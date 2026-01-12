México Deportes

Por qué Guillermo Martínez no jugó vs Querétaro, esto dijo Efraín Juárez

Memote continúa su recuperación y su lugar en el once inicial fue ocupado por el nuevo refuerzo de la institución, Juninho Vieira

Memote continúa su recuperación y su lugar en el once inicial fue ocupado por el nuevo refuerzo de la institución, Juninho Vieira. (EFE/Miguel Sierra)

En la conferencia de prensa posterior al duelo de la Jornada 1 ante los Gallos Blancos de Querétaro, Efraín Juárez, entrenador de Pumas, reveló los motivos por los que Guillermo “El Memote” Martínez no vio acción:

“Lo de Memo esperamos su recuperación, lo necesitamos, es un tipo que nos aporta en estos últimos 30 minutos o de inicio, pero su recuperación no ha sido acorde a los tiempos, no se ha podido recuperar, pero mientras más armas tengamos, mejor para mí”, comentó el entrenador del Club Universidad Nacional.

Pumas y Querétaro igualaron 1-1 este domingo 11 de enero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, como parte de la primera jornada del Clausura 2026.

Impresiones sobre el partido

Efraín mencionó que deben trabajar en la concentración durante momentos concretos del partido donde se cometen errores. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El técnico auriazul expresó su molestia por el resultado y mencionó que durante el encuentro se presentaron errores puntuales a corregir para los próximos encuentros: “Estamos con una frustración, el equipo hace un primer tiempo bueno, no muy fluido; en el segundo tiempo va de menos a más, generamos opciones”.

Además, comentó que lo trabajado alrededor de la semana se ejecutó conforme lo planeado pero que el equipo necesita estar más enfocado en momentos precisos del juego:

“Todo lo que se planteó en el entrenamiento se hizo y lo que nos costaba era entender los momentos, ya hiciste el partido, el gol, vienen con la necesidad y con ese ímpetu forzamos muchas veces. Es un tema de concentración individual”, declaró.

Sobre el error de José Caicedo en el gol de Querétaro, el timonel universitario respaldó a su futbolista: “Lo de Caice, nunca individualizo, estamos para ayudar, así como él y todos”.

Opinión sobre los nuevos refuerzos

La directiva de los universitarios apuesta por una mezcla de juventud y experiencia internacional al presentar seis incorporaciones. (X/ @PumasMX)

Efraín Juárez apostó por tres de sus refuerzos dentro del once inicial vs Querétaro: César Garza, Jordan Carrillo y Juninho Vieira, quienes vieron sus primeros minutos con la camiseta auriazul.

Sin embargo, cuando el entrenador de Pumas fue cuestionado en conferencia de prensa sobre el rendimiento de dichos jugadores, pidió paciencia ya que apenas se están adaptando al sistema de juego que busca implementar:

“Los refuerzos me gustaron. César Garza me gustó, es un tipo serio, muy fácil de jugar y sabe entender los momentos de juego. En el caso de Jordan Carrillo nos llegó a final de pretemporada, Juninho tenía tres entrenamientos y Robert Morales solamente uno”, comentó Juárez sobre la evolución de los nuevos futbolistas.

Además, el estratega comentó que el objetivo principal durante este torneo es hacerse fuertes en el Estadio Olímpico Universitario y cuando no sea así, buscarán compensar los puntos que no se hicieron en casa como visitantes.

Siguientes compromisos para Pumas y Querétaro

Ambos equipos tendrán compromisos a mitad de semana. (Foto: Twitter/ @Club_Queretaro)

Debido a lo compacto del calendario para este torneo, ambos equipos tendrán compromisos a mitad de semana, donde el Club Universidad Nacional tendrá una dura visita frente a los Tigres y posteriormente recibirán el fin de semana al León.

Por su parte, Gallos Blancos recibirá a mitad de semana a Xolos de Tijuana, mientras que el próximo sábado visitará la Perla Tapatía para enfrentarse a las Chivas Rayadas del Guadalajara.

