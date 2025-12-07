México Deportes

Así le fue a Pumas la última vez que Antonio Sancho estuvo al mando del club

La llegada del exjugador y exdirectivo responde a la necesidad de renovar el proyecto deportivo, tras años sin títulos y con el objetivo de devolver protagonismo a la institución

Guardar
Antonio Sancho es el nuevo
Antonio Sancho es el nuevo vicepresidente deportivo de Pumas (X/ @PumasMX)

La noticia del regreso de Antonio Sancho como vicepresidente deportivo de Pumas en diciembre de 2025 marca el inicio de un nuevo ciclo para el club universitario. Tras la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, Sancho vuelve a la institución que lo formó como futbolista y donde ya había tenido un periodo como dirigente hace una década.

Su misión actual es clara: reconstruir el proyecto deportivo, reforzar el primer equipo y devolver protagonismo a Pumas en la Liga MX. La noticia ha generado expectativa entre la afición, que recuerda tanto su etapa como jugador y capitán, como su primera gestión en la directiva.

Luis Raúl González, le dio
Luis Raúl González, le dio la bienvenida al vicepresidente deportivo Antonio Sancho, con lo que inicia una nueva etapa en el Club Universidad Nacional. (X/ @PumasMX)

Pero para entender lo que puede aportar en esta nueva etapa, es necesario mirar hacia atrás y revisar cuál ha sido la historia reciente de Pumas y cómo le fue la última vez que Sancho ocupó el cargo.

La sequía de campeonatos de Pumas y la importancia de Antonio Sancho para volver al protagonismo

El último campeonato de Pumas en la Liga MX fue en el Clausura 2011, cuando vencieron a Monarcas Morelia y levantaron su séptimo título. Desde entonces han pasado más de 14 años sin coronarse, aunque en ese lapso lograron disputar dos finales más: la del Apertura 2015, donde cayeron en penales frente a Tigres, y la del Guardianes 2020, en la que fueron derrotados por León.

La última vez que Pumas
La última vez que Pumas fue campeón fue en el torneo Clausura 2011, imponiéndose a Morelia. (Foto: Pumas MX)

Entre 2014 y 2016, Sancho asumió la vicepresidencia deportiva en un momento de incertidumbre para Pumas. Con recursos limitados y un plantel que no figuraba entre los favoritos, logró que el equipo recuperara competitividad y alcanzara una final que todavía se recuerda por la intensidad con la que se vivió en el Estadio Olímpico Universitario.

El punto más alto fue el Apertura 2015, cuando el equipo terminó como superlíder con 35 puntos. Bajo la dirección técnica de Guillermo Vázquez Jr., los universitarios mostraron orden y contundencia, con figuras como Ismael Sosa, Eduardo Herrera, Matías Britos y Darío Verón.

El torneo del Apertura 2015: Pumas superlíder

En aquel año, la afición volvió a ilusionarse con un equipo que transmitía la esencia universitaria: entrega, disciplina y confianza en la cantera. El desenlace de ese torneo fue una montaña rusa de emociones:

En la ida, Tigres parecía sentenciar la serie con un 3-0 en Monterrey. Sin embargo, en la vuelta, Pumas protagonizó una de las remontadas más épicas de su historia: ganó 4-1 en el Olímpico Universitario y llevó la final a los penales.

La final de Tigres vs
La final de Tigres vs Pumas en 2015 es una de las más recordadas de la Liga MX, como producto de su dramatismo e intensidad. (Foto: Cuartoscuro)

La tanda desde los once pasos terminó favoreciendo a Tigres, que se coronó campeón. Pero para la afición universitaria, aquella noche fue una mezcla de orgullo y desconsuelo: orgullo por la entrega y el gran carácter mostrado durante todo el torneo por su equipo y desconsuelo por ver cómo el título se escapaba en el último instante.

El legado de Sancho y el futuro de Pumas

A pesar de que el campeonato no llegó, la gestión de Sancho, que partió en 2017 con rumbo a Tigres, dejó huella: Pumas volvió a competir al máximo nivel y demostró que podía pelear con planteles más poderosos en lo económico. Su respaldo a Guillermo Vázquez y su apuesta por jugadores comprometidos devolvieron identidad al club.

Jugadores de Pumas UNAM celebran
Jugadores de Pumas UNAM celebran con su afición tras derrotar a Cruz Azul en la última jornada de la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

Tras dejar el cargo para incorporarse a Tigres en 2017, donde vivió una etapa de gran éxito como directivo, hoy, en 2025, regresa a Pumas con más experiencia y con el reto claro de repetir lo que logró hace diez años: construir un proyecto sólido que devuelva protagonismo y títulos al club auriazul, que se encuentran en una situación crítica.

Temas Relacionados

PumasClub Universidad NacionalAntonio SanchoLiga MXMiguel Mejía BarónEduardo SarachoTigresMonarcas MoreliaClub LeónFutbolmexico-deportes

Últimas Noticias

David Faitelson reacciona sobre las sedes que tendrá México en la primera ronda del Mundial 2026: “Me parece injusto”

El Tricolor disputará dos encuentros en el Coloso de Santa Úrsula y otro más en el Estadio Akron

David Faitelson reacciona sobre las

Jugador que fue señalado como el “villano” de la final de 2013 con Cruz Azul responde a las críticas: “Si alguien quería ganar, éramos nosotros”

Los celestes estaban encaminados rumbo al título, sin embargo, los azulcremas igualaron el marcador en los minutos finales

Jugador que fue señalado como

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

La dirigencia universitaria, encabezada por Antonio Sancho, buscaría en delanteros colombianos alternativas para reforzar su ataque

Los delanteros que Pumas tendría

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá la próxima cara del boxeo mexicano cuando se retire Canelo Álvarez

La derrota que sufrió el tapatío el pasado 13 de septiembre causó cuestionamientos sobre su futuro

“Terrible” Morales revela cuándo saldrá

México vs Sudáfrica: estos son los miles de pesos que podrían costar los boletos para el partido inaugural del Mundial 2026

El Tri se enfrentará por segunda vez al conjunto africano en una inauguración de una Copa del Mundo

México vs Sudáfrica: estos son
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Dakota Johnson reconoció lo difícil

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

La estrella de Mad Men, January Jones, reveló su lucha contra la misofonía y denunció la falta de apoyo familiar

Katy Perry y Justin Trudeau confirmaron su relación con unas románticas fotos en Japón

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

INFOBAE AMÉRICA

Stewart Copeland: “Un día vino

Stewart Copeland: “Un día vino Satanás y me dijo: ‘¡Toca los hits de The Police!’"

Murió Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Desde el estrés hasta el deterioro cognitivo: cinco formas en que los microplásticos dañan el cerebro

Las pruebas genéticas podrían anticipar insuficiencia cardíaca en niños con miocarditis, según un estudio

Trágico incendio en una discoteca de la India: al menos 23 muertos