

El estadio debe cumplir con los estándares de seguridad y operación tras la reinauguración.

Cruz Azul , aunque también es usuario habitual del Azteca , no ha presentado ninguna solicitud formal para regresar.

Actualmente, Cruz Azul juega en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y finalizará el torneo en esa sede.

Cruz Azul, que actualmente juega en el Estadio Cuauhtémoc, no ha solicitado formalmente su regreso al Estadio Azteca. (X/ @CruzAzul)

Esta situación refleja la importancia del Estadio Azteca no sólo para América, sino también para otros clubes y para la propia logística de la Liga MX en la recta final del Clausura 2026.

El contexto del regreso y lo que sigue para el América

Desde mayo de 2024, América no ha podido jugar en el Azteca debido a las obras de remodelación y adecuación para la Copa del Mundo.

Durante este periodo, el equipo ha utilizado el Estadio Ciudad de los Deportes como sede. El regreso al Coloso de Santa Úrsula representa no sólo un retorno a casa para la afición azulcrema, sino también un ajuste logístico relevante para la Liga MX.

La reapertura del Estadio Azteca está programada para el 28 de marzo de 2026, sujeto al cumplimiento de estándares de seguridad y operación. REUTERS/Eloisa Sánchez

La reapertura del estadio está programada para el 28 de marzo de 2026 con el encuentro de México vs Portugal, y si las condiciones lo permiten, América podría disputar tres partidos como local en abril, incluyendo el esperado Clásico Joven ante Cruz Azul.