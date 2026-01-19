México Deportes

Emilio Azcárraga visita el Estadio Azteca: así luce el recinto a dos meses de su reapertura para el Mundial 2026

El empresario mexicano acudió a supervisar el avance de las obras de remodelación para la próxima Copa Mundial

El propietario del Estadio Banorte visitó las instalaciones del recinto para supervisar el avance de la obra previo a su reapertura (IG/ @mr_surfaces)

Emilio Azcárraga Jean realizó una supervisión reciente de las obras de remodelación en el Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, a pocas semanas de su reinauguración de cara al Mundial 2026. La visita quedó registrada en video y fue compartida a través de redes sociales, donde se destaca el involucramiento directo del propietario de las Águilas del América en el seguimiento del proyecto que renovará uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México.

La cuenta de Instagram @mr_surfaces se encargó de difundir un video en el que mostró los últimos detalles de cómo luce el Coloso de Santa Úrsula, pero lo que sobresalió fue que el empresario mexicano acudió a la zona de obra.

En la grabaciónn, se observa a Azcárraga recorriendo el interior del estadio acompañado por personal de obra, y portando casco de protección. Las imágenes evidencian el avance de los trabajos, con obreros desplegados en distintas áreas y mostrando elementos nuevos que formarán parte de la infraestructura durante la próxima inauguración mundialista, según redes sociales.

Emilio Azcárraga visitó las instalaciones del Estadio Azteca (IG/ @mr_surfaces)

Avanza remodelación del Estadio Azteca para el Mundial 2026

La remodelación comenzó en mayo de 2024, la cual incluye la renovación completa de la cancha, la colocación de césped nuevo y la adaptación de más de 2 mil 200 metros y espacios para personas con discapacidad.

Las obras incorporan la instalación de columnas iluminadas, mejoras en elevadores y sanitarios, así como el fortalecimiento de la conectividad wifi para el público. Además, se han destinado más de 7 mil 120 metros cuadrados a zonas de hospitality, con el propósito de mejorar la experiencia de los aficionados nacionales e internacionales.

El aspecto visual ha cambiado notablemente, incorporando el color rojo en tribunas y techos debido al patrocinio de Banorte, quien otorga el nuevo nombre comercial al estadio.

Así luce el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026

Así avanza la remodelación del Estadio Azteca (IG/ @mr_surfaces)

Fotografías compartidas en redes sociales del Mundial 2026 muestran la nueva paleta de colores y la implementación de la marca en accesos y espacios principales. No obstante, se mantiene la tradicional referencia al Coloso de Santa Úrsula, resaltando el equilibrio entre innovación y herencia histórica.

La cercanía de la reapertura incrementa la presión sobre los equipos responsables de la modernización.

  • De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol la reinauguración está agendada para el 28 de marzo de 2026, con el partido inaugural entre México y Portugal, que marcará el regreso del estadio a la escena internacional.
  • El Club América, propiedad de Azcárraga, tiene previsto volver a ser local en este escenario el 11 de abril de 2026, lo que permitirá a sus seguidores regresar a las gradas tras una larga ausencia.

Las adaptaciones buscan adecuar el recinto a los estándares globales, garantizando que tanto la Selección Mexicana como el América cuenten con instalaciones modernas para sus encuentros. Estas mejoras benefician a la afición y a los miles de visitantes internacionales que se esperan en la Ciudad de México durante el evento.

Estadio AztecaMundial 2026Emilio AzcárragaEstadio Banortemexico-deportes

