Cuantas veces ha clasificado Antonio Mohamed a la final de la Liga MX

El director técnico Antonio Mohamed se aproxima al trofeo de campeón después de que su equipo Toluca ganó la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. REUTERS/Henry Romero

La semifinal del sábado 6 de diciembre entre Toluca y Monterrey no sólo representa un duelo de dos de los equipos más dominantes del Apertura 2025, también es un capítulo más en la historia de Antonio Mohamed, uno de los entrenadores más exitosos de la Liga MX.

El “Turco” llega con los Diablos Rojos en busca del bicampeonato, luego de haber conquistado el Clausura 2025 frente al América, y ahora enfrenta a un viejo conocido: los Rayados, club con el que también levantó un título en 2019.

En este sentido el contexto es claro: Toluca necesita remontar el 1-0 en el Nemesio Díez para avanzar a la final del Apertura 2025. A lo largo de su carrera, el estratega argentino ha demostrado una capacidad notable para llevar a sus equipos hasta la última ronda del torneo, convirtiéndose en un especialista en liguillas.

Tras la victoria por la mínima de los Rayados, Toluca se verá obligado a apretar y hacer valer la localía. REUTERS/Daniel Becerril

Cuántas veces ha clasificado Mohamed a la final de la Liga MX y qué tan exitoso ha sido en ellas

Antonio Mohamed ha dirigido a varios clubes en México y con la mayoría ha logrado llegar a la final, mostrando un 85.7% de efectividad en semifinales. Su primera aparición fue con Xolos de Tijuana en el Apertura 2012, donde sorprendió al país al conquistar el título frente al propio Toluca:

Superó a Monterrey en semifinales. Llegó a la final y venció a Tigres para ser campeón.

Derrotó a América en semifinales. Avanzó a la final, pero perdió contra Pachuca.

Eliminó a Morelia en semifinales. Clasificó a la final, donde cayó frente a Tigres en el Clásico Regio.

Superó a Necaxa en semifinales. Avanzó a la final y venció al América para ser campeón.

Cayó en semifinales frente a Tigres. Única ocasión en la que no logró avanzar a la final.



Clausura 2025 – Toluca

El "turco" se ha convertido en uno de los estrategas más influyentes del futbol mexicano. En esta ocasión consiguió darle su primer y único campeonato a los Xolos de Tijuana. Crédito: X/ @xolospost

Entre la derrota con Pumas y la gloria con Toluca

La única ocasión en la que Antonio Mohamed no logró superar unas semifinales fue en el Apertura 2023 con Pumas. El “Turco” había tomado al equipo universitario en un momento complicado y lo llevó hasta la liguilla, eliminando a Chivas en cuartos de final.

Sin embargo, en semifinales se toparon con Tigres, que terminó imponiéndose y dejando a Mohamed fuera del club, tomando la decisión de otorgar la gestión a su auxiliar Gustavo Lema.

El estratega argentino reiteró los motivos que lo hicieron dejar su puesto en el banquillo auriazul. Foto: Jovani Pérez

Dos años más tarde, el destino le dio revancha con otro club histórico: Toluca. En el Clausura 2025, Mohamed llevó a los Diablos Rojos hasta la final frente al América, que buscaba el tetracampeonato y su estrella número 15. En una serie intensa, Toluca se impuso y se coronó campeón, arrebatándole a las Águilas la oportunidad de hacer historia.

Para Mohamed, significó su cuarto título en la Liga MX y la confirmación de que sigue siendo un técnico capaz de cambiar el rumbo de cualquier institución.

El reto de Toluca y Mohamed frente a Monterrey

El partido contra Monterrey en el Nemesio Díez será una nueva oportunidad para Mohamed de escribir otro capítulo y demostrar que su experiencia y liderazgo siguen siendo determinantes en el futbol mexicano.

El DT argentino Antonio Mohamed, campeón con el Toluca. Crédito AFP

Si logra superar la semifinal, sería su séptima final en México y la posibilidad de conquistar su quinto título de Liga MX. Además, significaría el bicampeonato de Toluca, un logro que reforzaría su legado como uno de los técnicos más importantes de la era moderna.