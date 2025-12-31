Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico

Quedaron definidos los cruces este martes 30 de diciembre para la postemporada. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Tras disputarse los 340 juegos de la Temporada Regular de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), ya están definidos los cruces para la primera ronda de playoffs, que arrancan el 1 de enero de 2026.

Cada una de las series de postemporada se disputará al mejor de siete encuentros, donde los equipos competirán por llegar a la gran final y representar a México en la próxima Serie del Caribe, donde en esta edición competirán tanto el campeón como el subcampeón de la LAMP.

Así quedaron los cruces para la primera ronda postemporada

Tomateros de Culiacán y Tucson Baseball Team son los equipos eliminados. (Foto: Tomateros de Culiacán)

La primera ronda enfrenta a los equipos según su posición en el standing de puntos: 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Esta fase inicia el 1 de enero y podría extenderse hasta el 9 de enero, en caso de llegar hasta un séptimo juego.

Con esta regla en mente, así quedaron los cruces para esta fase:

Algodoneros de Guasave (7) vs Jaguares de Nayarit (3).

Águilas de Mexicali (7) vs Yaquis de Obregón (2).

Charros de Jalisco (6) vs Naranjeros de Hermosillo (3).

Cañeros de Los Mochis (6) vs Tomateros de Culiacán (1).

Las semifinales serán programadas del 11 al 19 de enero, donde el equipo con mejor ranking en temporada regular se enfrentará al último clasificado.

Los dos equipos que clasifiquen a la gran final representarán a México en la Serie del Caribe. Esta serie se llevará a cabo del 21 al 29 de enero.

La Liga Mexicana del Pacífico incorpora días de descanso estratégicamente intercalados durante todo el calendario de playoffs, especialmente en los traslados entre sedes.

Cómo funciona el standing de puntos en la Liga Mexicana del Pacífico

Se suman los puntos de la primera vuelta y la segunda para obtener los cruces. (TW Charros de Jalisco)

A diferencia de otras ligas deportivas que toman en cuenta el récord para rankear a los equipos, la Liga Mexicana del Pacífico tiene otro formato para definir los cruces de postemporada y es el standing de puntos.

Este sistema de puntos se divide en dos vueltas y al término de la temporada se suma el puntaje total de ambas para crear dos tablas generales: una por puntos acumulados y otra por juegos ganados-perdidos.

Reparto de Puntos por Posición (por vuelta):

1° lugar: 10 puntos

2° lugar: 9 puntos

3° lugar: 8 puntos

4° lugar: 7 puntos

5° lugar: 6 puntos

6° lugar: 5.5 puntos

7° lugar: 5 puntos

8° lugar: 4.5 puntos

9° lugar: 4 puntos

10° lugar: 3.5 puntos

En caso de empate, se resuelve en este orden:

Mayor % de victorias entre equipos empatados.

Dominio directo (quien ganó más juegos al rival).

Mejor run-average general (promedio de carreras anotadas vs recibidas).

Los dos equipos con menos puntos (9° y 10°) quedan eliminados, mientras que los 8 restantes avanzan a playoffs.

Draft de sustitución

Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco declinaron su derecho de reforzarse. (Foto: Twitter@Liga_Arco)

A diferencia de lo que ocurre en la Liga Mexicana de Béisbol, los equipos pueden hacer modificaciones en su roster durante la postemporada, siguiendo algunas reglas fundamentales:

Para la primera ronda de playoffs:

Los ocho equipos clasificados podrán sustituir hasta dos peloteros extranjeros.

Los refuerzos deberán provenir del pool de jugadores disponibles.

Cada equipo podrá iniciar la postemporada con un roster de hasta 30 jugadores.

Dichos jugadores seleccionados serán de los equipos que no clasificaron (Venados de Mazatlán y Tucson Baseball Team).

Este 30 de diciembre se llevó a cabo el draft de sustitución para los equipos clasificados a la postemporada y estos fueron los jugadores seleccionados por franquicia:

Jaguares de Nayarit: River Town (outfielder del Tucson Baseball Team y quinto mejor bate de la temporada con un promedio de bateo de .324).

Cañeros de los Mochis: Edwyn Valle (relevista del Tucson Baseball Team con un ERA de 2.38).

Yaquis de Obregón: Ramiro Peña (el mejor bate de los Venados de Mazatlán con un promedio de bateo de .273)

Naranjeros de Hermosillo: Braulio Torres Pérez (serpentinero de los Venados de Mazatlán con 3.11 de ERA.

Águilas de Mexicali: Son el único equipo que tomó dos peloteros provenientes del Tucson Baseball Team. Por un lado al catcher Alexis Wilson , quien tiene experiencia en selección mexicana y por el otro a Mark Simon (pitcher con un ERA de 2.55)

Algodoneros de Guasave: Samar Leyva (infielder que bateó para .263 de porcentaje).

Los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco declinaron su derecho a elegir, por lo cual mantendrán su mismo roster para la postemporada.