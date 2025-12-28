Presentan el calendario de la Serie del Caribe 2026

Con dos participantes mexicanos, los equipos ya conocen fechas y horarios de sus juegos. (EPA / Carlos Ramírez)

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) dio a conocer este sábado 27 de diciembre el calendario de la Serie del Caribe 2026, la cual se disputará del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, en Guadalajara.

Durante siete días, las novenas participantes se enfrentarán en el diamante tapatío en busca de escribir un nuevo capítulo en la historia del béisbol caribeño.​

Polémica en la Serie del Caribe

Debido a tensiones políticas en Venezuela, el torneo cambió de estadio y se jugará en Guadalajara. (AP Foto/Fernando Llano)

​La Serie del Caribe estaba originalmente pactada para desarrollarse en Caracas, Venezuela, del 1 al 7 de febrero de 2026, con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) como anfitriona.

Sin embargo, el 15 de diciembre de 2025, las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana anunciaron su retiro formal, argumentando inestabilidad política y riesgos de seguridad en el país sudamericano, lo que dejó en jaque al torneo continental.

Ante ello, se anunció que el certamen cambiaría de sede a Guadalajara, Jalisco. Este cambio despertó indignación entre los venezolanos, quienes declinaron la invitación al evento.

La CBPC ajustó de inmediato los participantes a un formato compacto de cinco equipos: campeón y subcampeón de la Liga Mexicana del Pacífico, junto a los monarcas de Puerto Rico, República Dominicana y Panamá como invitado especial.

Calendario de juegos

México Rojo será el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, México Verde el subcampeón. (Instagram: Charros de Jalisco)

Con las modificaciones de sede y equipos participantes, así se jugará la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara:

Domingo 1 de febrero:

México Verde vs Puerto Rico (13:00 horas)

República Dominicana vs México Rojo (19:30 horas)

Lunes 2 de febrero:

Puerto Rico vs República Dominicana (14:00 horas).

México Rojo vs Panamá (19:00 horas)

Martes 3 de febrero:

Panamá vs México Verde (14:00 horas)

México Rojo vs Puerto Rico (19:00 horas)

Miércoles 4 de febrero:

Panamá vs República Dominicana (14:00 horas)

México Verde vs México Rojo (19:00 horas)

Jueves 5 de febrero:

Puerto Rico vs Panamá (14:00 horas)

República Dominicana vs México Verde (19:00 horas)

Viernes 6 de febrero:

Semifinal 1 (segundo lugar vs tercer lugar) a las 14:00 horas

Semifinal 2( primer lugar vs cuarto lugar) a las 19:00 horas

Sábado 7 de febrero:

La final será a las 19:00 horas.

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

Como le ha ido a México en series del Caribe

La novena mexicana cuenta con nueve campeonatos en su historia. (AP Foto/Fernando Llano)

Desde su primera corona en 1976 hasta la más reciente en 2016, México ha levantado nueve trofeos, consolidándose como una de las naciones más exitosas en esta competencia continental.

A continuación te presentamos a los campeones mexicanos a lo largo de la historia:

1976 Naranjeros de Hermosillo

1986 Águilas de Mexicali

1996 Tomateros de Culiacán

2002 Tomateros de Culiacán

2005 Venados de Mazatlán

2011 Yaquis de Obregón

2013 Yaquis de Obregón

2014 Naranjeros de Hermosillo

2016 Venados de Mazatlán

Con la participación de dos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, México busca aumentar su cifra de campeonatos y lograr su décima estrella en la competición.