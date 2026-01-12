Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

El mediocampista fue pieza clave para darle la victoria a los felinos sobre el Atlético de San Luis (Instagram: @clubtigres)

Los Tigres comenzaron con el pie derecho su participación en el Clausura 2026, tras vencer al Atlético de San Luis por marcador de 2-1 con un doblete de Marcelo Flores.

El mediocampista regaló una de sus mejores actuaciones desde su llegada a la Liga MX, justo en la misma semana que fue convocado por Jesse Marsch para sumarse a la lista de la selección canadiense.

La convocatoria de los de la hoja de maple incluye una lista de 20 futbolistas que se desempeñan mayormente en clubes de Norteamérica, ya que al tratarse de un campamento fuera de Fecha FIFA, no pueden participar futbolistas europeos.

Actuación de Marcelo Flores vs Atlético de San Luis

Marcelo aprovechó su titularidad para llamar la atención del técnico Guido Pizarro y ganarse un lugar dentro del once inicial (Instagram: @clubtigres)

La convocatoria a la selección de Canadá parece haber motivado a Marcelo Flores, quien firmó un partidazo inolvidable en el Alfonso Lastras al marcar en un par de ocasiones frente al conjunto potosino.

A los 49 minutos, el mediocampista apareció para recibir el balón dentro del área, recortar hacia su perfil y sacar un disparo inatajable para Andrés Sánchez y poner el 0-1 en el marcador.

Sin embargo, los potosinos reaccionaron al 74´ con un remate de cabeza de Joao Pedro para poner el gol del empate. A pesar de ello, la alegría le duró poco a los aficionados del San Luis, ya que los felinos recuperaron la ventaja tres minutos más tarde con otra anotación de Marcelo Flores para sellar la victoria.

Cómo la ha ido a Marcelo Flores desde su llegada a México

Marcelo Flores fue convocado por Canadá (Cuartoscuro.com)

El mediocampista formado en las fuerzas básicas del Arsenal llegó a la Liga MX como una de las mayores promesas del fútbol mexicano. Su fichaje generaba expectativas al venir de uno de los equipos más importantes del futbol inglés.

Con México disputó algunos juegos amistosos pero nunca fue pieza regular en el cuadro tricolor. Después de una baja considerable de juego y pocos minutos disputados con Tigres, fue desapareciendo del radar de Javier Aguirre y ahora busca una nueva oportunidad de subirse al Mundial 2026 con la selección canadiense.

Qué dice el reglamento de la FIFA sobre jugar con otra selección

Después de tres años de no ver acción con México, Marcelo Flores se vuelve elegible para jugar con Canadá. (Kiyoshi Mio-Imagn Images)

De acuerdo con el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, un futbolista puede cambiar de selección si cumple con los siguientes requisitos:

Haber jugado tres partidos o menos con la selección mayor antes de los 21 años.

Llevar al menos tres años sin jugar para el seleccionado mayor

No haber jugado un Mundial mayor o un torneo continental.

Haber nacido en el territorio de la Selección a la que pretenda cambiarse o que alguno de sus padres o abuelos lo haya hecho. También es posible si lleva viviendo en ese país al menos cinco años.

Bajo este criterio y al haber disputado su último partido con México en 2022, Marcelo Flores cumple con los criterios para ser considerado por la selección canadiense para integrarse a su plantilla.