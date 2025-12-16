México Deportes

México, República Dominicana y Puerto Rico renuncian a participar en la Serie del Caribe 2026

La organización del torneo se replanteará un posible cambio de sede debido a las tensiones políticas entre Venezuela y Estados Unidos

República Dominicana y Puerto Rico
República Dominicana y Puerto Rico son los otros países que renunciaron a participar en el certamen. (Jovani Pérez: Infobae México)

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció que la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) de Puerto Rico y la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) han declinado participar en la Serie del Caribe 2026, programada para llevarse a cabo del 1 al 7 de febrero en Caracas, Venezuela.

A través de un comunicado emitido la noche de este lunes 15 de diciembre, la CBPC explicó que las tres ligas coincidieron en que no existen condiciones adecuadas para realizar el evento en territorio venezolano, citando la inestabilidad política y militar del país, agravada por el conflicto con Estados Unidos.

Futuro Incierto de la Serie del Caribe 2026

La organización valora esfuerzos de
La organización valora esfuerzos de LVBP y considera sedes alternativas. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) informó que continuará evaluando alternativas para la Serie del Caribe 2026 tras la declinación de México, Puerto Rico y República Dominicana, dejando por ahora solo a Venezuela como sede junto a los invitados Colombia, Cuba, Panamá y Japan Breeze de Japón.

En caso de que el evento no se realice en Venezuela, se contempla una sede alternativa en algún país invitado, similar a lo ocurrido en 2019 cuando Panamá asumió la organización por la crisis política venezolana.

La organización enfatizó que la comunicación de las ligas declinantes fue recibida con respeto institucional y conforme a los procedimientos internos de la CBPC.

Asimismo, reconocieron la postura de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que insiste en contar con las condiciones organizativas idóneas para el evento.

“La Confederación, junto a sus ligas miembro, reconoce y valora el trabajo desarrollado por la LVBP y su Comité Organizador, así como los esfuerzos realizados en la planificación de la Serie del Caribe 2026”, concluye el comunicado.

Tensiones Geopolíticas complican el evento

Ataques en Caribe complican logística
Ataques en Caribe complican logística y Trump exige cielo despejado sobre Venezuela.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El anuncio de la CBPC se produce en medio de una escalada de tensiones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, ya que Donald Trump advirtió en semanas recientes que el espacio aéreo venezolano debe permanecer completamente despejado de aeronaves.

Todo esto se presenta en un contexto de un conflicto que incluye el despliegue de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos movilizó su portaaviones más grande del mundo, junto con buques de guerra, aviones de caza y miles de militares a la región y desde septiembre ha bombardeado supuestas embarcaciones pequeñas vinculadas al narcotráfico, ataques que han dejado casi 100 muertos según reportes.

Trump ha intensificado su retórica contra Venezuela, exigiendo la libre circulación aérea, pero las condiciones logísticas se agravaron cuando aerolíneas extranjeras suspendieron vuelos a Venezuela, respondiendo a alertas de la autoridad aeronáutica estadounidense en noviembre por el aumento de actividad militar en el Caribe.

A pesar de los conflictos antes mencionados, La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) aseguró a principios de diciembre que estaba lista para organizar el torneo, pese a las complicaciones.

Qué es la Serie del Caribe

Los campeones de las ligas
Los campeones de las ligas invernales compiten por ver qué equipo es el mejor del Caribe. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La Serie del Caribe es un prestigioso torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de la región caribeña.

Este torneo organizado por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), se disputa tradicionalmente en febrero con un formato de todos contra todos, donde compiten representantes de países como México, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y, en ocasiones, invitados especiales como Cuba o Panamá e incluso invitados de otras regiones en los últimos años como Japón.

El esquema principal es round-robin, donde todos juegan contra todos y los cuatro primeros de la tabla avanzan a la ronda de semifinales para posteriormente definir a un campeón.

