Jarren Durán jugará con México en el Clásico Mundial de Béisbol, el pelotero que sobrevivió a un intento de suicidio

Benjamín Gil confirmó la presencia del jardinero en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. (Eric Canha-Imagn Images)

Durante el día de medios previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, celebrado este martes en Orlando, Florida, Benjamín Gil, entrenador de la selección mexicana, anunció que Jarren Durán integrará el roster de México.

El timonel destacó en conferencia de prensa la versatilidad y el poder ofensivo de Durán, quien juega en las Grandes Ligas con los Boston Red Sox: “Jarren trae velocidad, contacto y poder; es el tipo de jugador que puede cambiar un juego en un instante”.

De las dificultades personales al estrellato en MLB

Jarren Durán estuvo a punto de quitarse la vida pero el destino lo salvó. (AP Foto/Scott Marshall)

Jarren Durán, nacido el 5 de septiembre de 1996, fue seleccionado por los Medias Rojas de Boston en la séptima ronda del Draft de la MLB de 2018 y debutó profesionalmente en 2021 y ha disputado cuatro temporadas.

Sin embargo, antes de estos logros llegó un episodio profundamente difícil en su vida personal, cuando el jugador se encontró al borde del suicidio tras vivir una crisis emocional.

El propio jugador relata su historia a través del documental de Netflix que habla sobre los Medias Rojas de Boston, donde en el episodio 4 se relatan las batallas escalofriantes y conmovedoras que el jugador tuvo que vivir hasta convertirse en uno de los mejores jugadores de México.

“Llegué a un punto en el que estaba sentado en mi habitación, con mi rifle cargado y una bala. Apreté el gatillo y el arma hizo clic, pero no pasó nada”, confesó.

El mexicano expresó profunda gratitud hacia Dios por haberle impedido perder la vida en ese instante crítico, interpretando el fallo del arma como una señal divina de que su existencia tenía un propósito mayor.

“Podría tener que estar aquí por una razón”, reflexionó. Fue entonces cuando se miró al espejo tras el incidente: “¿Quiero estar aquí o no? Eso sucedió por algo. Estás aquí por una razón, así que sé como quieres ser, juega como quieres jugar y vive como quieres vivir”.

Números de Durán en su carrera

Jarren Duran ha tenido cuatro temporadas sólidas con los Red Sox y un tercer lugar del mundo con México en 2023. (Daniel Kucin Jr.-Imagn Images)

A lo largo su carrera en Grandes Ligas, Durán acumula un promedio de bateo de .267, con 193 hits, 50 dobles, 226 carreras impulsadas y un OPS de .780, números que reflejan su consistencia ofensiva.

El mayor logro de su trayectoria como beisbolista llegó en 2024, cuando fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) del Juego de las Estrellas de la MLB, siendo uno de los bateadores más explosivos de ese encuentro al anotar un jonrón de par de carreras.

Calendario de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección tricolor debuta el 6 de marzo ante Gran Bretaña en Houston, enfrenta a Brasil, EU y cierra con Italia, buscando repetir el podio de 2023. (Reuters)

La selección mexicana competirá en el Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con sede en Houston, Texas. La fase de grupos se disputará del 6 al 11 de marzo, donde la novena tricolor compartirá sector con: Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil.​

Este es el calendario de juegos de la selección mexicana:

Viernes 6 de marzo, 12:00 horas (tiempo del Centro de México): México vs. Gran Bretaña

Domingo 8 de marzo, 12:00 horas: México vs. Brasil

Lunes 9 de marzo, 19:00 horas: México vs. Estados Unidos

Miércoles 11 de marzo, 18:00 horas: México vs. Italia​

La escuadra mexicana busca replicar lo hecho hace tres años cuando vencieron a la selección estadounidense y avanzaron hasta las semifinales, donde terminaron perdiendo ante Japón.