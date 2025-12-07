México Deportes

Los delanteros que Pumas tendría en la mira después de la caída del fichaje del “Chicho” Arango

La dirigencia universitaria, encabezada por Antonio Sancho, buscaría en delanteros colombianos alternativas para reforzar su ataque

Díber Cambindo y Miguel Borja:
Díber Cambindo y Miguel Borja: los delanteros colombianos que Pumas tiene en la mira para el Clausura 2026. (Redes Necaxa, River Plate)

Pumas atraviesa un momento clave en su reestructuración deportiva. Tras la salida de Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho, y con la llegada de Antonio Sancho como nuevo vicepresidente deportivo, el club universitario busca recuperar protagonismo en la Liga MX.

El primer paso es reforzar la delantera, un sector debilitado por las lesiones de JJ Macías y Guillermo Martínez. Según los reportes, el objetivo inicial era el colombiano Cristian “Chicho” Arango, quien ya había demostrado su capacidad goleadora en la MLS y en la Liga MX. Sin embargo, su renovación con San José Earthquakes habría frustrado las negociaciones, obligando a Pumas a replantear su estrategia.

El delantero colombiano sumó 13
El delantero colombiano sumó 13 goles y 3 asistencias en 30 partidos disputados en la MLS. Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

En ese escenario, la información adelantada por el periodista especialista en fichajes César Luis Merlo, los nombres de Miguel Borja y Díber Cambindo aparecerían como las principales alternativas para convertirse en el referente ofensivo que tanto necesita el equipo.

Borja y Cambindo como las posibles nuevas apuestas ofensivas de Pumas

Según el reporte de Merlo, el nombre de Miguel Borja aparecería como la opción más ambiciosa, debido a que recientemente finalizó su acuerdo con River Plate.

El delantero colombiano de 32 años ha jugado en clubes de gran peso como Atlético Nacional, Palmeiras, Grêmio y River Plate, acumulando títulos y experiencia en torneos internacionales. Su estilo se caracteriza por el olfato goleador, liderazgo en el área y capacidad de definir partidos importantes.

River Plate anunció la salida
River Plate anunció la salida del delantero colombiano de 32 años. REUTERS/Jean Carniel

La otra alternativa sería Díber Cambindo, delantero colombiano de 29 años que ya está familiarizado con el ritmo y exigencias de la Liga MX gracias a su paso por Cruz Azul y Necaxa.

Aunque actualmente ha sido objeto de críticas por parte de la afición hidrocálida, cuenta con virtudes que habrían llamado la atención de Pumas, tales como su potencia física y capacidad de pelear cada balón, cualidades que lo convierten en un atacante incómodo para las defensas rivales.

El exdelantero de Cruz Azul
El exdelantero de Cruz Azul no ha vivido sus mejor días con la afición de Necaxa.Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP

El reto de la gestión de Antonio Sancho en Pumas

La llegada de Antonio Sancho a la vicepresidencia deportiva marca un nuevo ciclo en Pumas. Su misión será armar planteles competitivos en el varonil y femenil, consolidar fuerzas básicas y devolver protagonismo al club. En ese contexto, la elección del nuevo delantero será determinante para el Clausura 2026.

La caída del fichaje de Arango habría abierto la puerta a Borja y Cambindo, dos perfiles distintos pero con un mismo objetivo: darle a Pumas el “9” que pueda convertirse en referente ofensivo y devolverle la contundencia perdida.

Jugadores de Pumas UNAM celebran
Jugadores de Pumas UNAM celebran con su afición tras derrotar a Cruz Azul en la última jornada de la Liga MX. REUTERS/Henry Romero

Más allá de la negociación puntual, Pumas se enfrenta al reto de recuperar confianza con su afición y volver a ser protagonista en la Liga MX. Es por ello que la afición espera que la directiva logre cerrar un fichaje que no sólo aporte goles, sino también ilusión, en un momento en que el club busca romper una sequía de 14 años sin título.

