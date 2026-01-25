México

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Amistoso serviría para el debut de los nuevos uniformes de México y Portugal contando con la participación de Cristiano Ronaldo

La Selección Mexicana confirmó el
La Selección Mexicana confirmó el amistoso ante Portugal con la presencia de Cristiano Ronaldo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El regreso del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) será escenario de un hecho inédito: México y Portugal se enfrentarán en un amistoso que genera mucha expectativa.

Programado para el 28 de marzo, la posible visita de uno de los jugadores más emblemáticos en la historia del futbol: Cristiano Ronaldo, provocó la emoción de sus fans mexicanos.

Además, sería la presentación de los nuevos uniformes de ambas selecciones. Entonces, no solo simboliza la reapertura del estadio tras una prolongada remodelación, sino que también servirá de escaparate para mostrar las recientes apuestas de indumentaria de los equipos rumbo a la Copa Mundial 2026.

México apostará por el blanco en su nueva etapa

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, lucirá por primera vez su uniforme alternativo para la próxima Copa del Mundo 2026. Diversas fuentes han confirmado que el equipo presentará una playera blanca, la cual será utilizada como segundo uniforme en el esperado duelo ante Portugal.

Este diseño representa un giro respecto a la camiseta negra que ganó popularidad en años previos, la cual incorporaba motivos de la Piedra del Sol Azteca.

En noviembre de 2025, México ya había dado a conocer su uniforme principal al enfrentarse a Colombia: la tradicional camiseta verde, que volverá a estar presente en el torneo.

Para la cita mundialista de 2026, México contará con tres uniformes: el verde como principal, el blanco como alternativo y un tercero aún sin revelar.

La elección de la playera blanca coincide con la celebración de la renovación del Estadio Banorte, cerrado desde 2024 por trabajos de remodelación.

Así fue la presentación oficial
Así fue la presentación oficial de la selección mexicana (YouTube/ Selección Nacional de México)

Portugal presentará innovación inspirada en el mar

El equipo lusitano también aprovechará el compromiso para estrenar su nueva indumentaria de la marca Puma, que ha elaborado un diseño inspirado en la historia marítima de Portugal, con un patrón de olas y el clásico cuello tipo v, combinando el rojo y verde emblemáticos de la bandera nacional.

Debido a la ausencia de partidos oficiales a finales de 2025, el amistoso ante México será la primera oportunidad para ver en acción este uniforme. Portugal ha dado a conocer solo su camiseta principal, mientras que la segunda equipación, según filtraciones será celeste y evocará el mar. Sería presentada a principios de 2026.

Entonces la cita en marzo también sería especial por el debut de Cristiano Ronaldo en suelo mexicano, un hecho que aumenta la expectativa en torno al partido y la presentación de los uniformes.

Sería la primera vez que
Sería la primera vez que Ronaldo juegue en México. REUTERS/Stringer

Más allá del resultado en el campo, el encuentro entre México y Portugal quedará en la memoria de los aficionados por ser el punto de partida de nuevas etapas para ambas selecciones, tanto en imagen como en proyección internacional.

El 28 de marzo, el fútbol celebrará la conjunción de tradición, renovación y espectáculo en el renovado Estadio Azteca.

