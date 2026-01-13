México Deportes

Tigres vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 2 en México

Los dirigidos por Efraín Juárez buscan quitarse de encima la presión por empatar ante Querétaro, mientras que los de Guido Pizarro van en búsqueda del campeonato

Guardar
Los dirigidos por Efraín Juárez
Los dirigidos por Efraín Juárez buscan quitarse de encima la presión por empatar ante Querétaro, mientras que los de Guido Pizarro van en búsqueda del campeonato. (Infobae México: Jovani Pérez)

Tigres y Pumas se medirán este miércoles 14 de enero a las 21:10 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Universitario, por la Jornada 2 de la Liga MX.

Los regiomontanos llegan motivados tras su victoria sobre el Atlético de San Luis en la primera jornada y el equipo de Guido Pizarro busca dejar atrás la final perdida del torneo pasado ante los Diablos Rojos del Toluca e ir en búsqueda del campeonato.

Por su parte, las dudas en torno al cuadro de Efraín Juárez se incrementan tras el empate 1-1 del pasado domingo. Después de que Pumas se fuera al frente en el marcador, vino un error de José Caicedo que provocó el gol de la igualada por parte de los Gallos Blancos.

El calendario para ambos equipos será apretado en este semestre del año, ya que ambos participarán en la CONCACAF Champions Cup, donde buscarán conseguir el título que les permita disputar el Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental 2026.

Historial de enfrentamientos entre Tigres y Pumas

Tigres domina el historial entre
Tigres domina el historial entre ambos clubes. (Foto: Especial)

A lo largo de la historia, Tigres y Pumas han protagonizado encuentros memorables que perduran en la memoria de los aficionados, incluyendo finales y duelos en competiciones internacionales.

Tras 67 partidos en el futbol mexicano, el balance favorece a Tigres con 29 victorias por 21 de Pumas y 17 empates. Este dominio regio se acentúa en los últimos 15 enfrentamientos con 6 triunfos felinos, solo 1 para los auriazules y 8 empates.

En la memoria puma aún queda la final del Apertura 2015, perdida en penales ante Tigres, un capítulo doloroso para los aficionados del Club Universidad Nacional.

Qué tanto se debilitaría Tigres en liguilla por la convocatoria de México

Tigres se impone a Pumas
Tigres se impone a Pumas en tanda de penales. (Foto: Cuartoscuro)

La Federación Mexicana de Futbol dio a conocer antes de principios de temporada que aquellos equipos clasificados a la liguilla no podrán con aquellos jugadores que sean convocados por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026.

Bajo esta regla, también aclararon que los equipos podrán hacer uso de una plaza de extranjero extra para poder reforzar sus plantillas de cara a lo que será la fase final del campeonato.

A diferencia de otros clubes que perderían jugadores clave dentro de sus esquemas, Tigres es uno de los equipos menos diezmados por esta regla, ya que la mayoría de sus jugadores titulares son extranjeros, siendo Diego Lainez y Uriel Antuna los únicos futbolistas con posibilidades reales de ser convocados a la Copa del Mundo.

Cuándo y dónde ver el juego en México

Azteca 7 y FOX serán
Azteca 7 y FOX serán los encargados de llevar el encuentro. (Pumas MX)

El duelo entre Tigres y Pumas se llevará a cabo este miércoles 14 de enero a las 21:10 (tiempo del centro de México) y podrá seguirse a través de las pantallas de Azteca 7, FOX y FOX ONE.

Los dirigidos por Efraín Juárez buscan revertir el rumbo en la Jornada 2 para liberar un poco de presión que existe sobre el accionar del equipo y esperan que la adaptación de sus refuerzos les permita encarar un duelo complicado ante el subcampeón del fútbol mexicano.

Por su parte, Tigres pretende imponer condiciones desde el primer minuto en su territorio y afirmar su estatus como uno de los principales candidatos para levantar la copa en este torneo.

Temas Relacionados

TigresPumasLiga MxPreviaFutbol mexicanoEfraín JuárezGuido Pizarromexico-deportes

Más Noticias

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

El entorno del delantero explora opciones en otros mercados a la espera de mejoras contractuales o deportivas que desbloqueen su situación

Por qué Cruz Azul habría

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Pedro Caixinha vivirá su primer juego en casa este martes 13 de enero cuando se enfrenten al Guadalajara

FC Juárez vs Chivas: cuándo

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Tras un largo periodo de ausencia en la selección mexicana, el mediocampista se convierte en jugador elegible para representar a los de la hoja de maple

Marcelo Flores debuta con doblete

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

La presidenta, Claudia Sheinbaum, junto con Rommel Pacheco, director de la CONADE, llevaron a cabo el acto simbólico en Palacio Nacional

Abanderan a delegación que representará

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

El cambio de sede no fue del agrado de los aficionados celestes, sin embargo, la directiva buscó el mejor escenario para enfrentar esta temporada

Cruz Azul vs Atlas: a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

Los Chapitos 2026: situación actual tras la captura del Mayo Zambada

Fiscalía de Michoacán investiga hallazgo de seis cuerpos en Apatzingán

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar aseguró ser representante

Ángela Aguilar aseguró ser representante cultural de Zacatecas

Este fue el tour del “Nodal Fest” en Zacatecas: la exclusiva celebración de Christian Nodal por su cumpleaños

Este fue el exclusivo menú que se sirvió en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal

Ausencia de los papás de Christian Nodal en su cumpleaños aviva versiones de distanciamiento

Ángela Aguilar recibe críticas tras presumir el festejo de Christian Nodal en Zacatecas

DEPORTES

Por qué Cruz Azul habría

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026