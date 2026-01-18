Bandido y Komander conquistan la Coliseo y hacen caer a Místico y Máscara Dorada

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La Arena Coliseo volvió a ser escenario de una noche internacional que encendió a la afición capitalina, luego de que las figuras de All Elite Wrestling (AEW) se impusieran nuevamente al talento del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la función del sábado 17 de enero, celebrada en el histórico inmueble de Perú 77, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El combate estelar tuvo como protagonistas a los llamados Titanes del Aire, Bandido y Komander, quienes derrotaron al Sky Team, integrado por Místico y Máscara Dorada, en un duelo que combinó espectacularidad aérea y una respuesta dividida del público.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

A diferencia de otras noches, la mayoría de los asistentes decidió respaldar a los representantes extranjeros, abucheando a “El Rey de Plata y Oro” y a “El Joven Maravilla”.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

El desenlace llegó tras una secuencia de alto riesgo. Komander se proyectó por encima de la tercera cuerda para sacar de circulación a Místico, mientras que Bandido aprovechó el momento para ejecutar su castigo ‘21 Plex’ sobre Máscara Dorada, “el cual consiste en utilizar las cuerdas intermedias para impulsarse o atrapar a su oponente, ejecutando un German Suplex con puente, a menudo con una gran demostración de fuerza (deadlift)”, sellando así la cuenta definitiva.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

En la lucha coestelar, Volador Jr. se asoció con Ángel de Oro y Niebla Roja para enfrentar al campeón nacional de AEW, Ricochet, acompañado por Bishop Kaun y Toa Liona, integrantes de Demand. El equipo mexicano logró imponerse, propinando a la agrupación extranjera su segunda derrota consecutiva en territorio nacional.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

La victoria se concretó cuando Volador Jr. y Niebla Roja neutralizaron a Ricochet y Toa Liona, permitiendo que Ángel de Oro aplicara su llave de rendición ‘La casita’ sobre Bishop Kaun, obligándolo a ceder en el centro del ring.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Otro duelo relevante fue el que protagonizaron Xelhua y Lee Moriarty, donde el representante de Ring Of Honor (ROH) defendió con éxito el Campeonato Pure, utilizando un castigo de rendición apoyado en las cuerdas intermedias para llevarse la contienda.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

Por su parte, Roderick Strong, también elemento de AEW, superó a Difunto, quien sufrió un percance al caer en las cuerdas y lesionarse la entrepierna. La situación fue aprovechada por el estadounidense, que aplicó su característico ‘Jumping Knee’ para obtener la cuenta de tres.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)

En otros resultados, los Hermanos Calavera I y II vencieron a los Gemelos del Diablo en una lucha de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Además, Capitán Suicida y Fugaz abrieron la velada derrotando a La Fuerza Poblana, conformada por Stigma y Rayo Metalico, tras conectar un letal lance mortal hacia fuera del ring que definió el resultado final.

(Foto: Diego Cedrix / CMLL)